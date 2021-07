Levičák ohromil Twitter: Daň sto procent, zcela seriozně. Ptali se ho, jestli to není ještě málo

„Myslím, že by dědická daň měla být ve výši 100 %,“ zaznělo v příspěvku silně levicově orientovaného studenta na Twitteru a rozhořela se diskuze, která široce přesahuje jeho běžný dosah sledujících. Příspěvek šokoval nejednoho z komentujících a na jednom místě se tak v diskuzi potkali ekonom Pavel Kohout, bývalý místopředseda Svobodných František Matějka či jaderný inženýr Marek Ruščák. A přišly i další „zajímavé nápady“. „100% dědická daň je málo. Měla by být minimálně 150 %, takže lidi budou muset napracovat půlku svého života ještě po smrti,“ zaznělo.

Výše dědické daně by byla dle levicově orientovaného studenta stanovena velmi jednoduše, vašim potomkům by totiž nejraději sebral úplně vše a to do posledního halíře, jelikož by dědická daň činila stoprocentní srážku z veškerého majetku.



„Seriózně si myslím, že by dědická daň měla být ve výši 100 %, aby lidi donutila předávat si spíše vědomosti a zkušenosti ohledně dosažení úspěchu, a ne jen peníze a majetek jakožto výsledek toho úspěchu,“ míní student.

Seriózně si myslím, že by dědická daň měla být ve výši 100 %, aby lidi donutila předávat si spíše vědomosti a zkušenosti ohledně dosažení úspěchu, a ne jen peníze a majetek jakožto výsledek toho úspěchu. — lukyn (@justlukynaround) July 2, 2021

Mnozí lidé zřejmě doufali, že jde o nějakou recesi, autor nápadu však přispěchal s dovysvětlením a na dotaz, zdali když „člověk celej život bude dřít, aby zabezpečil rodinu, ale stát mu to všechno ukradne“ odpověděl kladně. Děti si pak prý „svého úspěchu budou více vážit, než kdyby to všechno jen zdědili“.

Člověk zabezpečí rodinu a naučí své potomky, aby jej dokázali vystřídat. Oni si pak svého úspěchu budou více vážit, než kdyby to všechno jen zdědili. — lukyn (@justlukynaround) July 2, 2021

Na nápad s dosti netradiční mírou zdanění reagoval i expolitik František Matějka. Z příspěvku mladého studenta je dle něj jasné, že zřejmě dědit nebude. „A přitom stačilo napsat, že nemáte v rodině majetek, který byste zdědil,“ komentoval.



Twitterový komentátor a satirik Jiežibaba pak přišel s nápadem jak návrh mladého studenta ještě více „vylepšit“. „Ne, to je málo. Měla by být minimálně 150 %, takže lidi budou muset napracovat půlku svého života ještě po smrti,“ zaznělo.



Bez příspěvku věc nemohl zanechat ani ekonom Pavel Kohout a připojil dosti jasný příspěvek: „- Dědečku, co to děláte? - Sázím jabloně, chlapče. - A kdy budou jablíčka? - Až za hodně dlouho. To už tady nebudu. - A proč je tedy sázíte? - Aby levičáci měli co znárodňovat, milý hochu.“

- Dědečku, co to děláte?

- Sázím jabloně, chlapče.

- A kdy budou jablíčka?

- Až za hodně dlouho. To už tady nebudu.

- A proč je tedy sázíte?

- Aby levičáci měli co znárodňovat, milý hochu. — Pavel Kohout (@KohoutPavel) July 2, 2021

Jaderný inženýr Marek Ruščák dodává, že by navíc návrh tradičně nejvíce zasáhl ty nejchudší. „Ti s větším majetkem by věděli velmi dobře, jak tu daň obejít a nejvíce by to zasáhlo ty nejchudší. Kdyby tu taková daň byla, tak přesně vím už dnes jak to udělat, aby jí moje děti nemusely zaplatit,“ podotkl.



V souladu s návrhem by dle dalších bylo vhodné, aby autor také vyzkoušel možnost podělit se státem. „Já myslím, že by ti měli sebrat kapesné, ve výši 100%,“ zněl jeden z návrhů.



Jden z komentujících též připojil příspěvek s návrhem, který by mladého studenta zřejmě stál nemalé prostředky. „V rámci omezování negativních externalit by se měla zavést daň z levičáckých tweetů,“ zaznělo.



A závěrem došlo i na bilancování, kdy by mohl student propagující stoprocentní daň z dědictví možná pozměnit názor. „A víte kdy zpravidla tyhle kokotiny lidi přejdou? V okamžiku, kdy si za svoje vydělaný peníze koupí opravdu něco hodnotnýho. Třeba byt nebo barák. Nebo auto, nebocokoliv,co má nějakou cenu. Dejme mu čas vydělat peníze a mít děti. Sám změní názor,“ doufá ve svém komentáři uživatel Daniel Boček.

A víte kdy zpravidla tyhle kokotiny lidi přejdou? V okamžiku, kdy si za svoje vydělaný peníze koupí opravdu něco hodnotnýho. Třeba byt nebo barák. Nebo auto, nebocokoliv,co má nějakou cenu. Dejme mu čas vydělat peníze a mít děti. Sám změní názor. — Daniel Boček (@BocekMedia) July 2, 2021

