Lžou vám. Konec! Kandidát Hilšer ve zlé kaši. Rány od vlastních

Po oficiálním vstupu expremiéra a šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andreje Babiše do boje o Hrad se někteří dosud nepříliš průzkumy favorizovaní prezidentští kandidáti dostávají do nepříjemného tlaku a jejich sociální sítě plní vzkazy s doporučením, aby svou kandidaturu vzdali už nyní. Nepříjemné komentáře s výzvami k zanechání kandidatury se sypou zejména na senátora Marka Hilšera. „Je čas, Marku, děkujeme,“ dostává ve vzkazech neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2018. Tentokrát má prý jít „jako první“.

volební model agentury Ipsos, který byl vyroben pro podcast Insider, favorizuje v boji o Hrad Petra Pavla (27,9 %) a Andreje Babiše (23,3 %), kteří by podle modelu ovládli první kolo voleb. Třetí místo má nyní Danuše Nerudová (16,9 %), čtvrté Pavel Fischer (7,4 %), páté Marek Hilšer (6,7 %), načež následují Karel Janeček (6,2 %), Josef Středula (4,7 %), Alena Vitášková (3 %), Jaroslav Bašta (1,9 %), Tomáš Zima (1,1 %) a Tomáš Březina (0,9 %).



Model zkoumající podporu kandidátů v říjnu sice obsahuje Babiše coby jednoho z kandidátů, ale ještě nereflektuje oficiální oznámení jeho kandidatury na prezidenta.



Model zkoumající podporu kandidátů v říjnu sice obsahuje Babiše coby jednoho z kandidátů, ale ještě nereflektuje oficiální oznámení jeho kandidatury na prezidenta.



Právě Babišova kandidatura však změnila mnohé. Zejména pro některé kandidáty nepatřící k horkým favoritům. Těm totiž začaly po Babišově nedělním oznámení přibývat vzkazy, které je informují, že je s nimi po vstupu Babiše „konec“ a měli by se kandidatury vzdát kvůli přenechání hlasů jiným z kandidujících.



„Chtěl bych poděkovat některým kandidátům za odvahu kandidovat a vzkázat jim, že teď není čas si hrát na hrdiny, ale udělat něco pro Českou republiky a vzdát se kandidatury. Tady nejde o osobní ego a o to, kdo porazí Andreje Babiše. A to většina z nich nikdy nedokáže,“ uveřejnil podobně laděný vzkaz například europoslanec Tomáš Zdechovský.

A fakt nechci jmenovat :-) — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 1, 2022

Zatímco on ještě doplnil, že „fakt nechce jmenovat“, koho má na mysli, jiným to nedělalo takový problém.

Jedním z takových byl i řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), jenž již dříve „vystřelil“ po bývalé rektorce Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudové a vzkázal jí již v září, že by „bylo fajn“, kdyby prezidentskou kampaň zanechala.



„Bylo by fajn, kdybyste začali pomalu odstupovat,“ vpálil prezidentské kandidátce komunální politiky ODS po jejím vyjádření k oznámení startu kandidatury Petra Pavla s tím, že je to „velmi důležité pro porážku Andreje Babiše“.

Fotogalerie: - Fischer kandiduje

Přestože v posledních dnech již řeporyjský starosta po osobním setkání a doporučení její volby – v němž figuruje společně s Petrem Pavlem a senátorem Pavlem Fischerem – od koalice Spolu na konci Nerudové nelpí, stojí si za druhým jmenovaným.



Kromě Nerudové totiž tehdy doporučil konec boje o Hrad i senátoru Marku Hilšerovi.

Bylo by fajn, kdybyste začali pomalu odstupovat, pro porážku AB je to velmi důležité. Vy i Marek Hilšer byste to měli udělat jako první. Důležité gesto. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) September 6, 2022

„Chvilky seděly s tím Hilšerem, fešák je pět let senátor a furt mele, že je občanský kandidát a za prdelí mediálku, co do něj hučí, že bude préza… bože… ten nebude tím, co zavelí je čas ustoupit,“ obával se rovněž Novotný, že Hilšer udrží svou kandidaturu až do voleb, přičemž u Nerudové mínil, že si myslí, že ona alespoň „odstoupí na úrovni a v pravou chvíli“.

Chvilky seděly s tím Hilšerem, fešák je pět let senátor a furt mele, že je občanský kandidát a za prdelí mediálku, co do něj hučí, že bude préza... bože... ten nebude tím, co zavelí je čas ustoupit — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) September 6, 2022

Psali jsme: Pavel Novotný: Ať Nerudová odstoupí. Hilšer má za p*delí mediální agenturu

Hilšer však zatím podobné úvahy zcela odmítá a Novotný se tak opět ozval. „Teď musí Marek Hilšer ukázat státotvornost a jako první odstoupit. Nemá žádnou šanci, mediálka dostala svoje ... Je čas, Marku, děkujeme,“ opakoval.

Teď musí @MarekHilser ukázat státotvornost a jako první odstoupit. Nemá žádnou šanci, mediálka dostala svoje ... Je čas, Marku, děkujeme. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) October 31, 2022

Hilšer to nenechal bez povšimnutí. „Myslíte tu normalizační nebo opozičně smluvní stádotvornost. To jste na špatné adrese. Musíte jinam,“ odvětil známému starostovi.

„Marku, mediálka vám lže a sponzoři to pochopí. Nemáte podporu. Bylo by to státotvorné. Toto není státotvorné,“ trval si však Novotný na svém.

Marku, mediálka vám lže a sponzoři to pochopí. Nemáte podporu. Bylo by to státotvorné. Toto není státotvorné. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) November 1, 2022

Přestože zatím volební modely nevypadají dobře ani pro Nerudovou, ta si je jistá, že se Andrej Babiš „do druhého kola nedostane“. Podle twitterového komentátora Marka Vondráka však něco takové prý bude potřebovat Hilšerovu akci. „První krok je přimět narcise Hilšera to složit…“ ozvalo se.

První krok je přimět narcise Hilšera to složit… — Marek Vondrák ?? ???? Fuck off Putler!!! (@MarekVondrak) October 31, 2022

Že by měl Hilšer „jít“, si myslí také novinářka Apolena Rychlíková, přičemž ona jmenovala, že by jej měl doprovodit i čtvrtý Pavel Fischer.

Taky se nad tím zamýšlím. I Fischer by měl jít. I Hilšer. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) October 31, 2022

Doslova záplavy výzev k odstoupení se řítí na Hilšera z jeho sociálních sítí. Komentáře, radící, aby senátor snahy o prezidentkou kandidaturu zanechal, se raketově šíří pod každým z jeho příspěvků.

„Poslední krásné dny se přímo nabízejí k tomu trochu zrelaxovat a vyvětrat si hlavu na čerstvém vzduchu. A tak jsem dnes vyrazil,“ sdílel například Hilšer spolu s fotografií, jak sedí na motocyklu, což diskutující vybudilo k reakci.



„A zrelaxoval a vyvětral dostatečně, aby vám došlo, že máte odstoupit od své kandidatury na prezidenta?“ stojí v jednom z mnoha podobně laděných příspěvků na Hilšerových sociálních sítích.

A zrelaxoval a vyvětral dostatečně, aby vám došlo, že máte odstoupit od své kandidatury na prezidenta? — Štěpán Kašpar (@stpnkspr) October 31, 2022

Hilšer však takové vzkazy odmítá s nepochopením, „proč by měl kandidát, který má slušnou minulost, čistý štít, není figurou lobbistů, zájmových skupin a klientelistických sítí odstupovat z volby“. „Máte vskutku podivnou představu o demokracii,“ vzkázal.

Vážený pane, proč by měl kandidát, který ma slušnou minulost, čistý štít, není figurou lobbistů, zajmových skupin a klientelistických sítí odstupovat z volby. Máte vskutku podivnou představu o demokracii. — Marek Hilšer (@MarekHilser) October 31, 2022

Pod jedním z příspěvků, které se jej zastávají s tím, že jeho protikandidátka Nerudová je stejně prý pro „spoustu lidí nedůvěryhodná osoba, jelikož za její éry přišly ekonomické obory o akreditaci“, dodal, že je skutečnost „ještě více trpká“.

Skutečnost je ještě více trpká. — Marek Hilšer (@MarekHilser) October 31, 2022

A senátor Zdeněk Hraba po dění v posledních dnech připojil komentář, který jasně ukazuje, jaký dojem v něm prezidentské volby vzbuzují. „Nejlepší reklamou na monarchii jsou české prezidentské volby. Kterékoliv,“ napsal.

Nejlepší reklamou na monarchii jsou české prezidentské volby. Kterékoliv. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 31, 2022

