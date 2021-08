Musíme se domluvit s PirStan, vypálil v Partii lidovec Výborný. Hejtman z ANO to rychle spočítal a totálně se mu vysmál

„Já se tady trochu ošívám, protože tady slyším nový projekt Národní fronty,“ vypálil do koalice SPOLU a dvojbloku Pirátů a STAN moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) před kamerami CNN Prima News. „Já říkám jediné. Že nejlepším premiérem bude Petr Fiala,“ volal před kamerami lidovecký poslanec Marek Výborný. Pirát Mikuláš Ferjenčík nešetřil ani koalici SPOLU, ani Babišovo ANO. A do toho čas od času vstoupil Robert Šlachta. Ve studiu bylo chvílemi horko.

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, lidovecký poslanec Marek Výborný a šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Vondrák hned na úvod ostře zkritizoval kampaň SPOLU, kampaň ODS, lidovců a TOP 09, která označuje Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamuru (SPD) a Vojtěcha Filipa (KSČM) za hrozbu.

„Je to za hranou slušnosti, ale já jsem v politice zvyklý na to, že se v politice dějí takovéto věci. Já se osobně nepovažuji za hrozbu, protože u nás máme v koalici ODS, KDU-ČSL, i ČSSD tam máme,“ pravil Vondrák.

Jedním dechem dodal, že hlavní tváří ANO není Vondrák, nýbrž Andrej Babiš. To ve studiu připomínal i Ferjenčík.

Pirát se potom tvrdě opřel do celého hnutí ANO.

„Hnutí ANO je taková tasemnice přisátá na ty veřejné rozpočty, dělá, co může, aby z toho rozpočtu vysála co nejvíc, my jsme to přišli zarazit, a on (Babiš) se nás bojí,“ dštil oheň a síru Ferjenčík s tím, že poslanci hnutí ANO chtěli prosadit navýšení poměru biosložky přimíchávané do paliv, což by pomohlo Agrofertu Andreje Babiše, jenž je dočasně odložen ve svěřeneckém fondu premiéra, ale lidem by to zdražilo paliva až o dvě koruny na litr.

Vondrák konstatoval, že na takovéto útoky nebude reagovat.

Když dostal slovo Šlachta, zdůrazňoval ve studiu, že za ním nikdo nestojí a že si jako šéf hnutí Přísaha posvítí na covidové zakázky. „Jdeme zastavit rozkrádání naší země,“ zdůrazňoval Šlachta. Je připraven spolupracovat s těmi, kteří se na tom budou ochotni podílet. „My na nikoho neútočíme,“ zdůrazňoval Šlachta. „Pro nás je hrozně důležitý, kdo má v programu stejné věci jako my, jako boj proti korupci,“ vysvětloval.

„Tady jsou někteří lidé, kteří už si pomalu zkouší tu premiérskou židli ve Strakovce, ale já myslím, že musíme počkat na voliče,“ pokračoval Šlachta.

Poté Šlachta a Vondrák odmítli, že by dopředu byla domluvena nějaká spolupráce s hnutím ANO. „Toto je výplod domněnek, které já nemám rád,“ ohrazoval se Vondrák. Šlachta mluvil obdobně.

To, že tu osm let vládne hnutí ANO, připustil i Robert Šlachta.

A Vondrák se začal ohrazovat.

„Co tady vykládáte o rozkrádání vládou? Já jsem to označil v podstatě za trh s drogama, protože vlastně nebylo kde co nakupovat,“ popisoval Vondrák situaci s rouškami na počátku pandemie.

Po pár vteřinách klidným hlasem znovu vstoupil do debaty Výborný. „Tady sledujete, jak se kolegové dohadují, my se soustředíme na sebe a na náš program,“ pravil s tím, že by volal po dlouhodobém financování sociálních služeb a má další věci k řešení. Ale koalice SPOLU prý tyto rozumné návrhy nechce prosazovat s populisty a extremisty.

Pokud jde o Přísahu, Výborný má za to, že to je ad hoc spasitelský projekt. „Všichni si pamatujeme, jak dopadly Věci veřejné,“ podotkl Výborný. Upozornil také, že v Přísaze kromě Šlachty v podstatě nikoho jiného nezná.

Šlachta se rychle ohradil, že nechce takto vykopávat příkopy.

„Všichni víme, že hnutí ANO rovná se Andrej Babiš, a Andrej Babiš rovná se hnutí ANO. Tak to prostě je. A já říkám jediné. Že nejlepším premiérem bude Petr Fiala. Byl dobrým ministrem školství, vedl druhou největší univerzitu v zemi. Řeknu to jasně, vláda s hnutím ANO je pro nás, jako pro SPOLU, nepřijatelná. Jak bychom mohli přinášet změnu, kdybychom vládli s hnutím ANO?“ kroutil hlavou Výborný.

Piráti jsou podle něj nová levice, ale pokud se mají poměry v Česku skutečně změnit k lepšímu, musí se prý koalice SPOLU zkusit domluvit právě s blokem Pirátů a Starostů.

Ferjenčík vyjádřil pochybnosti, zda to kolegové Petra Fialy v ODS vidí stejně.

„Pan Fiala je zřejmě slušný člověk, ale má za sebou dost vlků, kteří to vidí jinak. Máte tam pana Kubu a paní Alexandru Udženiji, významnou političku v Praze, která odmítá koalici proti Babišovi,“ připomínal Ferjenčík.

Pokud je někdo levicový, tak je to podle Ferjenčíka hnutí ANO. Stačí se prý podívat na počínání ministryně financí, která zadlužuje Česko raketovou rychlostí, a dává najevo, že jí to vlastně nedělá vrásky na čele.

Vondrák upozorňoval, že pokud vznikne koalice SPOLU, Pirátů a STAN, bude to pět stran.

„Já vám něco řeknu. Pokud to takhle dopadne, tak v té vládě bude pět stran, a já vám garantuji, že se prostě nedomluvíte. Ale vy jste přesvědčeni, že ano,“ pousmál se Vondrák. „Já se tady trochu ošívám, protože tady slyším nový projekt Národní fronty,“ doplnil ještě po chvíli.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke sporu prezidenta Zemana a Andreje Babiše o BIS a o možné odposlechy v okolí Hradu.

Ferjenčík a Výborný se shodli na tom, že v této kauze je hlavní problém v okolí prezidenta republiky.

„Problém prezidenta je ten, že se obklopuje lidmi, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Prezident prý nemá telefon, a to už je pro mě ve 21. století jako v Absurdistánu,“ pravil Výborný.

Terezie Tománková poté věnovala pozornost možné nové migrační vlně z Afghánistánu. Výborný a Ferjenčík se shodli na tom, že je třeba chránit vnější hranice EU. Jak Ferjenčík, tak Výborný vyjádřili názor, že otázku příchodu migrantů do EU nezvládne Česko vyřešit samo.

Stejně tak se shodli na tom, že bychom teď měli pomoct Afgháncům, kteří v minulosti pomáhali českým diplomatům a vojákům.

„Já nechci úplně říct, že ani nohu, protože to prostě není možné. Mimochodem, my tam stále máme spolupracovníky. Máme tu zkušenost, jak se k nám ve 20. století chovali naši spojenci, a my bychom se teď neměli chovat stejně,“ upozorňoval Výborný.

Ferjenčík jedním dechem dodal, že Piráti odmítají kvóty.

Šlachta a Vondrák se přidali a poznamenali, že bylo správné zachránit afghánské spolupracovníky a že je třeba, aby otázku migrace řešila EU jako celek.

„Myslím si, že je nesmysl, aby do EU přišly miliony Afghánců,“ poznamenal ještě Vondrák s tím, že tuto problematiku musejí řešit i státy, které jsou Afghánistánu blíž.

