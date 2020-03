Ministr Brabec narovinu: Kdyby si ke mně aktivistka Greta sama přisedla, řekl bych jí...

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) byl hostem pořadu XTV, kde mimo jiné prozradil, zda by šel na kafe s ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. A co nás podle něj ohrožuje více: povodně, nebo sucho?

Brabec úvodem rozhovoru odpověděl, zda by pozval švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou na kafe. „Myslím, že ne,“ uvedl. Podle jeho slov nepotřebujeme aktivistku k tomu, abychom věděli, co máme dělat. „Považuju za chybu být aktivistou,“ zmínil v souvislosti se svou funkcí Brabec. Ministr by zkrátka být aktivistou neměl. „A byli někteří ministři životního prostředí, kteří byli aktivisté. Takže nepozval. Na druhou stranu, sleduji to, co se děje. A naslouchám i mladým lidem,“ dodal s tím, že se mimo jiné potkal s aktivisty z Fridays for Future.

Své pak Brabec řekl k plastům a jejich omezování. „Neměli bychom podléhat nějakému fatalismu, že všechno dovedeme změnit. Zrovna u těch plastů ale začala společnost nebo lidstvo doslova blbnout na kvadrát, protože ty jednorázové plasty, ta obrovská nadspotřeba, to je záležitost posledních dvaceti let. Pamatuji si, že jsme také dříve nějaké plasty používali, ale dneska to množství pytlíků, tašek, to jsou zvěrstva. To bychom měli odstranit,“ poukázal Brabec například na jednotlivě zabalená jablka v igelitu.

Sucho a povodně jsou dle jeho slov odvrácené strany téže mince. „Na povodně jsme dobře připraveni, v novodobé historii nás mnohokrát dostihly. Ale politici příliš neposlouchali vědce, co se týče sucha. My jsme se na ně začali opravdu připravovat až v roce 2014, kdy jsme začali opatření proti suchu...“ posteskl si Brabec.

