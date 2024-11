Muskův výsměch stíhačkám, za které dáme 150 miliard. Svět prý míří někam úplně jinam

Elon Musk sdílel na platformě X video, na kterém stovky dronů synchronizovaně vzlétají. Doprovodil ho svérázným komentářem: „Mezitím někteří idioti stále staví pilotované stíhačky jako F-35,“ zpochybnil Musk smysl tradičních bojových letounů v době, kdy moderní technologie přinášejí autonomní drony.

Na adresu stíhaček F-35 zašel Musk ještě dál a jejich design označil bez obalu za „na hovno“.

Dále prohlásil, že jejich design „byl od začátku špatný, protože se měl zavděčit příliš mnoha požadavkům“. Označil letoun za „komplikovaný a drahý univerzální stroj, který ale nic nezvládá pořádně“. Podle něj byly pilotované stíhačky již zastaralé s příchodem dronů a jejich další vývoj „jen zbytečně ohrožuje životy pilotů“.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI