Mohla tu stát přehrada, ale jsou tu nevládní organizace... Naštvaný ministr uzemnil i Honzejka

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nevládní, resp. neziskové organizace zpomalují projekt tím, že se odvolávají na územní rozhodnutí a tím způsobili zdržení, přestože od roku 2023 je již územní rozhodnutí k dispozici. Výborný tvrdí, že přehrada by významně pomohla chránit Krnov a Opavu před povodněmi a zkrátila by dobu, během které by mohlo dojít k velkým záplavám.

„Kolegové z Povodí Odry spočítali, jaký vliv by měla přehrada Nové Heřminovy na povodeň. V Krnově by kulminace znamenala místo 250 pouze 150 kubických metrů za vteřinu. V Opavě by místo 490 kulminovala na 330 kubických metrech za vteřinu. Obě města by byla prakticky ochráněna,“ upozornil ministr zemědělství na svém účtu sociální sítě X.

Výborný pak během tiskové konference poukázal na to, že projekt přehrady je plánován už od povodní z roku 1997, ale stále se nerealizoval kvůli různým překážkám. „Různé nevládní organizace nás zpomalují a brzdí, odvolávají se v rámci územního rozhodnutí. Od roku 2023 přitom máme územní rozhodnutí,“ uvedl ministr Výborný.

S ministrem zemědělství souhlasil i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Škody po povodních by byly nižší,“ přiznal. Dodal, že mnozí zřejmě vycházeli z domněnky, že povodně z roku 1997 se už opakovat nikdy nebudou.

Proti stavbě přehrady v Nových Heřminovech se staví několik významných subjektů.

Obec Nové Heřminovy je dlouhodobě proti této stavbě. Jejich odpor vychází z výsledků referenda, které jasně odmítlo projekt přehrady. I když v poslední době se vedení obce částečně změnilo a jejich postoj se může mírně lišit, obec stále zůstává kritická vůči plánům na stavbu přehrady.

Ministr zemědělství ohledně přehrady Nové Heřminovy šetrně poučil i novináře z Hospodářských novin Petra Honzejka, který se snažil tvrdit, že při tomto průtoku by vodní dílo stejně bylo k ničemu.

Hnutí Duha Jeseníky je dalším hlavním odpůrcem projektu. Toto ekologické hnutí argumentuje, že přehrada by byla zbytečně nákladná a že státní peníze by měly být investovány efektivněji. Hnutí rovněž zdůrazňuje ekologické důsledky stavby, přičemž poukazuje na to, že část řeky Opavy, kde by měla být přehrada postavena, je cenná z hlediska přírody.

Na druhou stranu politici propagující agendu Green Dealu se snaží povodní využít k mnohem intenzivnějšímu prosazení své agendy. Europoslanec Tomáš Zdechovský upozornil na mobilizaci frakce Renew, která telegraficky vyjádřila účast postiženým oblastem a hned navázala, že EU musí urgentně jednat.

„Snaha RenewEurope zneužít záplavy ve střední Evropě k tlačení Green Dealu je odporná. Samozřejmě, že se jen snaží to téma dostat do agendy Ursuly von der Leyenové,“ odepsal europoslanec.

