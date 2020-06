Michael Žantovský, senátní kandidát ODS: Předsedou už není Klaus. Věrnost odkazu Václava Havla...

Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský chce uspět ve volbách do Senátu. Kandiduje za ODS, TOP 09 a STAN. Sám přiznává, že v době Václava Klause by za ODS nekandidoval. Uvedl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

„Jsem rád, že jsem nezůstal na ocet,“ podotkl pro Aktuálně.cz Žantovský k tomu, že jej podporují ve volbách hned tři parlamentní strany. „Vůbec si nemyslím, že mám jisté zvolení,“ poznamenal dále Žantovský, který byl v minulosti senátorem, velvyslancem v USA, v Londýně i v Izraeli. „Nepodceňuji nikoho, nechci vést žádnou konfliktní kampaň, nemám k tomu žádný důvod. Chci se soustředit na své priority a na to, co můžu nabídnout díky svému životnímu příběhu a zkušenosti. A o výsledku rozhodnou občané,“ sdělil.

Při vzniku kandidátky si podle svých slov kladl podmínku, že vznikne koalice tří stran a on bude nestranický kandidát tří koaličních stran. „Nakonec se přidala ještě podpora Sdružení nezávislých kandidátů – Evropských demokratů,“ zmínil, s tím, že o kandidatuře dopředu nepřemýšlel. „Ale moje znepokojení nad vývojem, kterým se naše země ubírá, a věrnost odkazu Václava Havla o osobní zodpovědnosti každého z nás za to, co se kolem nás děje, mě nakonec přesvědčily. Před takovou výzvou se uhýbat nemá,“ dodal.

Žantovský se následně vyjádřil k tomu, zda hlavním problémem české politiky je to, že je u moci předseda ANO a premiér Andrej Babiš. „Za svůj život jsem se naučil nepřemýšlet o politice jako o něčem osobním. Co vidím, je krize normálního, zdravého, demokratického prostředí v podobě ohrožení právního státu, střetu zájmů, klientelismu a také hrozící změny zahraničněpolitické orientace. Z tohoto důvodu si myslím, že změna současného stavu je nejenom žádoucí, ale nutná. To je vše, co k tomu mohu říci,“ sdělil diplomaticky.

Závěrem se pak hovořilo i o odkazu Václava Havla a o tom, že ODS nebyla stranou, která by byla k exprezidentovi blízko. „Otázka vztahu mezi Václavem Havlem a jeho odkazem, a ODS jako politickou stranou, je většinou viděna prizmatem nepochybně komplikovaného vztahu mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem. Ale Václav Klaus už není předsedou ODS. Jsem si celkem jistý, že v době jeho působení na vrcholu politické pyramidy bych za jeho stranu nekandidoval. A pochybuji, že by mě on o to požádal,“ uzavřel.

