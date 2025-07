„Kdo řekne nacistická Ukrajina, je vlastizrádce.“ Ministrovi slova neprošla

Radim Fiala ve vysílání CNN Prima News označil Ukrajinu za „fašistický, nacistický, banderovský stát“.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3940 lidí

„Bandera bojoval proti bolševikům. To je pro ně ten symbol. Ale znovu říkám, nechte si tyhle propagandistické řeči,“ uhodil na Fialu Dvořák. „Nechte si to pro vaše mítinky, ale neříkejte ve veřejném prostoru, že Ukrajina je banderovský, fašistický, nacistický stát. To čtu všude na vašich webech,“ poznamenal Dvořák.

Fiala v tu chvíli přikyvoval.

„Ale není to pravda,“ kontroval okamžitě člen vlády, „to je trošku problém jako s našimi bratry Mašíny, ale do toho se nepouštějme. Ale říkat veřejně, že nebudete podporovat obranu Ukrajiny, protože to je nacistický a banderovský stát, to je, prosím pěkně, vlastizrada,“ dodal Dvořák.

Touto názorovou výměnou to však neskončilo.

Radim Fiala se ke střetu vyjádřil i na sociální síti X.

„Ministr Dvořák ze STANu označuje SPD za fašisty. Sám podporuje režim na Ukrajině, který užívá nacistické a banderovské symboliky. Pokrytectví vlády: Ukrajinci smějí být ultranacionalističtí, Češi nesmějí být vlastenečtí – to by byl ‚extremismus‘. Nenecháme si toto ponižování líbit,“ vypálil Fiala na sociální síti.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr Dvořák ze STANu označuje SPD za fašisty. Sám podporuje režim na Ukrajině, který užívá nacistické a banderovské symboliky.



Pokrytectví vlády: Ukrajinci smějí být ultranacionalističtí, Češi nesmějí být vlastenečtí – to by byl "extremismus".



Nenecháme si toto ponižování líbit. https://t.co/2tGoEJXOCq — Radim Fiala (@RadimFialacz) July 17, 2025

Přidal se i další poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Podle ministra Dvořáka je kritika Ukrajiny v České republice vlastizradou. Ministr Dvořák za svoji vlast tedy zjevně považuje Ukrajinu. Pak je ale divné, že kandiduje v České republice,“ poznamenal Foldyna.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komentátor Petr Holec na sociální síti X prohlásil, že ministra Dvořáka postihl „Mentální průjem“.

Trafikanta Dozistánu Martina Dvořáka postihl další mentální průjem. I ve Strachovce očividně chybí endiaron Vlastíka Válka (TOP 09). Jinak vlastizradu jaké země myslí? Ukrajiny? Já jen že je trafikantem ukrajinský vlády,“ vyjádřil své mínění Holec.

Trafikanta Dozistánu @_MartinDvorak postihl další mentální průjem. I ve Strachovce očividně chybí endiaron Vlastíka @vlvalek. Jinak vlastizradu jaké země myslí? Ukrajiny? Já jen že je trafikantem ukrajinský vlády?? pic.twitter.com/Bb8jhpbKgZ — PetrHolec (@PetrHolec) July 17, 2025

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 94% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20220 lidí

„Ministr Dvořák veřejně prohlásil, že ‚kdo nepodporuje Ukrajinu v její obraně, je vlastizrádce‘. Opravdu? Takže občané České republiky, kteří odmítají být zataženi do cizí války, jsou podle něj zrádci? To už jim v hlavách definitivně přeskočilo! Cpou se do konfliktu, který není náš. Posílají zbraně a miliardy korun do země, která není členem EU ani NATO! Mlčeli, když Západ bombardoval Srbsko, Irák, Libyi! Tehdy jejich svědomí spalo. Dnes se bijí v prsa a tváří se jako obránci svobody, ale ve skutečnosti jen plní rozkazy cizích mocností a mastí si kapsy na utrpení jiných! Právě držím v ruce svůj pas. Jsem občankou České republiky. Nehlásím se k tomuto šílenství, nepodporuji válku, násilné verbování na ulicích ani politiku, která obětuje naše občany cizím zájmům. A pokud má někdo nést nálepku vlastizrádce, jsou to ti, kdo prodali naši suverenitu, ohrozili naši bezpečnost a vysávají veřejné peníze ve jménu ‚pomoci‘, která slouží všemu možnému, jen ne míru!“ nešetřila ostrými slovy Rédová.

Psali jsme: My to otestujeme za vás. Ukrajinci by rádi nové zbraně, i nevyzkoušené Sládeček (SPD): Jak mohou dál stoupat počty uprchlíků z Ukrajiny? David (SPD): Německá politika tančí na sopce Jásot nad „proukrajinským“ Trumpem končí. Je to prý jinak