Mitrofanov ztrhal Babišova rekordní čísla: Má hlasy jednoduchých

Hnutí ANO by podle únorového modelu agentury Kantar pro Českou televizi ve sněmovních volbách zvítězilo se ziskem 38,5 % a druhá ODS by skončila s výrazným odstupem se ziskem 14,5 % hlasů. Prvním místem pro hnutí ANO by pak neotřáslo ani pokračování koalice SPOLU – v takovém případě by naopak ANO získalo od voličů ještě o 0,5 % hlasů více. Problém u voleb by však samostatně měli zejména lidovci a v ohrožení zůstává i strana Markéty Pekarové Adamové. Novinář Alexandr Mitrofanov píše, že ANO posiluje kvůli hlasům od „jednoduchých“.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40164 lidí vytvořený pro Českou televizi, potvrdil posilování nejsilnějšího opozičního hnutí ANO, jež by v případě konání sněmovních voleb získalo až 38,5 % hlasů, kdežto druhá ODS by nedosáhla ani na polovinu tohoto výsledku a měla by pouze 14,5 %.



Zatímco ANO oproti lednu posílilo o 3,5 %, občanští demokraté tento náskok opozičního hnutí expremiéra Andreje Babiše nikterak nedotahují a oproti předchozímu průzkumu ztratili podporu dalšího procenta voličů.



Třetí by skončili v únoru Piráti s 9,5 % a čtvrtá SPD by měla 9 %, což je o půl procentního bodu méně oproti lednu. Mírné zlepšení preferencí naopak zaznamenaly Starostové, u nich volební model zaznamenal zlepšení o 0,5 %. STAN by tak v únoru získala 7 %.

Poslední stranou, jež by se dostala do Sněmovny, by pak byla TOP 09, avšak únorový průzkum jí – shodně jako ten lednový – připisuje přesně potřebných 5 %, což přináší riziko statistické chyby. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření totiž pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,0 %, což znamená, že by TOP 09 mohla mít podporu od voličů silnější, ale zároveň také to, že by se do Sněmovny nemusela vůbec dostat.



Právě takový scénář by hrozil v případě konce koalice SPOLU lidovcům, kteří mají podporu pouze od dvou procent voličů.

ANO by bylo první, a to až s náskokem 19 % i v případě, kdyby do příštích voleb nadále ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pokračovaly ve spojení v rámci koalice SPOLU. Spojení těchto tří politických subjektů by totiž utržilo aktuálně 20 % hlasů, kdežto hnutí ANO má podporu až 39 % voličů. Třetí by pak skončili Piráti s 10 %, čtvrtá SPD s 9 % a jako poslední by se do Sněmovny dostali Starostové se 7,5 %.

Z mimosněmovních stran by SOCDEM získala 2,5 % hlasů, stejně jako komunisté, a 2 % by totožně měli Svobodní a Zelení.

Aktuální preference politických stran: volební model s koalicí SPOLU agentury @KANTARCZ pic.twitter.com/SPLUkrXCCN — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) March 10, 2024

Jak KDU-ČSL, tak SOCDEM i komunisté si pohoršili, KDU-ČSL a SOCDEM mají o 1,5 procentního bodu méně ve srovnání s lednovým průzkumem a komunisté ztratili podporu 0,5 % voličů. „Obecně je tentokrát patrný odliv preferencí od menších stran pohybujících se pod pěti procenty a ANO získalo právě primárně od stran jako SOCDEM, KSČM, Přísaha, Trikolora nebo PRO,“ uvedli k tomuto odlivu voličů autoři modelu.

Výsledky již komentovali i někteří politici ze současné vládní pětikoalice. „Já to nechci podceňovat, je to vybídka k tomu, zejména lépe komunikovat,“ prohlásil v nedělních Otázkách Václava Moravce o oslabování koalice SPOLU europoslanec ODS Alexandr Vondra. Podle něj jsou vládní rozhodnutí „v zásadě dobrá, ale je potřeba je lépe komunikovat“.

Poslanec hnutí STAN Petr Letocha pak pronesl, že průzkum ukázal, že hnutí ANO „luxuje mimoparlamentní strany“. „Hnutí Starostové opět pomalu, ale jistě roste. Do voleb je daleko. Podceňovat výsledky průzkumů však nebudeme. I nadále budeme zlepšovat komunikaci vůči občanům. Vít Rakušan je toho zářnou ukázkou,“ dodal.

Březnový průzkum Trendy Česka ukázal, že hnutí ANO luxuje mimoparlamentní strany. Hnutí Starostové opět pomalu, ale jistě roste. Do voleb je daleko. Podceňovat výsledky průzkumů však nebudeme. I nadále budeme zlepšovat komunikaci vůči občanům. @Vit_Rakusan je toho zářnou ukázkou. https://t.co/zgNn06gGWO — Petr Letocha (@petr_letocha) March 10, 2024

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský pak navázal na označení Andreje Babiše za bezpečnostní ohrožení České republiky, které expremiérovi v nedělních Otázkách Václava Moravce přidělil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Začíná být bezpečnostním ohrožením této země způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodněpolitické postavení naší země,“ ukazoval Lipavský v této souvislosti na Babišovy „mírové příspěvky“.

„Ministr zahraničí řekl, že Andrej Babiš začíná být bezpečnostním ohrožením České republiky. A já s ním naprosto souhlasím,“ připojil se k němu posléze Zdechovský a pokračoval otázkou: „Dovedete si představit, kdyby byl nyní premiérem? To by byla absolutní katastrofa.“



„Strategická rozhodnutí podle volebních průzkumů, fotky s Ficem...,“ vyčítal Babišovi, který má podle průzkumů šanci na návrat do premiérského křesla.

Ministr zahraničí řekl, že Andrej Babiš začíná být bezpečnostním ohrožením České republiky. A já s ním naprosto souhlasím.



Dovedete si představit, kdyby byl nyní premiérem? To by byla absolutní katastrofa.



Strategická rozhodnutí podle volebních průzkumů, fotky s Ficem, ... — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 10, 2024

Exministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková pak po průzkumu urgovala Kyjev. Válku podle ní „musí vyhrát dřív“, než „u nás bude Babiš“. „V Americe bude Trump, u nás bude Babiš. Ukrajina musí vyhrát válku dřív, než se to stane. Česko nedělá pro Ukrajinu málo, což říkám s hrdostí,“ komentovala průzkum.

V Americe bude Trump, u nás bude Babiš.

Ukrajina musí vyhrát válku dřív, než se to stane.

Česko nedělá pro Ukrajinu málo, což říkám s hrdostí. https://t.co/s1ogzBnqCu — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) March 10, 2024

Poslední průzkum Kantaru vypadá opravdu strašidelně. Ale kdo si ještě vzpomene, že v dubnu 2020 mělo u Kantaru ANO 34 % a jak pak další rok volby dopadly? — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) March 10, 2024

Podle investora Michala Šnobra je ústavní většina pro ANO s SPD na spadnutí také kvůli výrokům jdoucím od vlády. Po dnešním superhloupém vystoupení ministra financí na CNN Prima NEWS a podobných arogantních žvástech to nebude dlouho trvat...,“ poznačil Šnobr poté, co ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) například protest zemědělců označil za „přehlídku krásných nových strojů“.

ANO atakuje rekordních 40%. S SPD atakují ústavní většinu. Po dnešním super hloupém vystoupení ministra financí na @CNNPrima a podobných arogantních žvástech to nebude dlouho trvat...https://t.co/3Iz3FFsYAF prostřednictvím @SeznamZpravy — Michal Šnobr (@michalsnobr) March 10, 2024

„Stále víc lidí vidí, jak je současná vláda neschopná. Na tom mě i těší, že hnutí ANO začínají podle průzkumů volit mnohem častěji i mladí lidé. Ti mladí lidé, kterým současná vláda v kampani naslibovala dobrou budoucnost ve stabilní ekonomické situaci. Nic takového nevidím!“ shrnul, jaké jsou podle jeho mínění důvody k odlivu preferencí vládních stran, radní města Třebíče Tomáš Chlachula z opozičního ANO.

?? Stále víc lidí vidí, jak je současná vláda neschopná. Na tom mě i těší, že hnutí ANO začínají podle průzkumů volit mnohem častěji i mladí lidé. Ti mladí lidé, kterým současná vláda v kampani naslibovala dobrou budoucnost ve stabilní ekonomické situaci. Nic takového nevidím! pic.twitter.com/eelZxguAGp — Tomáš Chlachula (@TomasChlachula) March 10, 2024

Ohlasy měl průzkum rovněž mezi novináři. „Peskují Slováky, vazalsky v čele loutkovodiči vedeným Petrem Pavlem, poklonkujícím STAN, se lísají k americkým demokratům a hazardují s osudem střední Evropy, na které Británii nebo Francii historicky nikdy nezáleželo. Mají další meziúčet. Vzpamatujte se a pracujte pro lidi této země,“ vyzval vládu šéfredaktor serveru Echo24.cz Dalibor Balšínek.

Peskují Slováky, vazalsky v čele loutkovodiči vedeným Petrem Pavlem, poklonkujícím STANEM, se lísají k americkým demokratům a hazardují s osudem střední Evropy, na které Británii nebo Francii historicky nikdy nezáleželo. Mají další meziúčet. Vzpamatujte se a pracujte pro lidi… — Dalibor Balšínek (@balsinek) March 10, 2024

Novinář Čestmír Strakatý výsledky průzkumu označil za „masakr“.

A novinář Alexandr Mitrofanov přišel s analýzou, ve které se zamyslel, proč hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše až natolik posiluje. „Zase se zvedla vlna údivu a úžasu, jak to, že ANO může mít tolik procent voličů. Přitom je to jednoduché. Má hlasy jednoduchých. Iluze o jakési nadprůměrné kvalitě české společnosti jsou jenom iluze. Probíhá globální občanská válka mezi jednoduchými, které vedou vyčůraní, a chytrými, které leckde, ne-li většinou, zastupují politici, kteří se modlí slovy: ‚Nejsme jako oni,‘“ uveřejnil na sociální síti X.

Zase se zvedla vlna údivu a úžasu, jak to, že ANO může mít tolik procent voličů.

Přitom je to jednoduché. Má hlasy jednoduchých. Iluze o jakési nadprůměrné kvalitě české společnosti jsou jenom iluze.

Probíhá globální občanská válka mezi jednoduchými, které vedou vyčůraní, a… — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 10, 2024

