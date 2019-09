Moderátor demonstrací 1989 v Plzni: komunisté se měli hned zakázat

Za největší zradu na občanech-voličích považuje opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD z roku 1998, díky níž jsou dnes na scéně někteří vrcholní politici, kteří tam být nemají. Je naopak rád, že je Česko v EU a v NATO. Šedesátiletý Miroslav Anton to řekl ČTK. Už před 30 lety tvrdil, že bude trvat hodně dlouho, než se Češi ze 40letého marasmu dostanou.

„Do generální stávky 27. listopadu byly demonstrace každý den, pak se až do zvolení Václava Havla prezidentem svolávaly operativně minimálně jednou týdně,“ řekl Anton, který je moderoval s herci Martinou Samkovou a Přemkem Kubištou od 21. listopadu. Byl jedním z 15 zakladatelů Občanského fóra v Plzni, které vzniklo 22. listopadu 1989 v Pivovarském muzeu.

Anton podporuje spolek Milion chvilek a zúčastňuje se demonstrací v Plzni zejména proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi, kteří podle něj nemají na svých místech co dělat. Mezi akcemi v roce 1989 a letošními manifestacemi je ale podle něj zásadní rozdíl. „Tenkrát tady byla totalita, vláda jedné strany, dnes žijeme v demokracii. Ta podobnost je v tom, že tenkrát šlo o to demokracii vybojovat, a dnes je to o tom, že je potřeba se postavit proti těm, kteří demokracii oslabují, a to je v první řadě Zeman, Babiš, ale i další – Okamura a pochopitelně komunisté, kteří ovlivňují vládu,“ uvedl. Podle něj změny ve společnosti nedělají masy, ale jednotlivci a menší skupiny, které jsou dlouhodobě vysmívané. „Až najednou přijde krizová situace, kdy ostatní prohlédnou, a pak může občas v dějinách dojít k nenadálému zvratu, jako byla sametová revoluce, ale to je jednou za desítky let,“ řekl.

Anton neměl v listopadu 1989 moc ideálů a tvrdil, že bude trvat hodně dlouho, než se Češi z marasmu totality dostanou. „Zklamáním jsou jmenovaní politici. Ale to se vleče od časů opoziční smlouvy. Takže k Babišovi, který je jejím produktem, i k Zemanovi řadím i Václava Klause. Pro mě jsou ‚vrchními zemskými škůdci‘,“ uvedl. „Opoziční smlouva, kdy měly ODS i ČSSD kolem 30 procent, byl největší politický zločin a největší zrada na občanech a voličích,“ řekl. Je zklamaný také z toho, jak takovým politikům stále velká část občanů „skáče na lep“.

Jednou z největších polistopadových chyb podle Antona je, že nebyla zakázána komunistická strana. „Problém je také v tom, že se tu za 30 let nevytvořil systémový výklad našich moderních dějin, že to zlo, které reprezentovala totalita a komunisté, nebylo nikdy pojmenováno, natož potrestáno,“ uvedl. Anton přičítá dnešní lhostejnost a to, jaké politiky lidé preferují, také tomu, že se lidé nedokázali vypořádat s minulostí. „Dnešní mladí, ale už i ti před 20 lety, měli mít daleko víc jasno v tom, co byla totalita a skutečné zlo. A s tím jsme se nevyrovnali a neumíme to,“ pravil. „Výklad dějin od února 1948 je na všech stupních škol mizerný. Zdrojů a pramenů je dost, ale problém je v tom, jak to mladým zpřístupnit, aby dokázali rozlišovat zásadní věci a aby je to nenudilo,“ dodal. Podle Antona se to netýká jen mladých, ale i spousty starších, kteří mají na listopad 1989 „scestné názory“.

Anton uznává, že Češi se mají po ekonomické stránce nejlépe, jak se kdy měli. „To, že dnes asi většina lidí upřednostňuje plnou peněženku a plný nákupní košík, není ten hlavní argument,“ zmínil. Růst HDP pro něj znamená vyšší spotřebu, která s sebou vždy nese vyšší riziko, například v životním prostředí – typickým tématem je sucho. „Bohužel hodně lidí nedokáže uvažovat v širších souvislostech,“ řekl.

Anton si myslí, že procento mladých, kteří se dokážou orientovat, je pořád plus minus stejné. Část, která cestovala po světě, dokáže srovnávat. „Knihy vycházejí, dobré filmy se točí. Sociální sítě, které jsou jen jiným prostředkem k informovanosti, někomu pomáhají, jinému ne. To už je věc vzdělání, zkušenosti, rozhledu a intelektu,“ dodal.

autor: mp