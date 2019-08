Na ČT pozvali politologa Kroupu: Kdyby řidič dodržoval silniční pravidla jako Zeman Ústavu, skončí ve vězení

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda druhé vládní strany ČSSD Jan Hamáček spolu dnes řešili vládní krizi. A výsledek? ČSSD stále trvá na tom, že Michal Šmarda bude ministrem. Předseda vlády zase trvá na tom, že Šmardu v kabinetu nechce. Na to, co s vládou bude a zda z ní sociální demokracie odejde, se ptal moderátor Daniel Takáč v pořadu Interview na ČT24 politologa Daniela Kroupy.

Kdyby Hamáček připustil, že je možné, aby navrhl ministra v souladu s koaliční smlouvou a tento ministr nebyl jmenován, znamenalo by to podle Kroupových slov, že ČSSD není plnoprávnou politickou stranou. „A znamenalo by také, že výsledky voleb do Poslanecké sněmovny nemají žádnou váhu a jediné volby, které se počítají, jsou volby prezidentské,“ konstatoval Kroupa.

Připomněl, že ve skutečnosti prezidentské pravomoci vylučují, aby prezident v takové věci nekonal. „Když ale není žalobce, není soudce. Prezident se těmto pravidlům může jen vysmívat. Je to smutná věc, kdyby se tímto způsobem choval kterýkoliv běžný občan, třeba řidič na silnici, tak skončí ve vězení,“ poukazuje politolog na Zemanovo neférové chování.

Sociální demokraté jsou podle Kroupy jednoduše v koutě. V evropských volbách nezískali ani pět procent, musejí obnovit svou politickou stranu, tzn. musejí dát najevo, že mají určitý program, na kterém trvají. „Předseda politické strany, který jednou řekne, že navrhuje ministrem Šmardu, a za týden, když na něj někdo zadupe, z toho vycouvá, opravdu není silný lídr, takového straníci odvolají,“ říká politolog.

Je však trvání na Michalu Šmardovi nejlepší cestou, jak voličům dát najevo, že ČSSD je strana, která trvá na principech a ústavě? Podle Šmardy právě tento přístup volič neocení. Pokud by nastala opačná varianta, že by byl Hamáček příliš měkký, také by to ale nebylo dobře. „Vzpomeňte si, jak se vysmívali Sobotkovi, že je měkký, kolik žertů na to bylo. ČSSD to také nepomohlo,“ dal za příklad.

Kroupa si myslí, že sociální demokraté víceméně počítají s tím, že z vlády skutečně budou muset nakonec odejít, jen se jim nechce odcházet právě ve věci ministra kultury. „Předpokládám, že tato nedůstojná hra potrvá ještě nějakou dobu, přinejmenším do doby, než se ukáže, zda Babiš bude, či nebude obžalován,“ soudí politolog.

Kdyby ČSSD odešla z vlády z důvodu, že je premiér obžalován, porozumějí tomu podle politologa nejen jejich sociálnědemokratičtí voliči, ale skoro úplně každý volič.

Babiš za ministra kultury Šmardu také nechce, i když v minulých týdnech formální cestou jeho jmenování navrhl. Argumentuje tím, že Šmarda moc kritizuje. „Tohle není argument, asi ani veřejnost to nevnímá jako argument,“ říká Kroupa a zmiňuje, že obě strany na začátku zdůrazňovaly, že si nebudou mluvit do svých nominací. „Když ANO nominovalo Benešovou na ministryni spravedlnosti, tak ČSSD se to velmi, ale velmi nelíbilo, a přesto byla zticha,“ připomněl politolog.

„Premiér si touto změnou postoje odporuje sám. Měl rovnou tedy říct, že mu Šmarda nevyhovuje, a nenavrhovat ho na jmenování prezidentovi,“ kroutil Kroupa hlavou. „Lze z toho vyvodit, že Babiš má spíše zájem, když už mají sociální demokraté odejít demonstrativně, tak ať odejdou tak, aby na tom netratilo hnutí ANO ani on sám. Tedy co nejdřív,“ míní politolog.

Zmiňuje i další varianty, se kterými ministerský předseda pravděpodobně počítá. Buď se prý opře o dvě strany, KSČM nebo SPD, nebo o odpadlíky z kterýchkoli těchto stran. „S nimi už dnes dá dohromady sto mandátů v Poslanecké sněmovně. A to by v tom byl čert, aby někde nesehnal toho jednoho navíc, aby vláda získala důvěru,“ uzavírá politolog Kroupa.

autor: nab