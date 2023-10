Lidé budou od ledna chudší než letos, jen abyste vybrali na Ukrajinu... Výborný reagoval slibem levnějších potravin

reklama

„Od roku 2019 se prodloužilo naše zadlužení. Ta situace je taková, že jedeme proti zdi. A buď ten vlak budeme brzdit a budeme se snažit to zadlužování brzdit, jako zodpovědní hospodáři. Nebo zůstaneme a bude nám to jedno, ale pak na to Česká republika a všichni občané jednou doplatí. A my jsme nastupovali jako vláda rozpočtové odpovědnosti. Dobrý hospodář nežije na dluh,“ hájíl nutnost přijetí konsolidačního balíčku ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Upřeli jsme pozornost na konsolidační balíček. To je ‚b‘. Úspory na výdajích státu jsou to ‚a‘. Chci to zdůraznit i já sám, na ministerstvu zemědělství jsem to vzal velmi vážně,“ pravil Výborný, že je nutné šetřit na provozu.

Moderátorka Tománková se pak ministra ptala, proč vláda zvyšuje daně, i když slibovala, že tak neučiní. „V roce 2021, kdy vláda psala programové prohlášení, byla jiná situace. Kdyby tam seděl kdokoliv jiný, je úplně ve stejné siituaci,“ poukázal například na energetickou krizi Výborný.

Hnutí SPD nazývá onen balíček jako „okrádací balíček“. „Musím říct, že ten balíček je největší a nejplošnější zvyšování daní od roku 1989. To, že konsolidovat veřejné finance potřebujeme, víme. Ale řešit to jen zvyšováním daní... Nemá to žádnou strukturu, žádný systém. Já myslím, že je spousta věcí, v nichž měla vláda postupovat jinak,“ poznamenal místopředseda SPD Radim Fiala.

„Z řetězu se nám utrhly výdaje státního rozpočtu, ty je nutno krotit,“ poukazoval Radim Fiala. A hovořil i o tom, že zemědělství stojí na křižovatce a může se dostat do velkých problémů. Producenti podle něj přijdou o peníze.

Výborný následně hájil přísun evropských dotací, načež se Fiala rozčílil, že ho Výborný neustále obviňuje, že něco neví, aby se vylhal z potíží.

„Není pravdou to, že velcí zemědělci skončili v červených číslech. Byl dobrý rok,“ pokračoval Výborný a vyprávěl i o národních dotacích. „Ještě předloni jsme je měli na úrovni 4,7 miliardy, ale nyní pečlivě vybíráme to, na co zacílíme,“ dodal ke snížení těchto dotací ministr.

Radim Fiala pak poukázal na ústavní žalobu na státní zemědělskou politiku. „Podávají to soukromí vlastníci zemědělských majetků na vás, na to, jak ničíte české zemědělství, jak berete majetky tím, že měníte podmínky dotací,“ sdělil Fiala. Výborný mu skákal do řeči s otázkou – „kdo bere komu jaké majetky?“

„Nevím, jakou ústavní žalobu tu prezentujete. Společná zemědělská politika je dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí, to není zákon,“ řekl k Fialovu podnětu Výborný. Odmítl i to, že by tu byl nedostatek potravin, hovořil i o potravinové soběstačnosti. „Je nereálné hovořit o potravinové soběstačnosti. To jsme nikdy nebyli a nikdy nebudeme,“ dodal Výborný, a že se domnívá, že jsme ve stavu potravinové bezpečnosti. „To úplně přesně nevím,“ podotkl Radim Fiala.

Řeč byla i o cenách energií, kdy Výborný hovořil o tom, že v ČR jsou v současné době pod průměrem EU. „Škrtnutí OZE může znamenat, že částečně cena vzroste,“ řekl Výborný.

Arogance? Prý ne

Vládní koalice schvalování konsolidačního balíčku schválila jako pevný bod, s pevným časem hlasování. To, že by šlo o aroganci, Výborný odmítá. „Kdyby to projednávání neobstruovali předsedové opozičních stran, kteří hovořili o naprostých nesmyslech, tak by se dostalo (v diskusi) na každého (poslance). My jsme čtyřikrát žádali opozici o jednání, ale opozice nechtěla po 14. hodině pracovat. Do půlnoci jsme každý pátek, každou středu mohli jednat, kdyby kluby SPD a ANO chtěly,“ řekl Výborný, že prostor opozici vládní koalice „jasně dala“. Odmítl, že by šlo o znásilnění parlamentní demokracie. „Obstrukce nesmí přejít v destrukci,“ řekl.

„Mluvil jsem v každém čtení, měl jsem půlhodinové projevy k věci. A proč jsme dávali to veto po 14. hodině? Protože nechceme, abyste zvedli daně všem lidem, abyste jim zvedli jejich výdaje. Uvidíte, co se bude dít po 1. lednu. Lidé pochopí, že budou chudší než v letošním roce, jenom proto, abyste vybrali na Ukrajinu a na F-35,“ oponoval Fiala, že ve chvíli, na kdy zařadili pevný čas hlasování, chtělo promluvit ještě 60 poslanců. „A ti chtěli hovořit nejen o tom, že lidé upadnou do chudoby – ale chtěli například upravit legislativní návrhy,“ upozornil Radim Fiala.

„Chceme, aby se prezident k balíčku vyjádřil. On tvrdí, že je prezidentem zvolený lidem; já tvrdím, že je zvolený pětikoalicí. Už jednou prokázal, že podporuje, co pětikoalice podporuje ve Sněmovně, ohledně důchodů. My jsme na něho apelovali, aby se ukázal, že je pro zvedání daní. Nevěřím ale tomu, že by se k jejich zákonu vyjádřil negativně,“ podotkl následně ještě Radim Fiala k tomu, že hnutí SPD vyzvalo prezidenta republiky, aby zákon o onom balíčku nepodepsal.

Zlevňování potravin

Výborný si pak pochvaloval, že „dochází ke zlevňování potravin“. „Od 1. ledna se cena potravin ještě dále sníží,“ slíbil Výborný, čemuž však Fiala nevěří. „(Obchodní) řetězce se nebudou připravovat o zisk. Řetězce si to přichystají tak, aby měly 3 % až 5 % nahoru... a pak vás slavnostně nechají přestřihnout pásku, že je sleva 3 %... Nachystají si to,“ podotkl Radim Fiala. A poukázal opětovně na to, že mnoho lidí z Česka jezdí nakupovat do Polska a že v ČR přestávají nakupovat.

„Myslím si, že máte velký problém,“ řekl Fiala. Výborný se českých kvalitních potravin zastal a řekl, že rozhodně nebude nikomu určovat, kde má nakupovat. „Nemám vliv na cenotvorbu ani v Česku, ani v Polsku," sdělil Výborný.

