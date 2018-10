Moji kamarádi Zemana s Babišem nevolí. Mladý umělec vystoupil k politice

„Mění se celý politický diskurs. Souvisí to s úrovní demokracie. Vidíme to v jednotlivých projevech politiků, jak Miloš Zeman hovoří o Romech, jak Andrej Babiš mluví o koncentráku v Letech,“ zmínil úvodem Lipo.

Podle jeho slov není v české společnosti běžné být politicky angažovaný. „Lidé se politiky nějakým způsobem štítí, nebo v nich probouzí nějaké nepřiměřené emoce,“ poznamenal Lipo. „Myslím si, že ve svém klipu argumentuji, rap mi to umožňuje,“ sdělil. Mlčení se pak podle jeho slov blíží souhlasu s tím, co se děje. Mezi svými kamarády nemá podle svých slov lidi, kteří by se Zemanem či Babišem souhlasili.

Lipo se pak vyjádřil i k předání státního vyznamenání pro skladatale Michala Davida. „Nejedu úplně na té vlně, abych se nad tím nějakým způsobem pohoršoval. Česká republika čelí daleko závažnějším problémům,“ sdělil Lipo, jenž podle svých slov neohrnuje nad hudbou Michala Davida nos. „Je to pro mě daleko menší problém než to, jak se Miloš Zeman vyjadřuje k Romům,“ podotkl.

„Je těžké se ozvat,“ dodal také Lipo. „Když liberální společnost bude opouštět své pozice, už pak žádné nebudou,“ varoval. Lidé by měli být angažovaní především v prostoru kolem sebe. „Měli by se přestat štítit politiky a třeba i vstoupit do strany,“ sdělil. „Právě proto, aby strany neovládali kmotři. Jiná cesta není,“ řekl. „Je to dědictví komunismu, že lidé ke stranictví mají odpor,“ dodal.

Prezident Zeman pak podle jeho slov šel do funkce nemocný. „Celý jeho aparát potřeboval, aby byl zvolen. Z jeho strany to byla nezodpovědnost a novináři mají právo říct, že je to nezodpovědnost,“ sdělil Lipo. Problém to bezesporu podle něj je, nezlehčoval by to, ale ukazuje to také na zoufalství demokratického bloku, který leckdy vulgárně upozorňuje na neduhy Zemana.

Zeman podle Lipa také došel k mnohým proměnám. „Miloš Zeman současnosti není Miloš Zeman devadesátých let,“ řekl.

