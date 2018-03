Místo díků maminkám a Bohu nenávistné vzkazy na Hrad. Nedalo se na to koukat! Televizní kritička rozcupovala politické agitace na Českém lvu

„Dalo se to všechno pochopit, ale popravdě – nedalo se na to koukat. Ne celé ty dvě a půl hodiny, jež přenos z pražského Rudolfina trval. Připočteme-li doprovodnou hudební složku, nepochopitelně alternativní relikt vachlerovských časů, příznačný svou diváckou nevstřícností, byly to pro publikum krušně strávené hodiny,“ podotkla také Spáčilová a považuje zmiňovanou politickou hysterii za zbytečnou.