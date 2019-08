Lukl: Redukce činnosti finančních úřadů nesmí omezit služby

Redukce činnosti územních pracovišť finančních úřadů nesmí znamenat omezení služeb, zejména pro fyzické osoby. České televizi a ČTK to po dnešním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a generální ředitelkou Finanční správy Tatjanou Richterovou řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Finanční správa navrhuje od roku 2020 omezit činnost 34 územních pracovišť finančních úřadů. Plánuje tak ušetřit 686 milionů korun. Schillerová dnes Lukla ubezpečila, že žádná pracoviště se nebudou rušit.

„Pro nás je podstatné, aby byl vějíř služeb jednoznačně zachován. Také uskutečním jednání se starosty těch obcí a měst, ve kterých by mělo dojít k optimalizaci služeb. Jednoznačně je podpořím v tom, aby to nemělo jakýmkoli způsobem vliv na redukci rozsahu činností, které jsou dneska v tom území poskytovány,“ řekl Lukl.

„Pro nás je nejpodstatnější, aby dostupnost byla zachována. Aby se především fyzické osoby, které se třeba jednou za život dostanou na finanční úřad, dočkaly nejen metodické pomoci, ale i vyřízení své agendy. Aby nemusely jezdit do velkých center, ale aby to, co požadují, v území našly,“ doplnil.

„Jednoznačně jsme také slyšeli, že se to netýká územních pracovišť, kde je více obyvatel než 30.000 ve spádové oblasti, a také, že se to týká územních pracovišť, kde je méně než 30 zaměstnanců,“ dodal Lukl. Chce si u starostů, se kterými už Finanční správa jednala, ověřit, co se jim nabízí. Také chce zjistit, jaké jsou zkušenosti na pracovištích, které v úsporném režimu pracují od roku 2016.

Podle Schillerové funguje 23 územních pracovišť v režimu 2+2, tedy dva dny v týdnu na něm působí dva úředníci. Richterová chce u dalších pracovišť zvážit, zda nelze například zredukovat počet zaměstnanců. „Zda ty procesy nelze dělat efektivněji při zabezpečení agend, které si žádají, aby občané samozřejmě mohli podat daňové přiznání daně z nemovitých věcí, daně z příjmů fyzické osoby nebo nahlédnout do spisu,“ řekla ministryně České televizi a ČTK.

Lukla ubezpečila, že nepodepíše vyhlášku o zrušení územních pracovišť, kterou by musela stvrdit ona. „Žádné územní pracoviště finanční správy se rušit nebude,“ řekla Schillerová. Generální ředitelka správy o záležitosti diskutuje se starosty dotčených obcí. „Paní ředitelka dnes informovala pana předsedu Lukla, že jakmile skončí všechny výjezdy, zhodnotí výsledky debat a zohlední závěry do finálního dokumentu. Tam, kde uzná, že skutečně argumenty byly relevantní,“ uvedla ministryně.

V současnosti má finanční správa 201 územních pracovišť. Správa přitom v úterý upozornila, že má v porovnání se sousedními zeměmi jednoznačně nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na jeden milion obyvatel. Slovensko má podle správy na jeden milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko osm a z ostatních států má například Dánsko pouze 5,5 pracovišť na milion obyvatel.

