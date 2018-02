Může mít ve vraždě slovenského novináře a jeho přítelkyně prsty italská mafie? Jeho kolega promluvil

Nicholson prozradil, že si s Kuciakem v minulém týdnu psal o podezření, že pravděpodobně italská mafie na východním Slovensku zneužívá peníze z evropských fondů, případ spolu řešili a vyměňovali si zjištěné informace. „Šlo o podezření, že kradou eurofondy a posílají je zpět do Itálie,“ uvedl Nicholson a dodal, že svou roli zde hrají nejspíše i slovenští politici. „Hlavní organizátor mafie napsal před volbami v roce 2016 status na Facebook se jmény tří zástupců SMER, které je třeba volit. Šlo o jména: Stanislav Kubánek, Peter Chudík a Viliam Jasaň,“ dodal novinář s tím, že předpokládá, že to napsal proto, že jim SMER byl nápomocný. Jakou úlohu přesně v kauze čerpání eurofondů mohli hrát, však není zcela jasné.

O jaké Italy přesně jde, si Nicholson nechává zatím prý raději pro sebe. „Může to být tento případ, ale i jiný. Na tomto případě je výjimečné, že Jáno pracoval na skupině, která měla pravděpodobně propojení na mafiánskou skupinu Ndrangheta z Kalábrie,“ sdělil novinář v rozhovoru pro server Dennikn.sk.

Podle novináře ohrožoval Kuciak Italy tím, že by jim mohl přerušit čerpání eurofondů. „Když se podíváte na ta jména, zjistíte, že jsou na Slovensku od poloviny devadesátých let. Vybudovali si politické kontakty, známosti,“ poukázal Nicholson a dodal, že si chtěli určitě zajistit to, aby za každé vlády mohli ovlivňovat rozdělení eurofondů.

Dostat se k čerpání eurofondů je podle Nicholsona velmi jednoduchý proces. Skupovali prý bývalá družstva a potom se tvářili, že tam nechají růst biorostliny, a právě na to čerpali eurofondy. „Kdo poví, že to byl podvod? Jedině policie. Pokud je v tom ale i policie, tak nejste v ohrožení,“ dodal.

Ján Kuciak psal o různých podvodech, možná si prý proto mysleli, že motiv vraždy jasný nebude. „Pro novináře je nejnebezpečnější čas před zveřejněním jeho zjištění, až když je článek venku, už to nemá význam,“ uvedl Nicholson, podle kterého pro ně byla v zabránění úniku informací velká motivace, a to ta, aby nepřišli o tok eurofondů.

Nicholson si netroufá říct, kdo takovým skupinám umožňuje takto eurofondy „vycucávat“. Myslí si ale, že politici možná vědí, proč s tím raději nic nedělají. „Buď z toho něco sami mají, nebo vědí, že jestli do toho píchnou, budou mít velké problémy,“ uvedl novinář s tím, že spíše dají raději ruce pryč a dělají, že se jich to netýká. „Nevím, co stálo Jána život, ale dám ruku do ohně, že to bylo toto,“ uzavřel.

Původní zdroj ZDE

Nyní policie čin vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Policejní prezident čin odsoudil jako „bezprecedentní útok na novináře, jaký Slovensko ještě nezažilo“. V pondělí večer přišly desítky Čechů na pražské Václavské náměstí, kde lidé u sochy sv. Václava zapalovali svíčky, a uctili tak památku zastřeleného slovenského novináře a jeho přítelkyně.

autor: nab