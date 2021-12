Meme s Landou už odpudily i elfa Kartouse. Ale aspoň se vysmál zpěvákovým vědomostem

reklama

„Existuje velmi tenká hranice mezi satirou a tím, co za ni už považovat nelze. Řada těch memes, co teď kolují, jsou satirou a i mě pobavily, třeba o Danielu Landovi a jeho boji za svobodu slova. Ale je tam tenká hranice a je třeba uznat, že některé ty memes a ty citáty s těmi osobnostmi byly čisté dezinformace, kdy ti lidé nic takového neřekli,“ říká Kartous v rozhovoru pro DVTV na serveru Aktuálně.cz.

Právě nejasnost některých příspěvků je podle něj problém. „Třeba citát Landy, že se nechal očkovat. To je prostě dezinformace a jako satiru to bude umět číst jen někdo, kdo je dobře obeznámen s jeho dlouhodobým postojem a je mu jasné, že ze dne na den těžko takhle obrátil. Ale jinak to nesplňuje prvky satiry, není to zřejmá satira. Je to vkládání citátu do úst někomu, kdo to neřekl a to je manipulace a v okamžiku, kdy se tohle začne šířit na sociálních sítích, je z toho dezinformace,“ upozorňuje Kartous.

Vtipy na Daniela Landu se ale podle Kartouse nabízejí, protože jeho neodborná vyjádření o odborné problematice jsou směšná sama o sobě. „Na druhou stranu, dělat srandu z Daniela Landy se nabízí. Je komické, že člověk s jeho vědomostmi a historií se stane pro tolik lidí obráncem nějaké svobody a názorovou autoritou, ačkoliv tomu vůbec nerozumí. Satira nebo karikatura vždycky stála na tom, že si vybrala nějaké komické momenty z toho života a odhalovala je,“ vysvětluje Kartous z aktivistické skupiny tzv. čeští elfové.

Znovu se ale vrací k tomu, že většina aktuálně kolujících postů působí jako dezinformace, protože velká část lidí neumí satiru číst. „Oproti zjevné satiře je rozdíl, když někdo speciálně vytvoří falešný post, který se tváří, jako by to ta osoba skutečně řekla nebo napsala. A navíc i dobrá satira má tenké hranice, lidé si mnohdy nedokáží dobře vysvětlit, pochopit ji. Mám s tím svou zkušenost, že satira nemusí být pro každého rozpoznatelná,“ varuje Kartous.

Celá akce, která se v posledních dnech spontánně rozšiřuje, je podle něj původně satirou a reakcí na to, že část populace naslouchá „dezinformacím“. „Ti lidé, kteří naslouchají Landovi nebo Duškovi, jsou ovlivněni nevědeckými názory a dost často věří dezinformacím, spojeným s tématem očkování. Takže ta druhá strana si řekla, že ty lidi zkusí oslovit stejným způsobem. Jenže to mnohdy není úplně dobře udělané, není tam ta jasná satira a to může být do budoucna nebezpečné,“ opakuje Kartous, že toto podle něj není správná cesta.

„Není to dobrá cesta, jak se vypořádat s tím informačním chaosem, já bych se do něčeho takového vůbec nepouštěl, protože vím, že mutace těch informací v digitálním prostoru je obrovská. Jednak jde o to zmiňované interpretační hledisko, že někomu nemusí dojít, že jde o vtip, a pak samozřejmě to, že se ta informace v prostoru různě moduluje a po chvíli z toho může být něco úplně jiného,“ říká Kartous.

Podle něj by měl každý, kdo cokoliv umisťuje do digitálního prostoru, přemýšlet za dva rohy, jak ta informace může zmutovat. „Z tohohle hlediska mi nepřijde jako dobrý nápad, aby byly stejné prostředky používány proti lidem, kteří dezinformacím důvěřují nebo hledají alternativní vysvětlení pro některé věci. Než posilovat informační chaos, spíše bych hledal důvěru, což by nás posunulo na úroveň zemí, kde se to očkování těší větší míře důvěry,“ znovu opakuje Kartous s tím, že servery a instituce, které se „dezinformacím“ věnují, se k tomu určitě budou nějakým způsobem vyjadřovat.

