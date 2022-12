Na Ukrajinu už v roce 2014? „Nejsem si jist, že by to Rusko vůbec přežilo“

reklama

Proč k tomu nedošlo pak vysvětloval podcaster Nikola z podcastu Russians With Attitude. Podotkl, že v roce 2014 bylo opoziční hnutí v Rusku stále aktivní a bylo velmi schopné v organizování protestů. Potlačené a bezmocné je až nyní. „Němcov je mrtvý, Navalný a Jašin jsou ve vězení a další utekli ze země,“ poznamenal s tím, že tito politici v únoru 2012 dokázali shromáždit sto tisíc demonstrantů v Moskvě, protože se jim nelíbilo, že Putin byl znovuzvolen po čtyřech letech panování Medveděva.

Nikola zhodnotil, že i po dvou letech byly opoziční sítě a konexe živé. „A mohli v ulicích udělat pěkný nepořádek, kdyby se stalo něco horšího. Jako třeba při plnohodnotné invazi bratrské země,“ připomenul.

Jako další důvod proti možnosti napadnout Ukrajinu v roce 2014 uvedl, že nenávist mezi Rusy a Ukrajinci byla v té době extrémně jednostranná. Obyčejní Rusové měli Ukrajince rádi a považovali je za bratry. Ukrajinci byli buď neutrální nebo tuto náklonnost neopětovali a vinili Rusy za své problémy a historická selhání. Ale protože Ukrajina nebyla v ruských médiích vůbec probíraná, tak o vzrůstajícímu odporu vůči Rusům lidé nevěděli. Což by způsobilo, že plnohodnotná invaze by byla vnímána jako nelegitimní. A ruská opozice by mohla organizovat v podstatě nekonečné protesty s neznámým výsledkem, kterých by se účastnili i obyčejní lidé, protože považovali Ukrajince za bratrský národ. „Nemůžete dobře vést válku bez jasného důvodu a se vzpourou v zádech,“ konstatoval. Kromě obyčejných lidí, ruští představitelé dle Nikoly vážnost situace také nevnímali. A kromě toho, neměli ani žádnou ideologii, která by jim umožnila něco dělat.

V roce 2014 byli v Rusku také skinheadi a příznivci krajní pravice, kteří s Majdanem sympatizovali. „Hodně se jich na Ukrajinu přestěhovalo a přidali se k plukům Azov a Aidar,“ uvedl podcaster.

Liberálové by dle něho zorganizovali protesty a ty by byly velké, zvláště s finanční pomocí USA. „Lidé by opravdu šli a protestovali, protože v podstatě každý Rus má příbuzné z Ukrajiny. A nikdo tehdy nechápal, co je na nové ukrajinské vládě špatné. Proč taky? Bylo to daleko a nezdálo se to důležité,“ řekl a dodal: „Masakr aktivistů v Oděse byl první budíček, ale to nestačilo pro celý národ, který je rozdělený a apolitický. Až po osmi letech neustálých budíčků v podobě vražd ruských civilistů, genocidní nenávisti vůči nám a otevřenému nepřátelství se někteří Rusové probudili ze snu o bratrských národech. Že je to horší a horší a něco se musí udělat.“ To podle něho vysvětluje, proč teď v ulicích měst nejsou velké protesty. Podotkl ovšem, že lídři opozice byli „neutralizováni“.

Kromě toho, kdyby se armáda skutečně pokusila o obsazení tzv. Novoruska, tak by se musela potýkat s tím, že celkem nedávno proběhla reforma a zbraně by byly ještě sovětské. „Vojáci by měli nulovou morálku,“ podotkl a zmínil také, že rakety Kalibr a další se vyráběly od roku 2013 do roku 2022 a řádně otestovány byly až v Sýrii, tedy v letech 2016 a 2017. „V roce 2014 jsme neměli ani zkušenosti, ani zbraně, které ruská armáda teď používá,“ zmínil.

Další rozdíl oproti roku 2022 je, že Rusko nemělo připravený svůj vlastní systém platebních karet. A pokud by se Západ rozhodl odstřihnout Rusko, jeho bankovní systém by se vzpamatovával ještě hodně dlouho.

V součtu by tedy Rusko mělo problémy s bezpečností, nemělo by ideologický základ, nevědělo by, co se děje, protesty by byly obrovské, ekonomika by byla v troskách, bankovnictví také, opoziční sítě by byly aktivní a podporované USA. „Nejsem si jist, že by to Rusko vůbec přežilo,“ zhodnotil, i když s dodatkem, že se samozřejmě může mýlit.

