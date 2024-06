Munice Ukrajině ještě v červnu, hlásí Černochová. Řehka a zákaz? Prý je to jinak

V úvodu moderátorka Terezie Tománková představila, jaké jsou volební tendence české veřejnosti po volbách do Evropského parlamentu. Dle průzkumu STEM by zvítězilo hnutí ANO se ziskem téměř 33 procent, ODS by získala 15 procent, Piráti 9 procent, SPD by mělo lehce přes sedm procent, STAN pod pět procent a KSČM lehce nad pět procent.

ODS je tedy zhruba na polovině volebních preferencí ANO, koaliční strany spíše ztrácejí. Co s tím chce koalice Spolu udělat do voleb? „To nám zbývá ještě víc než jeden rok. Je vlastně úplně přirozené, že se v těch průzkumech takto projevuje to, že jsme téměř tři roky vládnoucí koalicí a vždy ty strany, které jsou toho času u moci a tvoří koalici, tak samozřejmě mají nějaké ztráty. Určitě ten náš začátek jednoduchý nebyl, ať už to bylo válkou na Ukrajině, energetickou krizí, řešením plynové soběstačnosti, kdy i občané Česka byli vyděšeni z toho, co se bude dít dál. Nyní ceny potravin klesají, ceny plynu klesají, ceny benzinu klesají, to se může pozitivním způsobem projevit ve volbách. Občané České republiky uvidí, že některá naše opatření, která jsme museli činit, tak přináší kýžený efekt," je optimistická Černochová.

„Vidíte, průzkum kopíruje trend mírného posilování už od eurovoleb, jak jsme rovněž posílili. Nové strany, které nyní uspěly v eurovolbách, přišly s obdobnými tématy, které má i hnutí ANO. Bylo vidět, že nové strany, a teď budu velice konkrétní, Motoristé a Přísaha, to téma také uchopili velmi dobře a srozumitelně - a myslím si, že jak ho komunikovali, tak také v těch volbách uspěli. Tak ono je to vidět a myslím si, že je to nastavený trend," poznamenal k výsledkům průzkumu Metnar. Proti Černochové se následně vymezil v otázce změn cen. „Nemohu souhlasit s tou ekonomickou situací našich občanů, vodné, stočné roste, energie, nemovitosti z hlediska daně, není tady stejně zkrocená inflace, dvacetiprocentní navýšení, drahota, zvýšení cen potravin a další," jmenoval Metnar.

K tomu, zda by se ANO mohlo po volbách spojit s Motoristy a Přísahou či Stačilo! a vytvořit vládní koalici, se Metnar vyjadřovat nechtěl. „Ať voliči ukážou, s kým máme jít," poznamenal Metnar.

Černochová se následně vyjádřila k jejím sporům s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, které v současné době vyvěrají na povrch. „Já jsem panu náčelníkovi žádný Twitter nezakázala, naopak cílem je tu naši komunikaci posílit, zjednodušit tak, aby opravdu byla efektivní komunikací. Náš resort provozuje dva twitterové účty: jeden je Armáda ČR a druhý je Obrana tweetuje. A na těchto platformách může pan náčelník dávat příspěvky od rána do večera. Vyzvala bych jej k tomu, aby se i on více zaměřil publikovat na těchto oficiálních platformách," poznamenala Černochová. Uvedla, že vztahy jsou na profesionální úrovni dobré, kritizovala ale nefungující komunikaci.

„Společnost je hodně rozdělená. Pokud nechceme opravdu tu společnost zbytečně dráždit nějakou militarizací, tak si myslím, že není v pořádku, aby na nás obrazně řečeno z každé plechovky od konzervy koukal někdo v uniformě, kdo k nám bude promlouvat nějakým kázáním. Myslím si, že by to mělo být přiměřené té situaci, neměli bychom společnost děsit, měli bychom jako armáda zlepšit komunikaci. V tom nejsem ve sporu s nikým z těch lidí, kteří říkají: Musíte udělat nějaké opatření a na tom my pracujeme. Odmítám ale to, že by ě někdo nálepkoval, že já jsem něco panu náčelníkovi generálního štábu zakázala. Naopak nechci, aby se ta komunikace tříštila," dodala Černochová.

Metnar se následně kritikou komunikace rovněž netajil. „On to není úplně běžný případ, aby tato komunikace byla na takové úrovni mezi vrcholnými představiteli resortu, protože ta role je vidět, ten náčelník je stejně jmenován prezidentem na návrh vlády, jako ten ministr," zdůraznil Metnar, že takovýto problém historicky nepamatuje. „To nejnebezpečnější, co by nás z hlediska bezpečnosti mohlo potkat, je, kdyby nefungovala komunikace," řekl Metnar.

Řeč byla následně i o projektu Nemesis na nákup dronů pro Ukrajinu. Podle Černochové jej prošetřuje inspekce, otazníkem je například využívání vojenských prostorů pro testy dronů. Zde si Černochová postěžovala, že se informace o projektu nedozvěděla z úst náčelníka generálního štábu, ale z ČTK. „To přece není možné," podotkl Metnar. „Nemám nic proti pomoci Ukrajině, ale musí to mít všechno nějaká pravidla," zdůraznila Černochová. Komunikace s náčelníkem generálního štábu se však podle jejích slov zlepší.

Zmínila také první dodávku munice zajištěné na základě české muniční iniciativy. Jak uvedla ministryně, bude na Ukrajině do konce června, jak bylo přislíbeno. „Naše pomoc Ukrajině nekončí," sdělila Černochová a hovořila mimo jiné také o výcviku ukrajinských vojáků na území Česka.

Metnar vyjádřil v pořadu své obavy, že nelze vyloučit, že munice pro Ukrajinu z české iniciativy bude částečně nekvalitní. Černochová obhajovala, že munici budou firmy upravovat ještě předtím, než ji dostane Ukrajina. Zároveň poznamenala, že z některých zemí jsou náboje více kvalitní, z některých méně. „Na druhou stranu jich je po světě tak málo, že musíme brát zavděk tím, co je," dodala ministryně. Hnutí ANO v minulosti o munici dokonce mluvilo jako o plesnivé.

Proč nemůže však k munici být více informací, zdůvodnila Černochová tím, že tyto informace „nechce posílat přímo do Kremlu," dodala. „Komunikační strategie byla zvolena nešťastně," trval si na svém Metnar.