Maláčová slibuje systém na spravedlivé důchody. Už za několik měsíců

Podle šéfky resortu práce a sociálních věcí ve zmíněné komisi, v níž zasedají zástupci sněmovních a senátních stranických klubů i experti, panuje shoda na „architektuře“ nového systému. Nynější veřejný důchodový systém by se měl rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní solidární důchod z daní, z prvního pak zásluhová penze podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků s případným oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku.

Jak vysoká by základní a zásluhová část penze mohly být, se komise dnes neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové zazníval většinově názor, že by se nejdřív systém měl překlopit do dvou pilířů, teprve pak by se měly nastavovat jeho parametry. Na stole jsou tři varianty s označením spravedlivá, technická a úsporná.

Ve spravedlivé a technické verzi by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10.500 korun, ve třetí 7740 korun. Zásluhová část by měla zůstat stejná jako dosud, tvrdí ministryně a šéfka komise. Modely se liší také oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo před dnešním jednáním členům komise materiál s názvem Výchozí varianta nastavení parametrů nového důchodového systému. Popisuje v ní verzi spravedlivou. Ke konci návrh zmiňuje technickou verzi, o úsporné v něm nic není. Maláčová dnes řekla, že úsporný model pro ni a pro vládní ČSSD nepřichází v úvahu.

Podle podkladů pro tiskovou konferenci by se v prvních dvou variantách výdaje proti dnešku zvedly. Zástupci opozice to kritizují. Podle nich by mělo být jasné, kde se na reformu vezmou peníze a měly by se řešit příjmy. Někteří kritici se obávají také dalšího snižování zásluhovosti penzí.

„Máme nejvyšší čas na politické rozhodnutí a zapojení Ministerstva financí. Nyní musíme debatu o architektuře důchodového systému spojit s debatou o daňové reformě,“ uvedla Maláčová. Řekla, že Česko financuje důchody z 80 procent z pojistného a z 20 procent z daní, v zemích EU je to v průměru „půl na půl“. Ministryně dodala, že reforma by měla zajistit nejen finanční udržitelnost, potřeba je i spravedlnost a zjednodušení systému.

Reformu penzí slíbila vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už před měsícem uvedla, že je skeptická k tomu, že by tato vláda jasnou reformu přijala. O penzích by měly v úterý jednat koaliční strany. Podle Maláčové je přijetí reformy reálné, musí na ní být ale shoda napříč stranami.