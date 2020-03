Ministr: Maturanti možná vůbec nebudou maturovat

reklama

Ministr Plaga rovněž na tiskové konferenci připustil, že když se školy otevřou po 1. červnu, mohly by maturity nahradit výsledky z posledních ročníků. Podobné to bude i u učebních oborů. Zároveň odmítl, že by došlo ke zkrácení letních prázdnin. Žáci a studenti by se do škol mohli vrátit v druhé polovině května.

„Situace je těžká a nová pro každého z nás,“ uvedl šéf resortu školství a poděkoval učitelům i nepedagogickým pracovníkům za využívání on-line nástrojů. „Nechtěl bych zapomenout ani na poděkování našim rodičům, protože většina našich rodin se nachází v těžké situaci, kdy kromě toho, že rodič musí dělat práci z domu, musí se podílet na vzdělávacím procesu více než kdy dříve, a to klidně i u více dětí najednou,“ řekl Plaga a apeloval na tvorbu plánu tak, aby se procvičovalo a věnovalo se profilujícím předmětům. Poděkoval i těm, kteří stojí za projektem České televize UčíTelka.

Následně se již rozhovořil o přijímacích zkouškách a maturitách. „Jednotná přijímací zkouška, kde naprosto chápeme, že to je dlouhodobá příprava dětí a její další natahování by bylo samozřejmě na úkor těchto dětí, tak jsme se zaměřili na to, aby mohla proběhnout co nejdříve po znovuotevření škol pro naše děti a studenty. To znamená, že u jednotné přijímací zkoušky nedojde ke změně podoby, proběhne v nezměněné podobě, a to nejdříve 14 dní po znovuotevření našich škol, úpravy se budou týkat pouze zkrácení lhůt, abychom byli schopni vyhodnotit ty jednotné přijímací zkoušky co nejrychleji,“ podotkl Plaga s tím, že bude pouze jedno kolo místo dvou.

„Maturity budou zahájeny, státní část proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol našim studentům a proběhnou bez písemné části z českého jazyka a z cizího jazyka. Státní část bude zahrnovat didaktické testy,“ poznamenal Plaga. V případě, že se školy neotevřou do 1. 6., tak maturitní vysvědčení bude uděleno dle známek z posledních tří vysvědčení, zdůraznil Plaga.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy

