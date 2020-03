Moravec spustil o „Babišově politickém naschválu“. Co nedokázal zařídit stát, o to se lidé postarali sami

Hosty Otázek Václava Moravce byli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček a místopředseda SPD Radim Fiala. Moravec si hned v úvodu půjčil slova slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a ze srdce poděkoval všem lidem, kteří s plným nasazením bojují za to, aby se podařilo stávající situaci vyřešit. Poté se pustil do premiéra Babiše. Hamáček popisoval, zda se pandemii daří zvládat. Došlo i na debatu o ekonomice. Padala silná slova.

Moravec si hned na úvod půjčil slova slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která pronesla ve svém projevu k národu.

„Zvládneme to, to jsou slova, kterými svůj čtvrteční projev zakončila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Její slova visí od soboty na prezidentském paláci v Bratislavě. Vlna tuzemské solidarity ukazuje, že i Česko to zvládne. Slova díků lidem v první linii, tedy lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, lékárnicím, hasičům, policistům, pečovatelkám v domovech pro seniory, starostkám a starostům, dobrovolníkům. Slova díků, která zazněla z úst slovenské prezidentky, vztáhněme i na všechny lidi v České republice. Zasloužíte si naše velké díky. Nejen z České televize. Nejsme v tom sami. Zvládneme to, “ zahájil svůj pořad Moravec.

Hned poté se pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO) a připomněl, že ministr vnitra Jan Hamáček už na počátku března navrhoval uvést v život Ústřední krizový štáb a řešit problémy s pandemií z jednoho centra. Babiěš však tehdy Hamáčkův návrh odmítl. Tím jsme podle Moravce ztratili 10 dní. „O Babišově politickém naschválu nejmenovat do čela Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka ani nemluvě. Nedoostatek roušek pro obyvatele lidé vyřešili tím, že usedli k šicím strojům. To, co nedokázal zařídit stát, si lidé zařídili sami,“ uvedl Moravec.

„Jestli dovolíte, tak já bych se chtěl připojit k tomu poděkování, které jste na začátku vyslovil. Děkuji vám všem,“ zdůraznil Hamáček sedící před kamerami v červeném svetru. S ohledem na to, že z Číny už přiletěly první dodávky ochranných pomůcek, tak jsme z nejhoršího venku. Respirátory FFP3 sice v těchto dodávkách nemáme, ale ty jsou potřeba jen pro ty lidi, kteří přicháejzí do kontaktu s aerosolem nemocných, jako jsou zubaři nebo lékaři na infekčních odděleních. Ministerstvo vnitra to prozatím řeší tak, že stáhlo respirátory FFP3 od policie, která nějaké zásoby měla, a předalo je lékařům.

Hamáček také zdůraznil, že většině pracovníků kritické infrastruktury stačí respirátory FFP2, které z Číny dorazily. Vzhledem k tomu, že dorazily nejen tyto respirátory, prý jsme z nejhoršího venku.

Martin Červíček se vyjádřil o něco pesimističtěji.

„Já musím říct, že ty kraje to nevidí tak optimisticky, jak to tady bylo prezentováno. Ta situace se alespoň částečně změnila k lepšímu, když byl zřízen Ústřední krizový štáb,“ upozornil Červíček. Veškeré ochranné pomůcky by měly být rozdělovány z jednoho místa, v tomto případě např. z ministerstva vnitra. „To musí být centralizované, nesmíme si hrát na to, že něco bude rozdělovat resort zdravotnictví a něco resort vnitra,“ zlobil se Červíček.

Když dostal slovo Fiala, stejně jako Moravec a Hamáček nejprve poděkoval lékařům, sestrám a vůbec všem lidem, kteří v této kritické chvíli pracují s plným nasazením.

Když dostal znovu slovo Hamáček, vysvětloval, proč Česko nakupuje materiál v Číně. „Pokud někdo ví, kdo mi jednou týdně dodá Ruslan plný ochranných obleků, tak sem s ním. Ale ta Čína je jedinou zemí, která to dodává v takovýchto objemech. Já jsem přesvědčen, že Česká republika, jak na tom byla špatně na začátku, tak nakonec bude patřit k nejlépe vybaveným zemím v Evropě,“ řekl ministr.

Hamáček se nechtěl vracet k debatě o tom, zda by jako ministr vnitra měl Ústřední krizový štáb řídit on. V tuto chvíli je podle ministra třeba řešit věci, které hoří, dodávat ochranné pomůcky krajům, rozhodovat o tom, co se má či nemá udělat. Pokud se ukáže, že ministerstvo zdravotnictví nezvládá zásobovat fakultní nemocnice, tak to převezme vnitro. „Zvládneme to,“ sliboval Hamáček. Teprve až bude situace stabilizovaná, dá se vrátit k debatě o tom, kdo by měl vést krizový štáb.

Zdůrazňoval také, že každý ministr odpovídá za svůj resort a on jako ministr vnitra nechal v roce 2019 nakoupit asi 60 tisíc respirátorů FFP3. „Bohužel, ostatní resorty nepostupovaly stejně,“ podotkl Hamáček

„My jsme objednali v Číně 77 milionů ústenek, 8,6 milionů respirátorů druhé třídy,“ konstatoval ministr. Vedle toho stát objednal desítky tisíc testů na koronavirus, desítky tisíc ochranných brýlí, ochranných plášťů a dalšího vybavení.

Když se ke slovu znovu dostal Červíček, zdůraznil, že jeho cílem není kritizovat ministra vnitra, jehož práce si velmi váží, ale je to o tom, udržet ten stát při životě. Zajistit doktory, sestřičky i další zdravotníky, ale i pracovníky sociálních služeb a další. „Já jsem prostě přesvědčen o tom, že Česká republika je schopná vyrobit respirátory jakékoli třídy. My jsme měli využít té příležitosti a říct – ‚my vám ty respirátory zaplatíme‘,“ konstatoval Červíček.

Fiala se k Červíčkovi přidal.

Hamáček okomentoval také tresty pro občany, kteří budou porušovat jasně stanovená karanténní pravidla. „K těm postihům. My jsme na začátku říkali, že apelujeme na selský rozum lidí, že když nenosí roušku, tak ohrožují své nejbližší. Většina lidí to pochopila a země se de facto přes noc zahalila do roušek. Ale někteří lidé to nepochopili, a tady už některé pokuty padly,“ upozornil Hamáček.

Totéž bude platit pro lidi, kteří si chtějí udělat výlet do uzavřených oblastí nebo z nich ven. Stejně tak jsou od hranic republiky vraceni lidé, kteří nebyli schopni prokázat, že skutečně pracují v zahraničí. K diskusi o pendlerech se prý vláda v pondělí vrátí a uvidí se, na čem bude shoda. Profesor Roman Prymula bude muset jako epidemiolog říct, jestli je to ještě přijatelné riziko, nebo jestli máme hranice uzavřít úplně.

„Můj osobní názor je, je mi to strašně líto, ale já bych to zakázal,“ řekl jasně Hamáček. Pokud testujeme stále více lidí a denní nárůsty nemoci nejsou tak dramatické, tak jsme podle Hamáčka utekli tzv. italskému scénáři. Podle ministra vnitra je však zcela zásadní tato opatření zachovat, vydržet – a teprve potom se dostaneme z toho nejhoršího ven.

Podle Červíčka je třeba také důsledněji kontrolovat lidi, kteří jsou v domácí karanténě, aby v n´í skutečně byli a nešířili nemoc dál. „Ale je nejvyšší čas, abychom se bavili také o tom, co s tou ekonomikou. To je záležitost, která se dá shrnout do jediné věty – my musíme udělat všechno pro to, abychom co nejvíc těch peněz ponechali lidem v jejich kapse,“ zdůraznil Červíček.

Bez ohledu na to, kdo nosí červené nebo modré triko, je třeba řešit i tuto ekonomickou situaci.

Hamáček dal Červíčkovi za pravdu. Zdůraznil však, že Česko bude potřebovat opravdu velký investiční plán na restart ekonomiky. „Je třeba, abychom se o tom bavili i s opozicí, protože to bude vypadat jako Rooseveltův New Deal, který dostal Ameriku z hospodářské krize,“ zdůraznil předseda ČSSD.

Možná nastal čas modernizovat výbavu podniků a rozjíždět výrobu už v modernějších podmínkách.

„Ta nejdůležitější věc je nechat peníze v těch firmách. Nechat peníze těm živnostníkům,“ ozval se Fiala. V tuto chvíli je podle něj namístě odložit celou řadu plateb na sociální pojištění, daně a tak podobně, případně tyto platby na nějaký čas zcela odpustit, aby lidé mohli platit své závazky, splácet hypotéky, půjčky a tak podobně. Nejdůležitější je podle Fialy udržet lidi na pracovních místech i ve chvíli, kdy podniky stojí.

Hamáček souhlasil, s tím, že v této situaci jsou nejohroženější skupinou živnostníci – a přislíbil, že politici budou řešit nejen jejich situaci.

Velikonoce? Budeme rádi, když normální budou Vánoce, uvedl na Primě profesor Prymula. Hranice mohou být hlídány i půl roku Trestní oznámení na Schillerovou. Podle autora úmyslně šíří koronavirus Hele, ty hnusný vire, my se tě nelekneme. To by měl někdo říct, nabádá Roman Šmucler. Systém Putin nás nezachrání Lhář a rozbíječ Klaus. Nenechte se oblbnout, nabádal Kundra z Respektu. Dozvěděl se o sobě mnoho nepěkného

