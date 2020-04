Minářův řečník z Václaváku vymyslel, jak restartovat Česko. Šichtařová se jen chytala za hlavu, jaké nesmysly to sepsal

reklama

Marketingový expert a jedna z hlavních tváří demonstrací Milionu chvilek Martin Jaroš napsal na Facebook příspěvek, jak pozitivně změnit Česko. Sepsal hned několik nápadů, jak toho docílit. Například zrušit všechny staré exekuce, změnit celkově přístup k úvěrům, zavést vyšší daně pro bohaté a mnoho dalších. Vládě s úderem koronaviru vyčetl především počáteční lhaní a trvající neschopnost se zorganizovat. „Jak šel stát relativně dolů, tak občan vyrostl, už nechci vrchnost, před kterou se klaníme, stát musí být sluha,“ napsal marketér.

Jako další bod zmínil lepší daně. Nazrál prý čas k tomu, aby bohatí platili vyšší daně. A to i procentuálně. „Hlásím se k tomu dobrovolně. U nás je šíleně vysoké zdanění práce a naopak mimořádně nízké zdanění majetku. Je to dědictví z dob, kdy v zemi nebyl kapitál, takže se všechno chtělo vydřít ze zaměstnanců. Je načase to zvrátit. A navrhuju, aby bohatí zaplatili podstatně víc. I symbolicky to má význam,“ je přesvědčen Jaroš.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 4286 lidí

Majetek a ekonomický vliv se podle něj koncentruje v rukách čím dál menšího množství osob. „Pokud budeme chtít udržet minimálně stejnou úroveň státních služeb, tak čím dál větší procento daní bude muset přicházet od bohatých a superbohatých. Vsadím boty,“ dodal.

Ekonomka Markéta Šichtařová však jeho nápady velmi ostře zkritizovala. Rozepsala ve svém blogu na iDNES. „Je to neskutečné, jak je lidstvo nepoučitelné. Posledních sto let to zkoušelo znovu a znovu. Socialismus tuhle a onde, tudy a jinudy. Vždycky se spálilo. Každé malé děcko po jednom sáhnutí si na rozžhavenou plotýnku ví, že pálí, tedy se na ni nesahá. Lidstvo ne-e. Lidstvo si bude pálit prsty pořád až do zblbnutí.

Čím déle karanténa trvá, čím víc lidem docházejí peníze, čím déle musejí mít živnostníci zavřené své krámky – tím víc roste poptávka po socialistickém řešení. Za všechny to shrnul jeden pán, který na sociálních sítích zveřejnil veleúspěšný status s názvem ‚RESTART ČESKA‘ a s jazykem typu ‚čau, lidi‘. Gigantický počet komentářů i palců svědčil o tom, že se strefil do většinového vkusu. Což mě krapet děsí,“ uvedla ředitelka společnosti Next Finance s.r.o.

Následně kritizovala jednotlivé body Jaroše. Nejprve si vzala na paškál jeho návrh ohledně exekutorů a exekucí. Prý to zní pěkně, ale v podstatě má jít o zrušení exekutorů. Šichtařová uznala, že jsou exekutoři lepší a exekutoři horší, avšak jsou hlavně prý exekutoři nutní. „Jejich odstavení znamená znemožnit věřitelům dostat se ke svým nedobytným dluhům. Poskytne věřitel dluh, když ví, že nebude splacen? Neposkytne. Je naše společnost schopná přežít bez dluhů? Není. Chceme-li dluhy, potřebujeme věřitele. Chceme-li věřitele, potřebujeme exekutory. Bez jednoho není druhé a třetí. Zrušení exekucí znamená darovat dlužníkovi a ukrást věřiteli. Obdarovat toho, kdo to nezvládl, z majetku toho, kdo to dosud zvládal,“ uvedla.

Pustila se do dalšího bodu, kde Jaroš hájil zvýšení daní bohatým. Podle Šichtařové to, že bohatí bohatnou a chudí relativně k nim mají chudnout, je způsobené právě socialistickým náboženstvím, a nikoliv hamižností bohatých. Díky náboženské víře se měly snížit úrokové sazby až na nulu. „K oné zvrácenosti, kdy cena peněz je nula. A kvůli tomu, že peníze mají úrok nula, se stalo, že ceny cenných papírů i ceny realit zachvátila inflace. Jejich ceny se nafukují a chudší lidé na ně nedosáhnou. A bohatší bez svého přičinění bohatnou stále víc. Ale když bohatým zvýšíme daně, nikterak tím tuhle inflaci skutečných hodnot nezastavíme,“ uvedla ekonomická expertka Trikolóry. Dodala k tomu, že chudí stále nebudou mít kde bydlet a akcionáři budou stále mít dražší akcie. Prý tímto krokem pouze vezmeme motivaci pracovat těm, kteří vytvářejí hodnoty svou hlavou nebo svýma rukama. „Oslabíme ty, kdo jako jediní hodnoty vytvářejí a společnost táhnou, a nakrmíme z toho lupu státní úředníky a ty, kteří nevytvářejí, ale žijí z dotací,“ zakončila tento bod.

„... Stát mě v této krizi zklamal. (...) Chci stát, který primárně důvěřuje občanovi – protože tento měsíc se ukázalo, že český občan zaslouží víc důvěry než český stát! Stát, který vás nechá na pokoji!“ zněla další citace. Údajně jde o velký protimluv, jelikož stát, který dostane více peněz, naroste, a čím větší stát bude, tím více má selhávat.

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 15% Akorát 22% hlasovalo: 11847 lidí

„Cožpak to není zřejmé, že roušky chyběly tak dlouho, dokud si na ně dělal monopol stát, a najednou jich bylo všude plno, když stát ustoupil, lidé se začali o sebe starat sami a šít si je doma? Cožpak to nevidíte, že voláte po tom, aby vás stát nechal na pokoji, a stejným dechem voláte po tom, aby reguloval, vstupoval do hry, danil a řídil? Cožpak to stát umí, být efektivní a věřit člověku?“ tázala se ekonomka.

Upozornila na to, že stát je složen ze státních úředníků, což jsou lidi, a lidem jde primárně o vlastní prospěch, tedy o vlastní plat. Státní úředník se prý nikdy nerozhodne tak, aby si svůj plat zmenšil. Nerozhodne se ani tak, aby nechal občany dýchat, jelikož by se tím připravil právě o svůj plat a pak i o moc.

„Uši mě bolí – mějme férovou společnost a totální rovnost. Ach, jak jenom je možné, že to někdo neslyší? Že neslyší, že férovost a spravedlnost je přesným opakem rovnosti! Lidé si nejsou rovní. Lidé jsou různí, mají různé zásluhy – a za ně různé příjmy a různé bohatství,“ uvedla Šichtařová na konci. Prý dokud si ústa neroztřískáme do krve v novém socialistickém pokusu, tak nebudeme schopni skutečného restartu.

