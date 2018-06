Moravec vytočil Hamáčka už úvodními slovy. „Musela vystudovat práva na Slovensku,“ posmíval se taky navržené ministryni

Václav Moravec uvítal v neděli v poledne v Žižkovské věži předsedu sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO, předsedu občanských demokratů Petra Fialu a předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka. Vzhledem k tomu, že premiér Andrej Babiš nedokázal ani osm měsíců po volbách sestavit vládu, která by měla důvěru poslanecké sněmovny, se pánové opět věnovali tématu sestavování vlády.

Moderátor zahájil debatu poměrně zostra. Na konto premiéra Andreje Babiše (ANO) prohlásil, že dává přednost loajalitě vůči své osobě před odborností ministrů. „Na ministerstvu dopravy zůstává ministr, který nedokázal výrazně pohnout s výstavbou dálnic v Česku, o mýtném systému ani nemluvě," kritizoval ministra hnutí ANO Dana Ťoka. Jenže tím ani zdaleka neskončil. „Ministerstvo spravedlnosti obsadí žena, která nebyla sto vystudovat práva na české vysoké škole a musela je vystudovat na Slovensku," vypálil na konto poslankyně ANO Taťány Malé Moravec.

Další spor se vede o Miroslava Pocheho. Moravec připomněl, že podle prezidenta Zemana Poche nebude kandidátem na ministra zahraničí. Když to slyšel Hamáček, rozzlobil se. „Na tom jsme se nedohodli. My jsme se dohodli na tom, že premiér Babiš předloží všechny nominované ministry, včetně Miroslava Pocheho. A pokud tak premiér Babiš neučiní, tak je to porušení koaliční smlouvy a pak nemá smysl tu situaci vůbec zahajovat," vypálil u Moravce Hamáček. „Za sociální demokracii stále platí pět jmen a uvidíme, jak se rozhodne prezident republiky," dodal Hamáček. Teoreticky je prý ale možné, že by ministerstvo zahraníčí mohl v krajním případě hájit jiný sociální demokrat.

Vondráček ihned konstatoval, že Babiš ještě prezidentovi nepředal seznam ministrů. K tomu dojde až v pondělí. „Seznam bude předán včetně jména pana Pocheho," řekl Vondráček.

Fiala má za to, že za tento několikaměsíční cirkus můžeme poděkovat tomu, že Zeman a Babiš uzavřeli dohodu, že Babiš bude za každou cenu premiérem. Koaliční většina se našla u SPD Tomia Okamury, komunistů a hnutí ANO. Když se to ukázalo jako neprůchozí, přikryje to podle Fialy ČSSD. „Takhle to prostě je," pronesl před kamerami předseda ODS. Zdá se mu neuvěřitelné, že nominanty na ministry zná dřív prezident Zeman než koaliční partner sociální demokrat Jan Hamáček. Nemluvě podle předsedy ODS o tom, že ve sněmovně fakticky dál bude fungovat mnohokrát zapíraná koalice ANO, KSČM a SPD Tomia Okaury.

„Ježišmarja," chytal se v tu chvíli stolu Vondráček. „Já vás chápu, že jste opoziční politik. Ale mě to na vás mrzí jako na vzdělaného člověka a politologa, že tady neustále omíláte ta klišé," rozčiloval se Vondráček. Fiala si však trval na svém. „Já si myslím, pane předsedo Vondráčku, to se tady můžete kroutit jak chcete a hryzat stůl nebo jak jste to říkal, ale je to prostě tak, že ta koalice ANO, SPD a KSČM tu prostě je," nešetřil Fiala Vondráčka a Hamáčka.

Předseda sociální demokracie se okamžitě bránil. „Stojí nás to politické body, ta strana krvácí, ale my jsme stále přesvědčeni, že to má smysl, ODS neudělala vůbec nic“.

Moderátor si v tu chvíli půjčil slova Miloše Zemana z rozhovoru pro Blesk.cz, kde prezident prohlásil, že Poche nemůže být ministrem, ale jako náměstek na ministerstvu zahraničí by Zemanovi nevadil. Vondráček ani Hamáček tomuto postoji příliš nerozuměli. Nechtěli se k tomu však vyjadřovat. Nechtěli mluvit za prezidenta Zemana. Hamáček pouze zopakoval, že počítá s Miroslavem Pochem ve vedení ministerstva. „Počítám s Miroslavem Pochem. Tečka. Počítám s ním tak, že bude v tom ministerstvu vidět a slyšet," zdůraznil předseda ČSSD.

Pak přišla na přetřes již jednou zmíněná Taťána Malá, která podle Moravce dala v lednu tohoto roku najevo, že by ráda prosazovala dvojí spravedlnost. Jednu v případech, kdy je zloděj chycen za ruku a druhou pro lidi, u nichž se údajná kriminální činnost popisuje až s postupem let. Malá mimo jiné prohlásila, že stojí za úvahu, aby se řešení kauz Čapí hnízdo posunulo o čtyři roky, než budou nové volby.

Vondráček svou kolegyni okamžitě bránil. Nezná prý kontext, ve kterém svá slova pronesla, takže se k tomu nechtěl příliš vyjadřovat. „Já mám osobní zkušenost tady z tohoto pořadu, kde jsme všichni věděli o čem mluvíme. Ale pak se vzala jedna věta a já jsem si pak užil moc pěný týden," poznamenal ironicky Vondráček.

Předseda ODS Fiala se Vondráčkovi vysmál. „Samozřejmě, že paní Malá je jakýmsi kádrovým důstojníkem na ministerstvu spravedlnosti za hnutí SNO, která se do této pozice nominovala svými názory," konstatoval sarkasticky Fiala. Do vlády se dostávají jen lidé, kteří jsou loajální vůči Andreji Babišovi a prezidentu Zemanovi. Přitom se Andrej Babiš jako politik léta zaklíná tím, že by resorty měli řídit odborníci.

Moravec se zeptal, zda vlastně ODS nemůže být spokojena, protože jí rostou preference. „To by nám rostly i bez tohoto strašlivého divadla," odvětil Fiala.

Ale moderátor udělal ještě jeden krok, pustil divákům průřez výroků o KSČM za posledních třicet let. Zazněla slova prvního českého prezidenta Václava Havla, který odmítal s komunisty jednat. Poté došlo na slova prezidenta Václava Klause, který byl zvolen i s pomocí komunistů. Na závěr průřezu zazněla slova Jana Hamáčka, že KSČM dnes není největším nebezpečím pro dnešní českou politiku.

Fiala zdůrazňoval, že Klaus ani ODS jako celek nikdy nepustili komunisty k moci. „Já vám říkám jasně svůj postoj v době, kdy ODS vedu. Nikdy v uplynulých třiceti letech nebyli připuštěni ke státní moci. Teď se to děje vůbec poprvé a nelze to ničím zakrývat. Komunisté mluví do zahraniční politiky, komunisté získají posty v polostátních firmách a tak podobně“. Jen díky pravicové opozici se podle Fialy podařilo prosadit plán zahraničních misí.

Když se znovu dostal ke slovu Vondráček, požádal Fialu, aby nesklouzával k demagogii. „Jestliže si chce ODS udržet nějakou image, tak nesklouzávejte k demagogii. Vždyť k žádné změně zahraniční politiky nedošlo. My jsme klub, který má 78 poslanců a my jsme jednoznačně prozápadní a proevropští," uklidňoval veřejnost Vondráček. Trval si na svých slovech i navzdory tomu, že se teď komunistům kupříkladu podařilo prosadit svého kandidáta do dozorčí rady společnosti ČEZ.

Posléze vmetl ODS do tváře, že se dodnes nevyrovnala s výsledkem voleb. „Nesmířili jste se s výsledkem voleb, snažili jste se nás nějak obklíčit, ale my jsme z toho našli cestu ven. Ta vaše frustrace plyne z toho, že vy nejste schopni sestavit vládu," zlobil se Vondráček. „Ale tak to vůbec není,“ bránil se okamžitě Fiala, který Vondráčkovi podruhé připomněl, že bez pravicové opozice by vláda neudržela prozápadní směřování země.

V závěru první hodiny politické debaty otevřel Moravec téma uprchlické krize. Připomněl, že probíhá minisummit k migraci, kterého se účastní Babiš a premiéři dalších zemí Visegrádské čtyřky. „V této věci je postoj státu Visegrádu dobrý, byť není dlouhodobě udržitelný," podotkl Fiala.

„Já mám pocit, že v Německu už pochopili, že Visegrád měl ve spoustě věcí pravdu. Já si pouze klasu otázku, zda by nebylo vhodné poslat na jednání nějakého nižšího diplomata, čímž bychom dali najevo, co si o tom summitu myslíme. Ale zároveň bychom věděli, co se tam projednává," podotkl Hamáček.

autor: Miloš Polák