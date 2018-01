Ministr Vojtěch podal kvůli zakázkám trestní oznámení

Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zakázkám za 2,5 milionu korun, které zadalo dřívější vedení úřadu. Týká se to pletich při veřejných zakázkách a porušení povinnosti při správě cizího majetku, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zprávu přinesla ČTK.

Nesrovnalosti odhalil audit za roky 2015 a 2016. Podle jeho výsledků není možné prokázat, že ministerstvo dostalo všechno, co proplatilo. Šlo o zakázky odboru komunikace, třeba o akce pro novináře nebo dary, některé objednávky byly podle auditu vystaveny až po konání akcí. Na trestní oznámení upozornil server Blesk.cz.

Ministerstvo v kontrolovaném období vedl Svatopluk Němeček (ČSSD). ČTK dnes řekl, že výsledky auditu neumí komentovat. „Jsou to věci v řádech, které neřeší ministr, to řeší úředníci o tři patra níž. O žádné z těch věcí nic nevím,“ uvedl. „Není pod tím podepsaný, ale týká se to odboru komunikace, který spadal pod ministra zdravotnictví,“ uvedl k tomu Vojtěch. Odbor tehdy podle něj vedl Jan Štoll, jeho vyjádření ČTK zjišťuje.

Pozvánky, termíny konání a přehled výdajů chybí podle serveru Blesk.cz třeba u akce pro novináře v luxusním Chateau St. Havel za 20 000 korun, pobytu na zámku Štiřín za 180 000 a tří akcí v Horských lázních Karlova Studánka za víc než půl milionu. Ministerstvo podle auditorů také platilo za to, co mohli udělat úředníci sami, třeba za vytvoření profilu na twitteru. Za čtyři stránky právní analýzy vydalo 220 000 korun.

V auditech a kontrolách hodlá Vojtěch pokračovat, zadal například kontroly ministerstvem spravovaných nemocnic v letošním roce.

Část výdajů, na které audit poukázal, tvoří školení pro tehdejšího ministra Němečka. Nemusel o nich ale vůbec vědět, na ministerstvu totiž o školení nejsou doklady a na prezenčních listinách schází ministrův podpis, napsal Blesk.

