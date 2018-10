Michal Viewegh: Proč ta slečna vytáhla osahávání až teď?

„Bylo to o penězích, bohužel. Abych nevypadal chamtivě, tak dlužno dodat, že ten konflikt se odehrál, když jsem na tom byl velmi špatně,“ pohovořil Viewegh. On sám byl podle svých slov ekonomicky naivní. „Nehlídal jsem si výši nákladů či ekonomické uzávěrky. Vše bylo na dobré slovo,“ poznamenal Viewegh.

S Reinerem prý nikdy neřešil, jaká bude propagace. „Bylo tam přátelství, důvěřoval jsem mu. Ale jestli mě někdo okrádal, nevím,“ dodal Viewegh.

Video najdete ZDE.

Reiner v posledním rozhovoru s DVTV.cz uvedl, že poslední tituly Viewegha byly na úrovni hvězdné pěchoty. „Mám silná antidepresiva, s pomocí nich to zvládám. Je to věc, která zasáhne, to se od kamaráda nečeká. Název hvězdná pěchota mě mrzí, trošku dost,“ řekl Viewegh.

Nepopřel, že po nemoci nebyl úplně ve formě, ale odmítl, že polovina jeho knih byly Reinerovy věty či odstavce. „To je bohapustá lež,“ sdělil Viewegh. „Rád bych věřil, že za třicet let v české literatuře mám své důstojné místo,“ uvedl spisovatel, jenž má v současné době nového nakladatele – společnost Euromedia. „Mám poprvé v životě reklamu, kterou jsem nikdy neměl,“ pochvaloval si Viewegh.

„Mezi námi se staly věci, které jsou nenapravitelné a neodpustitelné. Nevím, co by muselo přijít, abych dokázal odpustit,“ dodal ke vztahu s Reinerem Viewegh.

Závěrem pak hovořil také o kampani MeToo, k níž se v minulosti rovněž vyjádřil. „Děkuji bohu, že jsem se narodil v zemi, kde jsem jako pubescent mohl dívky ošahávat, aniž bych tím ohrozil svou kariéru,“ poznamenal v minulosti Viewegh. „To není moje polemika o tom, jestli je znásilnění trestný čin, to bych byl naprostý idiot. To je moje polemika nad tím, že nějaká paní profesorka si vzpomene na údajné znásilnění. Byl to gymnaziální večírek. Ruku na srdce, to jsme zažili všichni, bez té americké hysterie,“ sdělil Viewegh, jenž by se nedivil, kdyby došlo i k zaplacení kauzy.

„I když připustím znaky trestného činu, tak si kladu otázku, proč to daná slečna nevytáhla v tu chvíli, ale vytáhla to po 30 letech, ve chvíli, kdy daný chudák chlapec kandiduje na nejvyššího soudce,“ řekl ke kauze Kavanaugha.

„Nedovolil bych si kritizovat kampaň MeToo. Kritizuji tu hysterii, která se kolem toho probudila,“ uzavřel.

autor: vef