Michálek je někdy arogantní, ale... Vrchní Pirát Bartoš se zastal kolegy, chválí demokracii ve straně

Na celostranickém pirátském fóru se hlasovalo ve věci odvolání místopředsedy Jakuba Michálka kvůli údajné šikaně. Ten nakonec v pozici setrval, kdy pro jeho odvolání hlasovalo 294 členů a proti 371 členů Pirátské strany.

„Tímto celá věc kolem místopředsedy Michálka končí, ale je třeba řešit celou řadu deficitů, které jsme díky tomu objevili,“ řekl Bartoš s tím, že v případu nakonec nešlo o to, jestli někdo vyhrál nebo prohrál.

„Za deset let fungování organizace vyvstala řada problémů v úrovni sociální komunikace i napříč republikou. Byl to dobrý signál, že bychom se neměli soustředit jen na nejvyšší politiku na půdě Sněmovny, ale řešit i vnitrostranické vztahy, aby se kompetenční problémy neřešily na osobní úrovni,“ dodal Bartoš v rozhovoru pro Český rozhlas.

Transparentní výměna názorů podle něj patří do demokratické politiky. „Nejsme strana autoritářského typu, kde velí předseda a ostatní sklapnou podpatky,“ řekl s tím, že pirátské fórum s vnitrostranickou komunikací je veřejné již od založení strany.

Bartoš si nemyslí, že by v rámci strany byly vyhrocenější vztahy, než v jiných stranách politického spektra. „Jsou tam různé názorové proudy, ale určitě nemůže být řeč o nějakých frakcích. Takhle to u nás funguje deset let a já jsem si nevšiml, že by za tu dobu působila strana navenek nestabilně,“ prohlásil a připomněl, že vstupoval do politiky právě s cílem změnit politickou kulturu, kde je všechno transparentní a veřejné a žádné problémy se neskrývají.

„To, že jsme podle průzkumů druhá nejsilnější strana a je o nás větší mediální zájem, by mělo vést diskutující na fóru k větší zodpovědnosti,“ řekl předseda Pirátů a dodal, že internet má paměť a je potřeba počítat s tím, že když se jednou něco řekne nebo napíše, už to pak nejde „ignorovat, bagatelizovat a rozmělňovat“, jak to mnozí politici činí.

„Transparentnost jsme přinesli do politiky, je to náš benefit, který nás definuje, a měnit to nebudeme. Uvidíme, jestli je to ten styl politiky, který lidi chtějí,“ dodal s tím, že od posledních voleb v průzkumech strana spíše rostla, takže to je pro ně dobrý signál.

Samotnému obvinění Michálka ze šikany Bartoš velkou důležitost nepřikládá. „To obvinění ze šikany nebylo prokázané, já jsem to sám komunikoval. Je pravda, že Jakub Michálek tu sociální složku moc nevnímá, když řeší nějaký problém, a občas umí být arogantní,“ rýpl si do svého místopředsedy.

Reakci místopředsedy a europoslance Mikuláše Peksy, který se rozhodl kvůli sporům s Michálkem rezignovat, Bartoš příliš nerozumí. „Mikuláš Peksa ohlásil rezignaci na konec listopadu, ale v prosinci by mu stejně mandát skončil, takže to gesto moc nechápu a přijde mi zbytečné. Za dva a půl roku na předsednictvu jsem si nevšiml, že by tam směrem k Michálkovi řešil nějaké problémy sociální komunikace,“ řekl s tím, že ho reakce překvapila a nerozumí tomu, proč Peksa celou věc neřešil osobně na předsednictvu, které se schází každé pondělí.

„Z celé kauzy vidím pozitiva, že si lidé uvědomí váhu slov, která napíšou na fórum nebo řeknou do médií. Musíme v rámci strany pracovat na tom, aby vládla dobrá nálada a nadšení pro věc, jinak si natlučeme nos,“ varoval lídr Pirátů a oznámil, že i kvůli tomu si strana plánuje najmout mediátory v oblasti sociální komunikace. „Takovou supervizi mají i jiné dobrovolnické nebo neziskové strany,“ dodal.

