Lidovec Výborný: Změňte volební systém, pro blaho voličů. Kdo by hodně ztratil? Babiš

Anketa Má předseda ÚS Pavel Rychetský vaši důvěru? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 11396 lidí

„My otevření té debaty považujeme za důležitou pro kvalitu naší demokracie. My si velmi vážíme těch 30 let svobody, ale zároveň říkáme, že se některé věci nepovedly,“ sdělil Výborný s tím, že krok špatným směrem učinili Miloš Zeman jako premiér a Václav Klaus v dobách opoziční smlouvy, když chtěli zmenšit počet stran, které se dostaly do Sněmovny. Ve prospěch vítěze voleb.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidovci pak podle Výborného prosazují ještě jednu změnu. Chtěli usnadnit vytváření předvolebních koalic. V tuto chvíli potřebuje samostatná strana pro vstup do Sněmovny alespoň 5 procent hlasů, ale v koalici dvou stran už je to 10 procent, u koalice tří stran 15 procent a tak dále. Ani to se Výbornému nezdá férové.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve druhé polovině rozhovoru se věnoval dopisu řecké vlády, která požádala Česko o přijetí čtyřiceti uprchlíků.

„Každý den, kdy to nezletilé dítě bez doprovodu zůstává v řeckých hot-spotech, tak zůstává bez vzdělání, je špatně. Tady jde o symbolickou solidaritu s dětmi,“ zdůraznil Výborný s tím, že každé dítě, které bychom do Česka přijali, má být prověřeno. „Musí tady jít o dítě, které je nezletilé, které je bez doprovodu, ale další kritéria by měla být na našich bezpečnostních orgánech,“ pokračoval předseda KDU-ČSL.

Národnost uprchlíka pro něj však není rozhodující. „My tady budeme ty děti kádrovat, jestli pomůžeme dítěti ze Sýrie nebo z Pákistánu? To mně přijde opravdu nedůstojné, ty děti nejsou nějaké zboží,“ upozornil Výborný.

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Je zjevné, že váha jednoho hlasu není v souladu s ústavou Výborný (KDU-ČSL): Energie mladých řečníků nás všechny doslova pohltila Výborný (KDU-ČSL): Etická výchova se mnou a Michaelou Šojdrovou má smysl Výborný (KDU-ČSL): Všichni víme, že se jedná o porušení zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.