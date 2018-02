Matěj Stropnický vzkazuje pravici: Babiš se tu objevil kvůli vaší vládě. Tak s ním jděte do vlády a zachraňujte demokracii vy

Hned v úvodu svého komentáře na serveru Deník Referendum.cz připomněl Matěj Stropnický text Bohumila Doležala. „Nechraňme Babiše před extremisty, chraňme Českou republiku před Babišem,“ citoval jeho slova Stropnický, podle kterého s těmito slovy přišel, aby vyzval strany, které považuje za demokratické, k bojkotu vlády Andreje Babiše. „Podle výzvy prý mají celkem třiašedesát poslaneckých mandátů, což odpovídá součtu poslanců ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Piráti bez uvedení důvodu absentují,“ upřesnil.

Všechny tyto zmíněné strany by podle Stropnického měly překonat své nutkání podpořit Babišovu vládu výměnou za programové koncese, navíc mají jedna druhou v tom půstu raději hlídat, protože některé o podpoře vlády vážně uvažují. „Nejsem si jistý, zda sociální demokraté nebo STAN uvažují o podpoře vlády proto, aby ochránili před spoluprací s extremisty, jak se vyjadřuje Doležal, Andreje Babiše. Co když chtějí spíš ochránit před jejich vládou Českou republiku?“ ptal se Stropnický, podle kterého ani pro jednu z těch stran samostatně není spolupráce s Babišem lákavá, ale smrtící. „Vlastně neprosadí nic a odpovědnost ponesou za všechno,“ míní.

Doležalova výzva je tak podle Stropnického mírnou extenzí takzvaného Demokratického bloku utvořeného měsíc po volbách ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN – o sociální demokracii. „Andrej Babiš je skutečně na výsost problematická politická figura a velká hrozba. Dospěl jsem k tomu, že mám dokonalý respekt k tomu, že vládnout má ten, kdo vyhrál volby. Všechno ostatní dělá z demokracie frašku, a navíc i z její obrany, je-li tato figura používána, aby zapuzení vítěze voleb ospravedlnila,“ sdělil Stropnický v komentáři na serveru Deník Referendum.cz a dodal, že právě odmítáním výsledků voleb se dosud Demokratický blok a nově Doležalova výzva demokracii osvědčí nejméně.

Dále tak poznamenal, že je celkem zklamaný z toho, že jako politici nepřesvědčili před volbami dost lidí o tom, že je Andrej Babiš hrozbou pro demokratický vývoj České republiky, ani o tom, že premiér nemá být trestně stíhán. „Ani o tom, že je Babiš ve střetu zájmů. Ani o tom, že je dotační parazit. A dokonce ani o tom, že miliardář přece nemůže vést žádné hnutí ve prospěch běžných lidí,“ zdůraznil.

Babiš prý vládu utvoří, i kdyby se měl dohodnout se stranami, jimž Doležal říká extremistické. „Proto myšlenka jeho výzvy staví skutečnost z nohou na hlavu, že je potřeba ochránit Českou republiku před Andrejem Babišem právě tím, že ho Doležalovy demokratické strany odmítnou, a tím donutí spolupracovat s komunisty a SPD,“ uvedl Stropnický, podle kterého může nastat, že se Babiš s komunisty a Okamurou dohodne a trockistickým „čím hůř, tím líp“ ANO sebe sama rozpoltí, zkompromituje nebo obojí – a započne svůj pád, ovšem za cenu až čtyř let pod jhem takovéto vlády.

Nebo je zde prý i možná varianta, že tlak donutí Babiše ustoupit z postu premiéra, a tím otevře cestu do vlády sociální demokracii. „Kabinet však bude řídit z pozadí, což bude pravice čtyři roky hlasitě odhalovat, čímž dokončí její pád. Anebo věci dospějí k předčasným volbám, z nichž doufá pravice vyjít posílena,“ dodal Stropnický s tím, že žádná z těchto možností není ale nijak zvlášť žádoucí ani pro levici, natož pro demokracii. „Pokud chtějí strany, které samy sebe oceňují jako demokratické, skutečně pomoct demokracii, mají podle mne jinou možnost. Tyto volby vyhrála pravice, propad levice je zřejmý úplně každému. Výsledky voleb jsou takové, že má pravice vládnout,“ uvedl.

Na závěr Stropnický sdělil, že strany, které se vnímají jako demokratické, se chovají podobně sebestředně jako před sedmdesáti lety. „Než aby se samy pošpinily kompromitujícím vládnutím, raději dnes připustí návrat komunistů pod podmínkou, že budou moci do učebnic tvrdit, že ony zůstaly čisté,“ uvedl s tím, že výzva Bohumila Doležala by měla platit raději jim. „Pak by její název ale musel znít: Nechraňme pravici před odpovědností za Babiše. Odpovědná za jeho vládu totiž bude, i když, ba právě tehdy, pokud do ní nevstoupí,“ uzavřel.

