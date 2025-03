Městská policie se samopaly. České město plné cizinců nechce nic podcenit

Čeká se na novelizaci zákona o zbraních, který by měl legislativním procesem projít nejspíš ještě v tomto pololetí. Připravují se na to v Tachově na západě Čech. Tam už mají balistické přilby a pláty.

Tachov bude připraven

Jan Habrdle, velitel městských strážníků v Tachově, již uvažuje nad pořízením dlouhých zbraní. „Až bude schválena patřičná legislativa, je u nás záměr, aby naše hlídky měly možnost být takto vybaveny. Konkrétní zbraně zatím samozřejmě vybrány nejsou, ale jiné městské policie jdou cestou samopalu Scorpion Evo. Vybavili jsme se nyní již balistickou ochranou, tedy přilbami a ochrannými nosiči s pláty, ty už zhruba dva měsíce máme“, sdělil ParlamentnímListům.cz.

Je to amerikanizace a zbytečné gradování situace? „Za nás určitě ne. Ať to máme - je lepší, když se na to práší a nebudeme to potřebovat. Je to pracovní prostředek osobní ochrany. Určitě nepočítáme s tím, že bychom někde zasahovali jako prvosledové hlídky,“ vysvětluje dále Habrdle. „Je to reakce na to, co se děje - nejen filozofická fakulta, ale i okolní státy ve světě, Německo a podobně. Nechceme před tím zavírat oči a dělat mrtvého brouka, že by se nic stát nemohlo. Je lepší mít a nepotřebovat než nemít a potřebovat,“ dodal.

Město má aktuálně sedmnáct strážníků. Zájem o tuto profesi není. ,,Nemáme moc z čeho vybírat. Tíží nás věkový problém. Když nám strážníci odcházejí do důchodu, musíme je nahrazovat, ale kde je vzít. Ve věku 50+ máme dvě třetiny stavu,“ posteskne si při té příležitosti Habrdle a ukazuje na širší problém v regionu. Lidé dají raději přednost „svému jistému“ v řadě montoven, jejichž koncentrace je v regionu na špičce v celé Evropě. Přitom je nutné starat se nejen o Tachov, ale i o jeho okolí.

„Bor u Tachova by měl zájem nás využít, ale z personálních důvodů to zatím řešíme tak, že by to bylo alespoň na dva tři dny v týdnu na osm hodin. Snažíme se najít cesty, abychom Boru vyšli vstříc, ale nenarušilo nám to současný stav. Jinak v okolí zajišťujeme naše spádové osady, kterých je osm,“ uvádí šéf tachovských strážníků. Přitom v Boru a okolí je zahraničních společností spousta a mohly by při troše ochoty přispět na bezpečnost města. Ale to je spíše výjimka nebo trvalé přání městečka, kde dříve byly vojenské objekty, které jsou nyní zaplněny přepravními společnostmi a montovnami. S tím souvisí i velká fluktuace zahraničních pracovníků, které sem agentury navážejí v čím dál větším počtu.

Zatím nejvíc dopravních přestupků a místních „zlobitelů“

Cítí v Tachově akutní nárůst kriminality nebo problematického chování? „Největší přestupky jsou v oblasti dopravy, to je ostatně jako všude jinde. To je markantní nárůst. Zavedla se obecně platná vyhláška zákazu konzumace alkoholu a omamných látek, takže řešíme více případů, ale celkově v kriminalitě čísla nestoupají. Při přestupcích převažují místní,“ říká velitel strážníků.

„Zákon o obcích bohužel neumožňuje vědět, koho máme v rajonu, a není možná ani evidence přestupků u jednotlivých osob, cizinců,“ upozorňuje.

Zbraně? Rozhodně ano!

Svůj pohled na vyzbrojování městských policií má bezpečnostní expert, bývalý vysoký pracovník ministerstva obrany Jaroslav Štefec. „Měli by mít zásahové vozidlo, ve kterém bude dlouhá zbraň. Tu si může ostatně pořídit i soukromník, protože dnes mají lidé takové zbraně na své zbrojní průkazy. Takže si mohou pořídit také dlouhou zbraň v poloautomatu a mohou ji mít registrovanou pro pracovní nasazení. Když by šlo o větší město, třeba Kladno, tak zcela postačují dva vozy s dlouhou zbraní, kde by byl člověk, který tu zbraň má, a byli by tam alespoň čtyři lidé na výjezdy. To má logiku, protože pistole jsou v určité fázi neúčinné a jsou v nevýhodě proti tomu, kdo dlouhou zbraň má a umí s ní zacházet,“ vypočítává Štefec.

„Takže se to stát může a bude to bohužel častěji, než jsme zvyklí. Měšťáci a obecní policie ať mají dlouhé zbraně, ale určitě ne automaty. Ony stejně plně automatické zbraně, třeba samopaly pro policii, nemají moc smysl. Logické nejsou ani společné hlídky vojáků a policistů v ulicích. To, že vojáci jdou se samopaly, je jen určitá póza pro uklidnění veřejnosti, protože v davech lidí stejně nejde samopal použít. Když na vás nějaká skupina zaútočí, bezpečnostní složky jim ty zbraně musí sebrat. Za stávajících pravidel je tedy optimální poloautomatická zbraň, která je schopná pohrozit nebo provést nějaký zásah v momentě, kdy se policisté nemohou přiblížit s pistolemi, s nimiž ještě navíc moc neumějí, protože s nimi moc nestřílí, to je známý fakt,“ tvrdí.

„Je třeba odpovídající výcvik, a to jak psychologický, tak praktický, a měli by zbraně, které třeba už i soukromě mají, zvládnout použít a vyhodnotit situaci, kdy je třeba tyto zbraně regulérně využít. Když ji vytáhnete a namíříte, tak vy i váš protějšek si musíte být jistí, že jste ji schopni použít. Takže jde o výcvik lidí a přezkušování. Pak ať ji ti lidé mají a používají ji, když je potřeba,“ konstatuje Štefec.

Pozor na drony!

„Je to logický krok, který do značné míry může věci mezi městskou a státní policií narovnat. Brokovnice je také dlouhá zbraň. Velmi se rozšířily drony, a to je velké riziko. Už dnes tipaři používají drony pro tipování domů a bytů, kdy kontrolují, zda se něco nemění, dívají se okny. Viděl jsem to sám na vlastní oči a mám už jeden sestřel dronu. Poslal jsem jej na zem, protože tu dvakrát přeletěl a neměl tu co dělat. Jsem si vědom, že když jej sestřelím, tak majitel dronu mě může žalovat pro škodu. I když je to nad mým pozemkem. Ale napsal jsem mu ceduli – ještě jednou přeletíš a sundám ti to. A on přiletěl a já jsem se trefil. Takže jsem si udělal jeden vryp na pažbu svého deringeru,“ nastolil Štefec ještě další téma.

„Měšťáci by měli být připraveni zasahovat i proti dronu. A to krátkou zbraní neuděláte. Dnes existují i kombinované zbraně. Ti měšťáci by se měli učit třeba i s brokovnicemi na zásahy proti dronům. Když jsou městské akce, kde drony vůbec nemají co dělat. Dnes je riziko zneužití dronů proti lidem velké, ať již jako prostředek teroru nebo z blbosti, když nějakému člověku rupne v bedně. Dnes na internetu najdete, jak na dron přidělat hlavice, a nikdo se tím u nás regulérně nezabývá. Tohle by bylo pro měšťáky, kteří mají blíž k regionům a policie nemá lidi na to, aby chránila městské akce. Když se něco pořádá, tak strážníci tam jsou. A tady by se dlouhá zbraň mohla hodit, třeba právě ta specifická, jakou je brokovnice. Takže nejsem proti, aby byla vozidla těchto složek vybavena dlouhými zbraněmi. Brokovnice je mnohem levnější než nějaké zařízení na sundávání dronů,“ doporučuje bezpečnostní expert.

„Když se mě ptali, proč mám zbrojní průkaz, tak jsem byl v pokušení odpovědět, že policajta neunesu. Když vás od smrti dělí pouze několik vteřin, policie je zpravidla až tři minuty daleko,“ uzavírá Štefec. Do malého městečka se zásahovka prostě v prvních minutách, kdy jde o životy, nedostane, ať dělá, co dělá.