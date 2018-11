Migrační pakt OSN: Lež! Není to dobrovolné, ozvalo se. Konkrétní informace

Zdechovský zmiňuje dalšího lidovce, Sebastiana Kurze, který rozhodl neposlat do Marrákeše zástupce Rakouska, aby podepsal tzv. Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci z pera OSN. Zdechovský jeho krok schvaluje a doufá, že rozvíří debatu o tomto paktu. Připomenul, že proti paktu hlasoval už na Výboru LIBE (Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) a i na plénu vystoupil s odmítavým postojem. Ale varující zprávu lidovců prý média ignorovala.

Anketa Podporujete prezidenta USA Donalda Trumpa? (Hlasování od 7.11.2018) Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 1086 lidí

Europoslanec KDU-ČSL uvádí, že zatímco Marrákešská a Newyorská deklarace jsou nezávazné, pakt už je smlouva. A přidává postřeh německého Die Welt: „V dokumentu je na jednu stranu ujišťováno, že obsah by neměl být zavazující, protože se počítá s tím, že státy mají suverénní právo, aby si svou azylovou politiku určovaly samy. Na druhou stranu v (34 stránkovém) dokumentu najdeme 87x slova jako ‚zavazujeme se‘ nebo ‚povinnost‘, a to v souvislosti s migranty, jejichž počet je celosvětově odhadován na 250 milionů.“

Fotogalerie: - Imigrační centrum v Dědinách

Text paktu je podle Zdechovského určen k tomu, aby migraci usnadnil a legalizoval. „Z paktů vyplývá, že migrace je základním lidským právem každého člověka – a tím rozhodně není. Přijmout tuto logiku totiž znamená povinnost členských států přijmout a postarat se na svém území o každého, kdo své domovy opustí v důsledku špatné finanční, vzdělávací, zdravotní, sociální, anebo dokonce jen klimatické situace,“ píše. On sám chce podporovat řešení, která by odstranila důvody pro migraci. Tvrdí, že lidská práva se začala používat jako zbraň pro protlačení těch nejutopičtějších a nejsocialističtějších názorů a že není divu, že se o těch, kteří se jimi takto ohání, mluví jako o neomarxistech, vzhledem k tomu, že tvrdí, že jsme si naprosto ve všem rovni.

Pak zmiňuje reakci, jakou Kurzův krok vyvolal. „Zvláštní vyslankyně OSN pro otázky mezinárodní migrace Louise Arbour v rozhovoru pro německý Der Tagespiegel ostře zkritizovala Rakousko, a to proto, že přece už souhlasilo s Newyorskou a Marrákešskou deklarací, text paktů připomínkovalo, tak jak se teď prý může opovážit nesouhlasit. K tomu vypočítala další smlouvy, ke kterým Rakousko v minulosti také přistoupilo. Takže opravdu je vše dobrovolné?“ ptá se europoslanec.

Tento přístup mu připomíná salámovou metodu, kterou chce někdo někoho donutit podepsat něco, co už je za mezí přijatelnosti. A dodává, že to, že na Západě podepsali, není důvod, abychom podepsali také jen z důvodu, aby nás nepovažovali za východní zaostalce. „Je samozřejmě těžké udělat první krok z davu, ale jak vidíme na případu lidovce Sebastiana Kurze, nemožné to není, máme na výběr,“ píše europoslanec a dodává: „Pokud chceme bojovat s populisty, nesmíme jim dávat podobnými smlouvami, pakty a úmluvami munici.“

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Původní text ZDE

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Globální pakty o migraci jsou tak (ne)povinné, až budou povinné Zdechovský (KDU-ČSL): Tobě dám, tobě dám, tobě nedám, tobě dám... Konference týkající se Islámského státu: Zdechovský popsal hrůzy, které se dějí v uprchlickém táboře v Řecku. Skutečný islám je ale mírumilovný, zaznělo také „Ten největší udavač v Bruselu. Novodobý estébák!“ Na europoslance Zdechovského se po rozhovoru na PL snesla ostrá kritika

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas