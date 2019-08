Ministr Kremlík se prý poučil z loňského roku. Na zimu se na dálnicích chystají už teď v srpnu

Do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítal ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík. Prozradil posluchačům, co si myslí o kanálu Dunaj–Odra–Labe, který vehementně prosazuje Miloš Zeman. Promluvil o modernizaci dálnice D1 a nakonec popsal, jak se dívá na současnou politickou krizi kolem Michala Šmardy (ČSSD) a na obvinění předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

V letních měsících nejvytíženější česká dálnice D1 pravidelně kolabuje, protože v tuto chvíli probíhá modernizace dálnice v několika úsecích, a to za plného provozu. Kremlík si posteskl, že na kolapsech D1 mají svůj podíl i sami řidiči, kteří prý občas ignorují varování, aby ten či onen úsek raději objeli.

I když je teprve srpen, Kremlík se prý zabývá i blížící se zimou, aby ho v prosinci nepřekvapilo, že na dálnici může také nasněžit, jak se to stalo jeho předchůdci Danu Ťokovi. „Hledáme objízdné trasy pro případ, že v zimě napadne sníh. My jsme to s panem hejtmanem (Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem za ČSSD) řešili už v parném létě, abychom nebyli překvapeni, že v zimě padá sníh,“ uvedl ministr.

„Já jsem uložil Ředitelství silnic a dálnic, aby modernizace D1 byla dokončena do roku 2021,“ prozradil šéf resortu. Hodlá prý debatovat se zhotoviteli jednotlivých úseků, aby se modernizace dala ještě zkrátit. „Ale já musím říct ještě jednu věc. Prostě před námi to nikdo neopravil, tak to musíme udělat my,“ zdůraznil host v rozhlase.

Ač je Kremlík ve funkci teprve sto dní, na ŘSD stačil vystřídat hned tři ředitele. První Jan Kroupa byl údajně unavený, druhý Pavel Kováčik skončil z osobních důvodů, a jak dlouho vydrží současný šéf Radek Mátl, ukáže až čas.

Příprava stavby dálnic zabere v Česku deset až třináct let. Kremlík by ho chtěl zkrátit, a to především úpravou legislativy. Otázka je, zda do toho bude zahrnut i výkup pozemků.

Pokud jde o výběr mýta v Česku, Kremlíkovi jde prý především o to, aby český stát nepřicházel o peníze a aby mýtný systém fungoval.

Pár slov pronesl i na adresu kanálu Dunaj–Odra–Labe, který již mnoho let vehementně prosazuje prezident Miloš Zeman. „Já si myslím, že tento projekt má svoji budoucnost, ale v určité projekční míře. Ale ono se u toho procesu nedá říct, že podporuji, nebo nepodporuji. Já v současné chvíli nemám vyhraněný názor,“ vysvětloval Kremlík s tím, že prioritou je pro něj výstavba dálnic, po kterých následuje výstavba vysokorychlostních železničních tratí, a až někde za nimi je realizace kanálu Dunaj–Odra, protože propojení na Labe se ministrovi jeví příliš finančně náročné.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani vládní souboj o možného budoucího ministra kultury Michala Šmardu, kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat. Podle Kremlíka tím současná hlava státu nepřekračuje ústavní mantinely.

„Já jak mám načtenou ústavu, tak nejsem přesvědčen o tom, že by se prezident vychyloval z ústavních rámců. Je to můj názor právníka,“ uvedl Kremlík. „Já bych si přál, abychom toto nemuseli řešit, abychom řešili dopravní stavby a pracovali ve prospěch lidí této země. Já potřebuji, abychom na D1 nestáli v kolonách, abychom pokud možno v co nejkratší době přijali rekodifikaci stavebního práva,“ zaznělo z úst ministra.

Než se rozloučil s diváky, vyjádřil se ještě ke kauze premiéra Andreje Babiše (ANO) a farmy Čapí hnízdo. „Můj názor jako právníka je takový, že platí presumpce neviny, a můj názor politika je stejný. Morálním rozměrem jsem se nezabýval. Z mého pohledu tady platí presumpce neviny,“ zdůraznil.

autor: mp