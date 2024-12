Mladá, krásná, vzdělaná, to jim vadí. Studentka se natočila, jedna připomínka spustila peklo

Rozárie Haškovcová je studentkou politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Sama se označuje za „green influencerku“, což reflektuje její zaměření na environmentální témata. Na jejím instagramovém profilu, kde ji sleduje více než 95 000 lidí, se věnuje osvětě v oblasti udržitelnosti, ekologie a společenské odpovědnosti. Na sociálních sítích zveřejnila video, kde popisuje, že studuje neexistující obor a přibližuje, jak takový školní den vypadá:

„Studuji obor, který neexistuje. Věc je taková, že jsem chtěla studovat životní prostředí z pohledu sociálních věd, jakože zákony, politiku, sociologii, psychologii. No a nic takového v Praze nemáme. Studují tedy klasickou politologii, ale beru si dobrovolně předměty z úplně jiných oborů a fakult,“ vysvětluje Haškovcová.

Uvádí, že navštěvuje magisterský předmět úplně jiného oboru. „Učíme se zde zpracovávat environmentální data, takže jestli dávají smysl dotace na elektroauta nebo jestli je efektivní dotovat zelené střechy (ano, je),“ pokračuje studentka.

„Pak si zabírám celou místnost, protože potřebuji na call s jedním analytikem, se kterým zpracovávám video. Potom hodně času trávím samostudiem, protože když chodíte na předměty z úplně jiných fakult a oborů, tak často vůbec netušíte, o co jde a musíte se všechno doučit. Pak jdu na svůj neoblíbenější předmět – je to filozofie a je to aktuálně jediný předmět, který je v rámci mého programu. Ať si o filozofii myslíte, co chcete, myšlenky těchto lidí doslova ovlivňují náš každý den, proto mi to přijde strasně důležité,“ dodává.

Následně si mezi studiem dává pauzu v posilovně, načež se přesouvá na další přednášku. „Tohle je politika ochrany životního prostředí opět úplně mimo můj obor. Takových předmětů jsem už ale vychodila asi pět, takže to pro mne není úplně super nové nebo složité,“ podotýká.

Poté se přesouvá na odbornou němčinu, kam podle svých slov chodí „jen pro své ego, a protože mě to baví“. Na programu má dále ještě přednášku o USA. V osm večer pak studentka dává více prostor svým mimo studijním aktivitám.

Video o jejím studiu neexistujícího oboru vyvolalo na sociálních sítích nemalou pozornost, kterou provázejí rozporuplné reakce.

Video o jejím studiu neexistujícího oboru vyvolalo na sociálních sítích nemalou pozornost, kterou provázejí rozporuplné reakce.

„K čemu jsou nám sociologové, politologové, filozofové, umělci a kdo ví kdo ještě? Narvat do mišelinky tahat pneumatiky, hajzly intelektuálský!“ povzdechl si ironicky Lukáš Polický a zveřejnil jména některých významných Čechů, jako je např. T. G. Masaryk, Božena Němcová, Jan Amos Komenský či Karel IV.

No jasný, k čemu jsou nám sociologové, politologové, filozofové, umělci a kdo ví kdo ještě?



Narvat do mišelinky tahat pneumatiky, hajzly intelektuálský! https://t.co/LgL4BcaPPd pic.twitter.com/SOTDulm5QC — Lukáš Polický ???? (@policky_lukas) December 23, 2024

„Další ukázka toho, že konzervativci nesnášejí intelektualismus,“ uvedl další diskutér a dodal: „To, co studuje bych řekl, že je dost důležité a reálné, i kdyby nebylo, škola není od toho, aby tě připravila na práci, ale od toho, aby se člověk vzdělal,“ hájil studentku.

Boze dalsi ukazka toho ze konzervativci nesnaseji intelektualismus... to co typka studuje bych řekl je dost důležité a reálně i kdyby nebylo škola není od toho aby te připravila na práci ale od toho aby se člověk vzdělal https://t.co/rGSuku3Ts4 — Wenoush (@Wenoush_) December 23, 2024

„Jak si lidi dovolují studovat něco, co je baví? Všichni by měli studovat jen technické obory, protože jiné nepotřebujeme!“ rýpl si do kritiků studentky Adam Blišťan.

Jak si lidi dovolují studovat něco, co je baví? Všichni by měli studovat jen technické obory, protože jiné nepotřebujeme! :D :D https://t.co/vAAa6X8HCA — Adam Blišťan / 37P ???????? (@adamblistan) December 23, 2024

Podobně na věc nahlíží i další uživatel. „Ne, lidi mohou studovat, co je baví? Jsem konzervativec a nelíbí se mi to,“ rýpl si do oponentů.

NEEEE LIDI MŮŽOU STUDOVAT CO JE BAVÍ?!???? JSEM KONZERVATIVEC A NELÍBÍ SE MI TO ?????? cry more… https://t.co/oYqn1hopCI — František Masopust (@f_masopust) December 23, 2024

„Víc takových studentů. Míň takových dementů na X,“ zastal se Haškovcové další komentující.

Víc takových studentů. Míň takových dementů na X. https://t.co/gpvlkNW0Su — Tomáš Bizarní (@TomasBizarni) December 23, 2024

Na kritiku Haškovcové, že jsou školy financovány z peněz daňových poplatníků, ale přesto musí kombinovat předměty z různých fakult, aby se mohla věnovat svému zaměření, reagoval Jakub Čermák s tím, že doufá, že budou z daní hrazeny dál.

a taky doufám, že dál platit budeme ?? https://t.co/suK8k96LrV — Jakub Čermák (@kubacermi) December 23, 2024

„Mladá, chytrá, vzdělaná, úspěšná...“ Jak ukazují komentáře, pro mnohé doslova neodpustitelné, nerozumí kritice Haškovcové Eva Čeplová. „Jinak pro ty, kteří se vysmívají jejímu oboru: Dostat se na politologii FSV bylo za mě jen pro ty nejlepší, brali jen hrstku lidí z přihlášených. Žádný masový obor, jak si někdo mylně myslí,“ uvedla redaktorka Voxpot Eva Čeplová.

Mladá, chytrá, vzdělaná, úspěšná... Jak ukazují komentáře, pro mnohé doslova neodpustitelné. Jinak pro ty, kteří se vysmívají jejímu oboru: Dostat se na politologii FSV bylo za mě jen pro ty nejlepší, brali jen hrstku lidí z přihlášených. Žádný masový obor, jak si někdo mylně myslí https://t.co/mJBVrCaaxo — Eva Čeplová (@ECeplova) December 23, 2024

„Miluju jak se tady jednou za čas vyrojí absolutně náhodný shitstorm, ve videu nevidím problém, některé komentáře jsou docela síla. Zajímavé,“ nevycházel z údivu nad zaznívající kritikou Haškovcové také Jakub Láznička.

Miluju jak se tady jednou za čas vyrojí absolutně náhodný shitstorm ?? ve videu nevidím problém, některé komentáře jsou docela síla. Zajímavé. https://t.co/04AzQNa1ju — Jakub Láznička (@JakubLaznicka) December 23, 2024

K videu přidal komentář také pražský radní za Pirátskou stranu Adam Zábranský. „No, vzdělávání mladých lidí platíme z daní – a je to dobře. Bohužel někteří se nevzdělali dostatečně a pak mají tendence k primitivnímu antiintelektualismu, třeba protože nechápou význam humanitních a společenských věd,“ uvedl.

Možné jiné vysvětlení pro antiintelektualismus podle Zábranského je, že jeho přívrženci význam humanitních a společenských věd chápou, a zkrátka se bojí kritického zkoumání zavedených pořádků s potenciálem zpochybňování jejich legitimity. Ale myslím, že na většinu případů platí spíš první vysvětlení.

Další vysvětlení pro antiintelektualismus je, že jeho přívrženci význam humanitních a společenských věd chápou, a zkrátka se bojí kritického zkoumání zavedených pořádků s potenciálem zpochybňování jejich legitimity. Ale myslím, že na většinu případů platí spíš první vysvětlení. — Adam Zábranský ???? ???? (@adamzabransky) December 23, 2024

Další snaživost Haškovcové ocenili: „Snaživá borka, která se zajímá a přiučuje při studiu a absolutně nasazením převyšuje většinu randomáků i z technických škol, který to buď nedokončí nebo který tam jsou jen pro isic slevy/slevy na daních."

platíme z daní btw

snaživá borka, která se zajímá a přiučuje při studiu a absolutně nasazením převyšuje většinu randomáků i z technických škol, který to buď nedokončí nebo který tam jsou jen pro isic slevy/slevy na daních



hledej problémy někde jinde, lol https://t.co/4dfYvXW1U4 — ???????????????? (@TenSachovejKluk) December 23, 2024

Nad odsuzujícími komentáři vůči studiu Haškovcové se bavil Petr Sompek: „Lidi mají breakdown, že někdo studuje.“

Lidi mají breakdown, že někdo studuje ?? https://t.co/hl24IvKewC — Petr Sompek (@TheSompeque) December 23, 2024

Lidi na téhle platformě dokáže vytriggerovat už i to, že holka studuje úplně normální humanitní obor, který ji baví, a že se na politologii učí o Marxovi, povzdechl si Lukáš Liška.

Lidi na týhle platformě dokáže vytriggerovat už i to, že holka studuje úplně normální humanitní obor, který jí baví, a že se na politologii učí o Marxovi. Twitter je fakt cooked??‍?? https://t.co/nkVoszJMXC — Lukáš Liška (@Lukas_Liska99) December 23, 2024

„Miluju tyhle kádrováky vysokoškolského vzdělání, co chtějí určovat, co je užitečné a co ne,“ zastal se Haškovcové před útoky přispěvatel do diskuse Simon.

Co je na tom spatne? Miluju tyhle kadrovaky vysokoskolskeho vzdelani, co chteji urcovat, co je uzitecne a co ne... https://t.co/AM42FnZN5V — Simon (@SimonN84) December 23, 2024

Slovy uznání na adresu Haškovcové nešetřil ani Michael Kučera: „Takhle si představuju den lidi, ze kterých se pak stávají kosmonauti. Kéž by šlo víc mých peněz na lidi, jako je tahle holka.“

Takhle si představuju den lidi, ze kterých se pak stávají kosmonauti. ??‍>??? Kéž by šlo víc mých peněz na lidi, jako je tahle holka. https://t.co/HAeRUEW9ZP — Michael Kučera (@marf3120) December 24, 2024

Zazněly i názory, že kritici takového vzdělávání pouze prezentují své v podstatě bolševické myšlení. „Tohle je úplně normálně bolševické myšlení. Povaleči z kaváren do polí a továren. Jak to má nějaký sociální a intelektuální vajb, mají někteří lidí tendenci označit to jako zbytečné a neužitečné. Bolševik je v některých pořád a bojuje proti vzdělanosti lidi,“ sdílela svůj názor Irena Buršová.

Tohle je uplne normalne bolsevicky mysleni. Povaleci z kavaren do poli a tovaren. Jak to ma nejaky socialni a intelektualni vajb, maji nekteri lide tendenci oznacit to jako zbytecne a neuzitecne. Bolsevik je v nekterych porad a bojuje proti vzdelanosti lidi. https://t.co/5VNpOGlyfW — irena (@irenabursova) December 23, 2024

„Pravice nesnáší veřejné školství, protože ví, že čím více vzdělaný a inteligentní člověk je, tím menší je šance, že pravici bude volit,“ poukázali v diskusi další lidé. Multioborové vzdělávání by měl být standard, protože pro budoucnost je to velká výhoda. A radši podporovat tohle, než rigidní zkostnatělé obory, míní někteří.

Pravice nesnáší veřejné školství, protože ví, že čím více vzdělaný a inteligentní člověk je, tím menší je šance, že pravici bude volit https://t.co/gYdzQiIWQg — Tomi???‍?? (@Tominka222) December 23, 2024

Nechápu, tohle by měl být standard. Multioborové vzdělávání je pro budoucnost výhoda. A radši podporovat tohle než rigidní zkostnatělé obory ??‍>? https://t.co/v5lvYt8Ymd — Lukáš Bizoň (@B1Z1) December 23, 2024

Diskusní prostor naplnily dokonce i obavy, aby Haškovcová nedopadla jako bývalá moderátorka České televize Linda Bartošová. „Není důvod vysmívat se mladému člověku, který něco myslí upřímně, chce se vzdělávat a něčemu pomoci. Na druhou stranu mám pocit, že se na slečně při výchově někdo dopustil zločinu a dopadne jak paní Bartošová,“ stálo v jedné z reakcí.

Není důvod vysmívat se mladému člověku, který něco myslí upřímně, chce se vzdělávat a něčemu pomocí.



Na druhou stranu mám pocit, že se na slečně při výchově někdo dopustil zločinu a dopadne jak paní Bartošová. https://t.co/hYtSxgT7l0 — Rada (@RadyPanaRady) December 23, 2024

Linda Bartošová se po odchodu z České televize věnuje nejen podcastům, jako je „Slast“, zaměřeným na ženskou sexualitu, ale také tématům feminismu, genderových otázek a postavení žen ve společnosti. Ve své práci zdůrazňuje důležitost rovnosti, boření stereotypů a osvětě v oblasti práv žen. Její aktivity však vyvolávají rozporuplné reakce – zatímco část veřejnosti její snahu oceňuje, jiní ji kritizují za příliš kontroverzní přístup a zpochybňují její kompetence.

