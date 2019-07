Mezinárodní megaskandál: Voloděnko, psí hovno, feno, pizdo. S*át na vaše hroby... Útok na Putina a varování před ohrožením bezpečnosti země

08.07.2019 18:22

Mezi Gruzií a Ruskem to opět pořádně jiskří. Po demonstracích, jež svým vystoupením vyvolal ruský komunistický poslanec, který si v gruzínském parlamentu počínal tak, že to vyvolalo velké protesty, se o slovo přihlásil moderátor gruzínské televize, který si zřejmě řekl, že se bude řídit heslem: co na srdci, to na jazyku. A nazval ruského prezidenta Vladimira Putina pizdou, psím ho*nem a podlým okupantem.