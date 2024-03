Macron přijel do Česka a dal rozhovor. Hned mu připomenuli Mnichov

„S předsedou vlády Petrem Fialou podepíšu Akční plán strategického partnerství České republiky a Francie na roky 2024–2028. Strategické partnerství naše země pojí od roku 2008 a stanovuje priority naší konkrétní spolupráce ve strategických a obranných záležitostech, spolupráce v rámci Evropské unie, v oblasti energetiky a dopravy a našich kulturních, vzdělávacích, jazykových a vědeckých vztahů. Dnes budeme hovořit o našem společném příspěvku ke strategickým otázkám na evropské úrovni: o podpoře Ukrajiny, posílení evropské bezpečnosti a obrany a o energetické bezpečnosti,“ uvedl Macron.

Evropská unie je pak dle jeho slov správnou úrovní pro řešení řady výzev, které je třeba zvážit v kontinentálním měřítku. „Je správnou úrovní, aby přispěla k naší bezpečnosti v komplementaritě k NATO, aby přispěla k naší ekonomické stabilitě, demokratickému způsobu života, aby sankcionovala a izolovala Rusko a zároveň podpořila Ukrajinu. Evropa je také správnou úrovní, která má váhu tváří v tvář konkurenci Spojených států a Číny, aby byl náš hlas slyšet vedle hlasů hlavních rozvíjejících se mocností. Je jí také pro kolektivní investování do naší budoucnosti a naší technologické a průmyslové suverenity. Tyto volby budou příležitostí rozhodnout, co chceme společně udělat, abychom této evropské svrchovanosti dosáhli. Jde také o to připomenout všem, že Evropa podniká konkrétní kroky k vytvoření růstu pomocí společných pravidel a svobod jednotného trhu, k podpoře kupní síly, cen elektřiny, k řešení ekologických a klimatických výzev, k ochraně našich zemědělců a naší potravinové bezpečnosti, k zajištění účinné ochrany našich vnějších hranic, k investicím do digitalizace,“ sdělil Macron.