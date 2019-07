Migrace? Vážné zprávy. Jde o Německo

16.07.2019 13:02

Matematika Mariana Kechlibara zaujalo, že se znovu na stůl dostává myšlenka uprchlických kvót. Přišla s ní italská vláda s ministrem vnitra Salvinim, ale nebyla jediná. O kvótách na přerozdělování uprchlíků se mluví i v Německu a tam to má pikantní nádech. Poslanec Thorsten Frei totiž navrhuje systém kvót přijmout, ale lidem to zatajit. Zdá se vám to hrozné? Prý by mohlo být ještě hůř. Až se problematiky migrace chopí němečtí Zelení...