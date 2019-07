Lži! Vytočený Babiš o Čapím hnízdě a kauze Šmarda. Připomněl i Sobotku

Úvodním tématem bylo nesplnění jedné z podmínek tolerance vlády, o kterém bude dle ČT Andrej Babiš mluvit s komunisty, tedy že stále chybí ústavní zákon o ochraně vody. Andrej Babiš konstatoval, že si k tématu pozve ministra životního prostředí Brabce, a nezapomněl si rýpnout, že předchůdci s tímto nedělali vůbec nic a že jeho vláda v tomto ohledu dělá maximum. Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 3818 lidí

Na téma odvolání ministra kultury Staňka Babiš řekl, že se radil s právníky. „Žaloba nic neřeší a jsou na to různé názory,“ řekl premiér a dodal, že když chtěl Bohuslav Sobotka jmenovat Tomáše Prouzu ministrem průmyslu, tak se šel zeptat na Hrad, Miloš Zeman mu řekl, že ho nejmenuje, a tak ho Bohuslav Sobotka ani nenavrhl. „Měli jsme tady případ Poche, měli jsme tady případ odvolání Babiše z vlády, to bylo samozřejmě flagrantní porušení koaliční smlouvy, a tehdá taky pan prezident nevyhověl, a já jsem sám odešel. Takže nějaké ty debaty, kdo je slabý premiér nebo silný, to nechávám bez komentáře,“ vyjádřil se k nařčení ze slabosti ve vyjednávání a dodal, že kdyby žaloba nic nepřinesla, tak by byla skutečně krize, kterou nechce, a tak hledá kompromisní řešení. „Dělám pro to maximum,“ tvrdil premiér. Že Staňka odvolá, mu prezident prý oznámil již ve čtvrtek večer.

Mimo diskuzi je dle premiéra úvaha o měnění resortu. K možnosti, že by ministerstvo kultury vedl někdo jiný než Michal Šmarda řekl, že stanovisko předsednictva ČSSD je jasné a s ním půjdou příští týden za prezidentem. „A uvidíme jak to dopadne,“ dodal. Fotogalerie: - Zasedání vlády bez ČSSD

Na závěr ještě přišla další otázka na komunisty, že jim stále schází práce na zákoně o ochraně nerostného bohatství. „Tak to jsme právě dneska, tu poslední surovinu, kterou nám neprodali za hubičku tradiční demokratické strany, to lithium, dneska vyřešili. Všechno ostatní předtím jsme prodali za hubičku,“ připomínal premiér a rozhovořil se o uhlobaronech a Zdeňku Bakalovi. S komunisty se mu prý spolupracuje a komunikuje dobře.

Jeden z reportérů se ještě stihl zeptat na články serveru Neovlivní.cz o daňových únicích na farmě Čapí hnízdo, ale tyto zprávy nechal premiér bez komentáře. Prý každý ví, co je server Neovlivní.cz zač, a nebylo by to podle něj poprvé, co tiskl lži.

autor: kas