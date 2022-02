Musíme stát na straně Ukrajiny, křičel Vystrčil na Okamuru. Řešit jen problémy našich občanů je prý nebezpečné

reklama

Rusko cvičí s jadernými zbraněmi a mezi Ukrajinou a Ruskou federací dál stoupá napětí. Hosté se shodli na tom, že nechtějí válku na Ukrajině, ale zásadně se rozcházeli v tom, kdo zvyšuje napětí. Podle Okamury to jsou Spojené státy, zatímco podle Vystrčila je to Rusko.

„Je třeba být připraven na všechno a potom dělat vše pro to, aby k válce nedošlo. Musíme být proti agresi Ruska jednotní, ale musíme dělat všechno pro to, aby válka nebyla. Všemi prostředky, které máme k dispozici,“ upozornil Vystrčil. „Někdy je to tak, že někdy, když chcete, aby to nezačalo, tak říkáte, že to začne. Takhle moc ale já do toho nevidím. Možná to západní politici říkají proto, aby válka nebyla,“ pravil Vystrčil.

Okamura nabídl zcela jiný pohled. „Tady by bylo zapotřebí upřednostnit zájmy Evropy, upřímně, nikoli Spojené státy, protože USA jsou za velkou louží. Nás by ta válka opravdu poškodila. My zastáváme politiku dialogu a teď už k tomu vyzývají všichni. Mně připadá, že jako jediné k tomu nevyzývají Spojené státy, jinak k tomu vyzývají ostatní státy i Rusko. Mimochodem také, NATO v minulosti slibovalo, že už nebude postupovat k ruské hranici. Rusko má své velmocenské zájmy, EU má své zájmy, USA mají své zájmy,“ připomněl Okamura.

Vystrčil okamžitě přešel k útoku. „NATO nikam neexpanduje. Naposledy se rozšířilo v roce 2004 o pobaltské státy, které o to stály. To, že NATO někam expanduje, je lež, kterou pan Okamura neustále opakuje. A ona Ukrajina nikam neexpanduje. To Rusko ovládá část ukrajinského území. My musíme stát na straně Ukrajiny. Agresor už obsadil Krym, teď chce obsadit další kousek země, ale kde se to zastaví...“ ptal se Vystrčil.

Okamura však trval na svém. „Tam došlo k tomu, že se vojska NATO, potažmo USA, dostala na ruskou hranici. A vaše vláda posílá munici na Ukrajinu, tak si uvědomte, že když bude na Ukrajině válka, tak hrozí, že sem přijde vlna uprchlíků, Na Ukrajině žije 40 milionů lidí a v Česku by to mohlo podseknout mzdy, hlavně u manuálních profesí,“ hřímal Okamura.

„Já tady nechci ani ruská, ani americká vojska. Druhá věc je, že Orbán to udělal zajímavě. On je zároveň v NATO a zároveň si vyjednal pětkrát levnější plyn v Rusku. Vaše vláda neudělala pro občany nic,“ rozčiloval se Okamura.

A tady se opět ozval Vystrčil. „Takový názor, nic mě nezajímá, nezajímá mě americký postoj, nezajímá mě ruský postoj, zajímají mě jen mé vlastní zájmy, to je politika, která může skončit nebezpečně,“ varoval předseda Senátu.

„Já jsem to takhle neřekl,“ kontroval Okamura.

„Ale já jsem tomu takhle rozuměl, možná jsem vám rozuměl špatně,“ reagoval Vystrčil.

Víte, co platí? Nevíte? Ta já vám to řeknu!

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k pandemickému zákonu. A řež mezi Vystrčilem a Okamurou odstartovala se snad ještě větší intenzitou.

„Já nechápu, proč se vláda věnuje omezování svobod od března, když teď je potřeba řešit zdražování, ve kterém vláda nic nedělá,“ dštil oheň a síru Okamura.

Vystrčil to vzal z jiného konce. „Chci poděkovat těm, kteří dodržují zavedená opatření, chci poděkovat těm, kteří se nechali očkovat, protože dneska z pacientů, kteří leží na JIP, tak 3 ze 4 jsou neočkovaní,“ zmínil Vystrčil.

Okamura prohlásil, že až po tlaku SPD se pandemický zákon změnil a omezila se doba jeho účinnosti.

Ale Vystrčil znovu vystartoval: „Pane předsedo, vy sám víte, že to tak není, protože zkrácení účinnosti zákona bylo přijato ještě předtím, než došlo k projednávání ve Sněmovně. Vy sice budete říkat, že je to vaše zásluha, vám jako předsedovi strany nic jiného nezbývá, ale není to tak,“ zahřměl předseda Senátu.

„Vy mluvíte o omezování svobod občanů, tak mi řekněte, která ta opatření jsou využívána. Já se vás ptám, jestli víte, která opatření z pandemického zákona jsou využívána? Víte, která jsou využívána? Řeknete mi, která opatření jsou využívána? Já to vím, ale chci vám dát prostor se vyjádřit, protože kdybyste to věděl, tak bude jasné, k čemu je pandemický zákon,“ bušil Vystrčil do Okamury smrští otázek.

„Ale já nevím, o čem my se bavíme. Vy tam dáváte pokuty až 800 tisíc a vy tam zavádíte to, že budou mít lidé záznam v trestním rejstříku, když ta opatření nebudou dodržovat!“ hřímal Okamura na oplátku.

„Ale já se ptám, která ta opatření jsou aktivována?“ nedal se odbýt Vystrčil.

„Pandemický zákon je zákon, který umožňuje vyhlásit pandemicku pohotovost, A pokud je pandemická pohotovost aktivována, vláda, nikoli jeden ministr, ale vláda může aktivovat některá opatření. Ona jsou některá opatření realizována už teď, ale pan Okamura neví, která to jsou. Jsou pouze tři omezení. První je zákaz návštěv v nemocnicích, druhé je plošné testování a třetí je omezení účasti na hromadných akcích. Vy tady vykládáte, že když se přijme pandemický zákon, tak bude něco zrealizováno, Po 1. březnu přestanou, budou zrušena 2 z těch 3 opatření. A já se vás zeptám, když startuje letadlo, chcete vědět, jaké bude počasí, aby nedošlo k havárii? A s tím pandemickým zákonem je to stejné, my potřebujeme ta data, abychom věděli, jak se bude pandemie vyvíjet,“ vyprávěl Vystrčil.

„Ale na to úplně stačila novela zákona o ochraně veřejného zdraví!“ vypálil Okamura.

„To není pravda,“ ohradil se okamžitě Vystrčil.

„Neskákejte mi do řeči! Vy tady, chtělo by se mi říct plácáte, ale nebudu tak expresivní,“ křičel Okamura před kamerami. „Řešte zdražování. My jsme poslední země ve střední Evropě, která to neřeší!“ zuřil Okamura.

„Když se někdo opije tou vládní mocí, tou arogancí, tak začíná věci vidět jinak. Ale my zastupujeme své voliče, půl milionu voličů, a my je budeme zastupovat dál. Děláme to demokraticky, to už nám nikdo nevytkl, že bychom postupovali nedemokraticky,“ pokračoval Okamura ostře.

„A to, že členům ODS hrozí 16 let vězení, o tom jste chtěl mluvit? Tak já bych se vrátil k tématu. My jsme řekli, že budeme obstruovat pandemický zákon. A druhým takovým zákonem je korespondenční volba, kterou chce vládní koalice prosadit, protože se bojí, že příště už neuspěje. Já vám říkám, že ten korespondenční zákon může přinést podvody. Už to ruší i ve Francii. Místo korespondenční volby konečně řešte zdražování. Vy, jakékoli řešení teď přinesete, tak to bude díky tlaku SPD. My máme mlčícího premiéra!“ křičel dál předseda SPD.

Nakonec Okamura nařkl vládní politiky z rozeštvávání společnosti. „To je opravdu strašný, co se děje. pan poslanec Kolář se vyfotil před mým domem a ohrozil moji rodinu. Já jsem vyzval předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, aby to odsoudila, ale ona mlčí. Pan primář Straka ze sokolovské nemocnice vyzval občany, aby mi dali do pití kyanid a aby mě otrávili. To je strašný! A jestli se mi omluvil, tak já jsem to nezaznamenal. SPD odsuzuje násilí, SPD k násilí nevyzývá,“ důrazně upozornil Okamura.

„Pokud se nebudete chtít s ostatními domluvit a neukážete trochu pokory, tak se to obrátí i proti vám,“ sdělil hlasitě Vystrčil Okamurovi.

„Ale pane předsedo, to co vy jste předvedl, když byl pan prezident nemocný, to byl náznak ústavního puče. Pokud se tady někdo chová jako hyena, tak to jste vy!“ křičel Okamura na Vystrčila.

„Lžete,“ odpověděl krátce Vystrčil. A dodal, že takto vypadá demagogie v podání Tomia Okamury. „Nechtěl jsem od nemocnice přesný zdravotní stav, jen jsem chtěl vědět, jestli bude prezident schopen vykonávat svůj úřad. A nic jsem nezveřejnil,“ řekl Vystrčil.

