Moc mají. A peníze taky, snížit si je odmítli, připomněl Filip o Ústavním soudu

Komunisté jsou velmi nespokojení, že vláda nesplnila jejich poslední podmínky určené pro prodloužení nouzového stavu, a nadále nehodlají hlasovat pro prodlužování tohoto nouzového stavu.

„Nevidíme důvody pro další prodlužování nouzového stavu. Vláda nepřijala žádná rozhodná opatření, která by umožnila, aby i v rámci nouzového stavu mohli realizovat některé své potřeby, které považujeme za zcela nutné. To je zejména nástup dětí do škol, kde je evidentní, že to neohrožuje ten stav zdravotnictví, a druhá věc je tedy větší míra opatření, která by umožnila návštěvy zimních středisek. S tím, že evidujeme velký zájem občanů ČR na návštěvě zimních středisek,“ pravil Filip, který je přesvědčen, že lze připravit pravidla, která budou brzdit šíření epidemie i na horách v lyžařských střediscích. „Pomohlo by to v tom, aby to napětí ve společnosti polevilo,“ řekl předseda KSČM.

Filip předpokládá, že vláda už má dojednanou podporu u jiných politických stran, když takto přehlíží požadavky komunistů. Trápit to prý bude především hejtmany, kteří se budou muset s případným skončením nouzového stavu vyrovnat.

Poté vyjádřil nelibost nad tím, že vláda armádě vrátila pět miliard. Na přání komunistů vojákům na konci loňského roku deset miliard sebrala. Učinila tak v době, kdy vojáci zásadním způsobem pomáhají při řešení koronavirové krize. Filip však vyjádřil obavu, že se peníze nakonec použijí na něco jiného než na boj s koronavirem, a to by se prý komunistům ani trochu nelíbilo. Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 14% Ne 27% Je to úplně jedno 59% hlasovalo: 3441 lidí

Poté konstatoval, že komunisté budou s hnutím ANO jednat o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Nakonec věnoval pár slov i rozhodnutí Ústavního soudu ČR, který zrušil část volebního zákona.

„Já sice musím respektovat rozhodnutí Ústavního soudu, ale řeknu to úplně na rovinu, považuji to za hrubé vměšování do probíhající politické kampaně. To, co udělal Ústavní soud, tak jenom zopakoval tu tragickou situaci, kterou vytvořil v české společnosti v roce 2009 tím, že nevyhověl poslancům a prodloužil volební období do roku 2010. Vznikly Věci veřejné a vznikla strana Lidem. Jak to skončilo? Úplnou politickou krizí. Předčasnými volbami v roce 2013. Jestli tohle je cíl Ústavního saoudu, tak já ten cíl považuju za nelegitimní. Normální by bylo, aby takové rozhodnutí bylo učiněno tak, aby nezasahovalo do volební kampaně. Aby se ty zrušené části volebního zákona řešily např. po volbách,“ konstatoval Filip.

„Je to ukázka toho, kdo tady má moc,“ pokračoval v kanonádě.

Jedním dechem dodal, že se soudci odmítli podvolit snížení platů v časech krize.

Komunisté jsou podle Filipa připraveni jednat o změnách volebního zákona.

