Merkelová ve svém dalším funkčním období chce zlepšit životní podmínky v Německu, na pomoc si povolala své největší kritiky

Nyní se nabízí další otázka: Kdy Merkelová odejde? Podle redatora LN Roberta Schustera dokáže Merkelová politickou situaci v zemi dobře analyzovat a tím pádem si nejspíše i uvědomuje, že konec jejího mandátu je na dohled. Navzdory tomu ale její kabient, jenž byl ve středu jmenován, působí neotřele.

Mezi ministry nové vlády je mnoho nových tváří, velké zastoupení žen a většina členů se pohybuje ve věkové hranici okolo čtyřiceti let. To by mohl být dobrý signál pro veřejnost, která po omlazení v politických řadách volala. Do vlády také Merkelová povolala politického rebela a zároveň svého největšího vnitrostranického kritika z posledních let Jense Spahna, který by měl podle novin patřit ke členům kabinetu. Jako ministr zdravotnictví prý dostal na starost jeden z nejméně vděčných resortů, kde je těžké stát se poslem dobrých zpráv.

V rámci odpovědi Německa na globalizaci proběhlo jmenování dosavadního bavorského premiéra a šéfa křesťanských socialistů (CSU) Horsta Seehofera do vlády. Právě ten patřil se Spahnem k největším kritikům dosavadní migrační politiky německé kancléřky. Nyní bude moci coby nový ministr vnitra realizovat přísnější azylová opatření. Jediným limitem podle LN bude práh bolesti SPD. Jeho ministerstvo má mít také na starosti agendu „rozvoj domoviny“, což by mělo být německou odpovědí na globalizaci doprovázenou vylidňováním a vymíráním venkova.

Seehofer prý bude mít v Berlíně ale ještě další úkol, a to podzimní volby, které se budou konat v Bavorsku. Podle dnešního tisku se při nich pokusí křesťanští socialisté vůči populistické konkurenci uhrát, co půjde, a jeho úkolem tak bude politicky a případně finančně nahrávat svým nástupcům v Mnichově.

Nový program klade více než kdy před tím důraz na zlepšení životních podmínek v rámci Německa. Prioritou čtvrté vlády Merkelové je více peněz na nové školy, podpora mladých rodin i záruka, že důchodcům neklesne příjem proti mzdám pod osmačtyřicet procent. I přesto, že se Německo těší hospodářskému růstu, měla řada německých občanů pocit, že se jejich ekonomické poměry nezlepšují a stát pomáhá spíše uprchlíkům. Pokud se díky novým plánům vlády podaří, že svou situaci začnou Němci vnímat lépe, mohla by Angela Merkelová svůj úřad předat s klidným svědomím.

Psali jsme: Premiér Babiš: ČR je připravena dále prohlubovat vztahy s Německem Merkelovou počtvrté zvolil německý parlament kancléřkou Žumpa. Prachsprosté vydírání od Merkelové. Pane Babiši, proč jste to proboha podepsal? Občané nejsou tupci. A když jsem sledoval ČT... Poslanec ODS udeřil Podle Bruselu se máme stát snadnou kořistí pro teroristy. Merkelová opět potvrdila, že politici Západu nás považují za užitečné idioty. A plat Moravce v ČT... Poslanec od Okamury hovoří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab