Malá Losenice uctila vojáka Štěrbu, který padl v Afghánistánu

V Malé Losenici na Ždársku ode dneška připomíná pamětní deska vojáka Milana Štěrbu, který před deseti lety padl v Afghánistánu. Bylo mu 34 let. Vesnička, v níž vyrůstal, umístila památník na budovu bývalé školy. Dnešní odpolední slavnosti s odhalením desky se kromě místních zúčastnili členové Štěrbovy rodiny a jeho kamarádi z armády, napsala ČTK.

„Na Milana jsme nezapomněli,“ řekl starosta Jaromír Jonák. „Milan byl od druhé světové války prvním českým vojákem, který padl v boji,“ řekl přítomným ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany Eduard Stehlík. Uvedl, že Česko mělo v té době už několik mrtvých jak z Afghánistánu, tak z Balkánu, ale Milan Štěrba byl první, který padl ve skutečném boji. „Také proto se bráním tomu hovořit o něm jako o někom, kdo zemřel. On padl, a v tom já vidím jako voják obrovský rozdíl,“ řekl Stehlík.

Historik zároveň připomněl jméno dalšího vojáka Jiřího Schamse, který po těžké nemoci zemřel před třemi lety. Zraněn byl také 17. března 2008 při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, při němž velitel ochranného týmu Štěrba zemřel.

Štěrba se narodil v novoměstské nemocnici 25. srpna 1973, až do dospělosti žil v Malé Losenici. Dojetí bylo na řadě přítomných patrné i dnes. Hlas se chvěl také starostovi Jonákovi. „Tragická smrt Milana zasáhla nejen nás kamarády, co jsme s ním vyrůstali, ale můžu říci, že všechny obyvatele vesnice,“ řekl po slavnosti novinářům. O umístění pamětní desky na budovu, kam Štěrba začal chodit do školy, rozhodlo obecní zastupitelstvo. Slavnosti se zúčastnilo okolo 150 lidí.

Štěrba byl příslušníkem speciálních sil vojenské policie, které operovaly v jihoafghánské provincii Hílmand. Útoku útočníka, který měl na těle připevněnou výbušninu, podlehl v okrese Girišk. Zahynuli také dva dánští vojáci a čtyři Afghánci. In memoriam byl Štěrba povýšen do hodnosti poručíka a byl mu udělen Záslužný kříž nejvyššího stupně.

Psali jsme: Náměstek ministryně obrany Landovský jednal s afghánským náměstkem ministra zahraničních věcí Armáda ČR: V Kábulu proběhla rotace vojáků, kteří cvičí piloty a střelce Mladý migrant z Afghánistánu se zbláznil a toto se stalo, když po něm střelila rakouská policie Čeští vojáci jsou jedni z nejlepších. Vaše úloha je důležitá, slyšela ministryně obrany Šlechtová v Afghánistánu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp