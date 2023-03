Miliardář, který platil Pavla, chce pozvednout levici. V čele s Nerudovou. Paroubek má jasno, o co tu jde

reklama

Barta v rozhovoru pro server Seznam Zprávy přišel s informací, že chystá projekt znovuoživení sociální demokracie. „Levicově smýšlející lidé a střední třída dneska nemají nepopulistické a neextremistické zastání,“ vysvětlil, proč chce sponzorovat tento projekt. Nicméně celý projekt je prý v plenkách a Barta se pouze setkal s několika aktéry, například s předsedou ČSSD Michalem Šmardou a s politiky Zelených. Oslovit by chtěl třeba i Janu Maláčovou a Josefa Středulu.

Nechce dle svých slov zakládat něco zcela nového, to by nedávalo smysl. „Opravdu bych ale byl rád, kdyby se na scénu vrátila sociální demokracie, zbavena toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru,“ pravil miliardář Barta. A dodal: „Zdravá a stabilní sociální demokracie je důležitá pro vývoj liberální demokracie v Česku.“

Barta v rozhovoru zmínil i Jiřího Paroubka a jeho iniciativu Nespokojení. O tyto osobnosti nemá zájem, ale je rád, že bývalý premiér s iniciativou přišel. „Potřebujeme více takových hnutí, která získají jedno, dvě, tři procenta a rozdrobí se,“ říká Barta.

Jiří Paroubek ve svém komentáři Bartu nejprve popisuje, že jde pouze o marketingový tah, jak současné vládě pomoci v boji proti hnutí ANO a SPD a posílit jejich pozici. Paroubek ale vzkazuje, že jeho nová levicová iniciativa Nespokojení půjde tvrdě do boje a silným levicovým subjektem se stane, i vůči jakékoliv Bartově iniciativě.

Paroubek si všímá, že o Bartově nápadu informují jako první Seznam Zprávy. „Seznam Zprávy dlouhodobě pracují na formování české politiky tím ‚jedině správným směrem‘. Nyní toto médium dalo slovo jednomu ze sponzorů či dokonce architektů volební kampaně Petra Pavla, který si dnes vytyčil ještě jiný ambiciózní politický cíl. Je to zajímavé čtení,“ píše Paroubek.

Podle něj je celá Bartova iniciativa velmi průhledná. „Pravici přeci nestačí mít ve svých rukou jen úřady prezidenta, premiéra, předsedy obou parlamentních komor a předsedy Ústavního soudu, ona prostě potřebuje drapnout všechno,“ uvažuje Paroubek a vyjmenovává, jaké nápady má současná Fialova vláda, aby si upevnila svoji pozici.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 18% 2 59% 3 6% 4 8% 5 9% hlasovalo: 15090 lidí

Ani všechny tyto změny ale podle Paroubka pětikoalici nestačí – a tak „se snaží ochočit si i českou levici“. „Těmito změnami volebního zákona by se dalo zopakovat volební vítězství současné koalice i v příštích sněmovních volbách. Ale jisté to není. A proto ‚je potřeba‘ udělat ještě další kroky. Zejména je potřeba ochočit část levice (protože s komunisty se nepočítá) anebo ji alespoň neutralizovat do protibabišovské polohy. Politický investor Jan Barta se prý již obrátil na předsedu sociální demokracie Michala Šmardu. Nabídl mu financování…“ informuje Paroubek, který se dle svých slov nemůže zbavit dojmu, že jde o snahu, aby „nová ČSSD“ stáhla část hlasů SPD, hnutí ANO, případně komunistů.

To by podle Paroubka vlastně znamenalo zcela změnit ČSSD na marketingový projekt, který by měl v budoucnu zabránit vytvoření jakékoliv levostředové vlády, neboť Bartův projekt je v první řadě protibabišovský. „Což by samo o sobě nemuselo být politicky špatné. Ale špatné je, k jakým cílům by toto Barta a jeho finanční konsorcium včetně zmíněného spolku, chtěli přivést,“ míní Paroubek s tím, že taková ochočená sociální demokracie by podporovala pravicovou vládní koalici jako „jediný prostředek boje proti populismu“, ale kašlala by na skutečné zájmy levicových voličů.

Paroubka překvapuje i Bartův nápad angažovat do čela svého nového „levicového“ hnutí Danuši Nerudovou.

„Co na tom, že Nerudová se před nedávnými volbami hlásila k pravému středu? Přeci za peníze investované do dobrého marketingu se dá všechno koupit. I novou politickou identitu. Konec konců, o tom se chlapci z výše zmíněného spolku přesvědčili v prezidentské volbě. Z toho, ve své podstatě politicky neprodejného zboží, z někdejšího školitele agentů vojenské kontrarozvědky generála Pavla, vytvořili ikonu pravdy a lásky, která slavně zvítězila nad ‚zlem a nenávistí‘,“ glosuje Paroubek nedávné prezidentské volby.

Paroubek se ovšem nového Bartova projektu nebojí a naopak vzkazuje, že se svojí iniciativou Nespokojení má v plánu spojit rozdrobenou českou levici, a to už do příštích voleb.

„Nemůžu se zbavit dojmu, že naše politické investory, tak úspěšné při volbě generála Pavla prezidentem, trochu popohnalo v jejich aktivitách směrem k ochočení nejstarší politické strany v zemi, vytvoření spolku Nespokojení, který byl zaregistrován v předminulém týdnu a jehož cílem je spojení celé levice tak, aby kandidovala nezávisle na jakékoliv nadřízené či kmotrovské podnikatelské skupině. A zejména ne jako síla ochočená českou pravicí a jejími podnikatelskými exponenty již do Evropského parlamentu a později do Poslanecké sněmovny,“ uzavírá Paroubek a Bartovi vzkazuje, že „všechno se vyhrát nedá.“

Psali jsme: Miliardář by nalil miliony do ČSSD. A rýpl do Paroubka. Už dostal odpověď Rozdrobená opozice. Babošíková před příštími volbami varuje Jiří Paroubek: Cesta ke společnému postupu levice ve volbách Miliony korun proti ANO, SPD a KSČM! A miliardář už má problém

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.