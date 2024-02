Máte na rukou krev. Rajchl po show s Putinem zašel hodně daleko

reklama

Rajchl se ve svém pravidelném nedělním streamu věnoval obsáhle rozhovoru Tuckera Carlsona, který v Moskvě jako první západní novinář za poslední roky zpovídal Vladimira Putina. Rozhovor byl podle něj dobrý a velmi přínosný, což vadí mainstreamovým médiím.

„Ta mainstreamová média, všechny ty Reflexy, Seznamy, Forum24 a další, ta hned začala psát, jak ten rozhovor byl jen propaganda a jak měly dohodnuté otázky, a to snad ještě dříve, než ten rozhovor skutečně vyšel. Přitom ta média spoustu věcí zamlčela a neřekla, zejména z historie a psala jen nějaké polopravdy nebo úplné lži. Je proto nutné, abychom šířili informace, které se mainstreamu nelíbí, které nám zamlčuje a manipuluje nás,“ prohlásil Rajchl úvodem.

„Přitom je důležité slyšet názory z obou stran konfliktu na Ukrajině, ale proč se toho všichni tak báli a hned řvali? Protože jim bylo jasné, že ten druhý názor uslyší stovky milionů lidí. My tady totiž už dva roky posloucháme názory jenom jedné strany. A ukázalo se, že některé věci, které tam Putin říká, nejdou vyvrátit, a jednoznačně to ukazuje na to, že nám lhali. Ale lidi začínají otvírat oči a vidí, že ta válka je už roky vedena jen kvůli zájmům jiných, mocných lidí stojících za Bidenem,“ má jasno Rajchl.

Ten zároveň vysvětluje, že kritika Západu neznamená, že by radši inklinoval k Rusku nebo Číně, ale že je potřeba mít dobré vztahy s oběma stranami. „To, že kritizuju Západ, neznamená, že chci jít zase k Východu, jde ale o to, že se mi nelíbí, co se tady v současnosti děje. Já mám rád Ameriku, ale ničí mě, že v jejím čele stojí senilní člověk, který je ovládán nějakými mocnými skupinami, které ničí euroatlantickou civilizaci. A naše vláda tomu všemu slepě věří a ideologicky podporuje Ukrajinu, která je zcela zjevně spojena s nacismem, a to mi vadí. Takže když kritizuju českou vládu, tak to neznamená, že nemiluju naši zemi a miluju Putina, to naopak znamená, že mi záleží na České republice,“ ubezpečoval Rajchl.

V samotné analýze rozhovoru se Rajchl věnoval zejména událostem před 2. světovou válkou, kdy Putin popisoval vliv Polska na rozpoutání války. Proti tomu se postavila některá média a vládní politici jako Markéta Pekarová Adamová.

„Fakta jsou ale jasná, Polsko podepsalo s Německem pakt v roce 1934 o neútočení a společném postupu proti Sovětskému svazu. Tento pakt oslabil obranu i Československa a byl to zásadní moment, který vedl k mnichovské dohodě. Polsko se totiž s Německem v tom roce 1934 de facto dohodlo, že dojde k zrušení a rozdělení Československa, Polsko chtělo zabrat území až k Maďarsku. To jsou fakta, tak ať Pekarová Adamová odejde někam prodávat mobily a nekomentuje historii, protože ona by proletěla na základní škole,“ vzkázal předsedkyni Sněmovny.

Poté se Rajchl ve svém výkladu historie posunul k mnichovské dohodě. „Jak známo, v roce 1938 přišla mnichovská dohoda a naši generálové chtěli bojovat, ale Beneš nakonec byl nucen ustoupit, protože Polsko prohlásilo, že nám nepomůže, a že dokonce přes své území nepustí ani Sovětský svaz, aby nám mohl pomoci. Tehdy Beneš kapituloval, protože jsme byli v obklíčení. Takže ten, kdo způsobil Mnichov, je Polsko, a to říkám s naprosto jednoznačnou otevřeností a jasností. A myslím, že se za tato slova nebudou zlobit ani Poláci, protože oni na to nakonec doplatili nejvíc,“ uvedl Rajchl, že za Mnichov mohou Poláci.

„Sovětský svaz se přitom ještě začátkem roku 1939 snažil vytvořit spojenectví s Polskem, Francií a Velkou Británií, že se budou společně bránit Německu, to byla iniciativa Stalina a Polsko to odmítlo a stejně tak Británie a Německo. No a pak Německo zrušilo smlouvu s Polskem a pak teprve vznikl pakt Ribentrop – Molotov, když Sovětský svaz odmítly ostatní země, tak vznikla tato spolupráce. Polsko tedy bylo rozděleno a stalo se obětí své vlastní hry. Tak to je a všechno ostatní je překrucování a přepisování historie, kdyby se Polsko připojilo k té kolektivní obraně, tak Hitler by neměl šanci a sami na to doplatili nejvíc,“ dodal Rajchl k této části rozhovoru, kdy souhlasil s Putinem v pohledu na vznik 2. světové války.

Potom se rozhovor věnoval současnosti, kde podle Rajchla padly některé klíčové informace, zejména ekonomické. „Třeba o tom, že BRICS velmi zásadně posiluje, protože dneska má BRICS více procent světové ekonomiky než G7. A to je alarmující, Západu očividně odjíždí peloton a ten trend je pokračující a Čína je světovým ekonomickým hegemonem a z toho určitě nemám radost, protože Čína je nevyzpytatelná. A my tady stojíme za Ukrajinou, děláme Green Deal, podporujeme migraci a ničíme se, pácháme sebedestrukci, a jestli to někdo nevidí, tak je blázen,“ pustil se Rajchl do kritiky Evropské unie.

„Řešili tam také to, jak dolar ztrácí své výsadní postavení ve světové ekonomice a hlavní roli přebírá čínský juan, a opět opakuji, že z toho nejsem šťastný. Je to ukázka nefunkčních sankcí, Západ chtěl Rusko ekonomicky zničit, rozdělit Ruskou federaci, o to se snaží už desítky let. Ale Rusko se spojilo s Čínou a Indií a jsou mnohem silnější než USA, a dolar tím utrpěl obrovské ztráty, a to se bohužel podepíše i na naší ekonomice. My jsme totiž na jedné lodi s nimi, a pokud tam budeme dál, tak s nimi půjdeme ke dnu,“ varoval Rajchl.

Okomentoval i výbuch plynovodu Nord Stream, za kterým podle Putina jednoznačně stojí CIA. „To my si tady říkáme tři roky, to je naprosto jednoduchá věc. Jasně že to byly Spojené státy, to ony zaútočily na naši evropskou infrastrukturu a my tady máme nejdražší energie na světě. Byl to teroristický útok proti Evropě a Německo to ví a mlčí k tomu, to už je prostě spiknutí. Takže místo levného ruského plynu musíme brát drahé LNG z Ameriky. To byl jen ekonomický zájem USA a Biden to v zásadě i přiznal a my se tady tváříme, že nevíme,“ má jasno Rajchl.

Na závěr se věnoval tomu nejdůležitějšímu, proč vlastně válka stále pokračuje a kdo má na tom zájem. „My tady tři roky posloucháme, že Putin nechce mír. Ty informace jsou ale jasné a Putin to potvrdil. Ten, kdo nechce mír, jsou Spojené státy, to ony jsou zodpovědné za to obrovské krveprolití na Ukrajině a stejně tak vy všichni, kdo to podporuje a stále žijete v iluzi, že Ukrajina vyhraje zpět svá území. To vy jste za to zodpovědní, že umírají statisíce lidí a Ukrajina bude zničená na desítky let,“ hřímal Rajchl.

Pokračující financování války bude podle něj jen vyhození peněz, které se na Ukrajině navíc rozkradou. Hranice se přitom stejně neposune ve prospěch Ukrajiny ani o centimetr a zemře dalších 50 tisíc lidí. „Ti lidé nechápou, že to není o hodné Ukrajině a zlém Rusku, ale že je to všechno jen o Spojených státech. Ukrajina je loutková země Ameriky, Zelenskyj je na kokainu a je placen USA, on je jenom loutka a tomu dáváme peníze a všem těm jeho oligarchům. Takže tam dáváte peníze, to vy máte krev na svých rukou. Rusko je totiž připraveno o míru jednat a my jsme pro to, aby se to začalo konečně vyjednávat. Protože Západ Rusko neporazí, zkoušel to Napoleon, Hitler, teď Biden, ale Rusko nepadne, tak pojďme konečně k jednacímu stolu a na to by měl apelovat každý zodpovědný politik,“ dodal Rajchl.

