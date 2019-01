Na internetu, tam rádi hejtují, tam to schytávám. Ale na ulici mi lidé nenadávají, vysvětlil ministr Ťok, proč nemíní rezignovat

V prosinci a v lednu byl ministr dopravy Dan Ťok bezesporu pod silným tlakem hrozby odvolání z vlády právě kvůli kolapsu na dálnici D1. „Já jsem žádnou hrozbu necítil, byl to jen mediální tlak,“ odpověděl na otázku, zda věřil, že své místo uhájí. Následně dodává, že jim zkrátka na D1 zkolabovala firma v kombinaci s mohutným sněžením. „Prostě tam byla kalamita, která se na tomto úseku na Vysočině na D1 stává,“ zdůraznil.

„Jestli zavedeme standard, že kvůli zácpě na D1 budeme odvolávat ministra, možná je to něco, co česká politika asi potřebuje. Ale podle mě tedy ne,“ dodal ministr dopravy, který prý naštvanost se strany veřejnosti vnímá, záleží prý ale jak kde. „Když se podívám na sociální sítě, tam jsou lidi, co rádi hejtují, tam to schytávám hodně,“ všímá si ministr.

Vyjádřil se i k vtipům na jeho osobu, kterých po internetu kolují desítky. „Nějaké jsou i milé, to se zasměju,“ pousmál se, načež se jej moderátorka Terezie Tománková překvapivě optala, zda mu to skutečně přijde milé. „Ano, byly vtipné,“ odvětil Ťok.

Jiné je to prý s lidmi, které potkává na ulici. „Více mě poznávají, ale nikdo mi nenadává, neříká, že dělám něco blbě, oni mě spíše podporují,“ řekl s tím, že odděluje tyto dva světy, tedy ten reálný a virtuální, který je zlý a žije si svým způsobem. „Tady vždy bude ministr problematický,“ míní.

Největší problém je podle něj v tom, že začali stavět, čímž řidičům na dálnic mnohdy cestu znepříjemňují. „Chci se jim omluvit a poděkovat za pochopení, ale kdyby se nestavělo a dálnice se neopravovala, tak se za chvíli po D1 nebude jezdit vůbec, to je třeba si uvědomit,“ zdůraznil.

O slovo se přihlásil exministr Stanjura s tím, že kolaps na D1 je rozhodně důvodem k odchodu z vlády byl. „My pana ministra kritizujeme dlouhodobě, moc dobře to ví, několikrát jsme jeho odvolání navrhovali v minulosti,“ připomněl.

„Já myslím, že v tom prosinci to bylo trošku jinak,“ otočil s nevěřícím výrazem na Ťoka. „Máme pochopení, že může vzniknout kalamitní situace, ale stát k tomu přispěl. Dálnice nebyla na zimu připravena,“ uvedl a dodal, že si stát vybral špatnou firmu. „Dokonce jsem slyšel, že tam byla kazašská firma, to nevím, jestli má v Česku opravovat zrovna dálnice,“ kroutil hlavou Stanjura s tím, že kdyby dálnice byla normálně průjezdná a vznikla kalamita, žádný tlak by na ministra nevznikl.

„Hlavní selhání bylo, že stát nebyl připraven, přispěl k tomu, že celá situace byla horší. Dálnice technicky připravená stejně, jako se očekávalo, že nebude sněžit. Stát ani nezareagoval dostatečně rychle a neodklonila se alespoň dříve doprava, aby do pasti řidiči nevjížděli,“ shrnul Stanjura.

Následně Ťok připustil, že zúžení dálnice k zhoršení situace přispělo, ale také dodal, že je typická opoziční kritika, že „stát má zafungovat“ a to není fér. „Ministerstvo dopravy neřídí policii, ta to mohla odklánět. Je to minimálně zodpovědnost několika resortů. A že vám firma zkrachuje během výstavby, tak za to stát opravdu může,“ řekl s tím, že firmy, které tam byly, splnily podmínky. „Nás také velmi překvapilo, že renomovaná italská firma se může k celé věci postavit takto,“ dodal Ťok.

Stanjurovi to k bližšímu pochopení popsal na problému s ledničkou. „Tady se vám může stát, že lednička nebude fungovat. Budete obviňovat sebe, že jste si ji koupil špatně?“ dotázal se. „Budu obviňovat výrobce a já tedy obviňuji stát,“ odpověděl Stanjura. Na to mu ministr dopravy podotkl, že stát ale není výrobce té ledničky. „No já taky nemyslím ledničku, ale dálnici,“ smál se Stanjura. „Ale výrobce je na tomto příkladu ta firma, ta měla dodat, co měla,“ zamračil se Ťok.

Poté Stanjura oponoval, že však přece dávno měli signály, že to v tomto úseku nefunguje. „To nepřišlo ze dne na den z 15. do 16. prosince. Prostě nefungovalo vše správně,“ mávl nad slovy ministra dopravy rukou.

Na to však ministr dopravy poukázal na to, že mají zákon o veřejných zakázkách. „Vy nemůžete na základe signálů, nebo pocitů dělat nějaké kroky. Mě také překvapilo, že někdo takto zkolaboval při výstavně, to jsem v životě nezažil,“ uvedl. Stanjura však argumentoval tím, že investor Ředitelství silnic a dálnic může zatavit konkrétní stavbu. A nebo stát mohl reagovat dříve, když tam bylo zpoždění. „Kdyby jí zastavil, je tam ještě horší situace, než tam byla, ta dálnice byla úplně rozestavěná,“ vysvětloval Ťok.

Moderátorka Tomanovská pak namítla, proč stát nezareagoval dříve, kdy 19. 11. vypršel smluvní termín. „My nemohli konat, měli jsme povinnost prodloužit ho o další termín, který jsme prodloužili do 16.12., kdy jsme mohli firmu vyhodit. A to jsme okamžitě udělali,“ řekl Ťok s tím, že v dálnici byly výkopy, kaverny a dělali vše proto, aby se dálnice dostala do stavu, aby se na ní mohla pustit doprava. „My věřili tomu, že když nepřijde kalamitní sníh, tak by se projela,“ doplnil s tím, že situace byla taková a stát musel dodržovat zákon. „Kdybychom ho nedodrželi, budou všichni křičet, co jsme si to vůči té firma dovolili, měli jste jí dát šanci,“ poznamenal.

Stanjura kroutil po celou dobu ministrovy odpovědi hlavou, což Ťok okomentoval dotčeně tak, že to je přesně jeho povinnost. „Jsem si jistý, že kdyby tam nebyla ta kalamita, tak ta firma tam stojí dodnes,“ řekl.

„Já se ale přiznal, všem jsem se omluvil a dělám vše proto, aby se to už nestalo. Máme nový zákon o veřejných zakázkách, ve kterým bude, že toho prvního je mohu vyloučit a dát na stavbu někoho dalšího,“ řekl Ťok, načež Stanjura namítl, že na něco takového už se čeká minimálně pět let, kdy se zákon nezměnil.

„Zásadní věc není zjistit, kdo kdy kde pochybil. Ale napravit situaci, My jí napravujeme, odstranili jsme zúžení a vybrali jsme novou firmu, která tam velmi intenzivně pracuje. Věřím, že dálnice bude plně průjezdná v polovině února a modernizace dálnice bude pokračovat od další stavební sezóny,“ řekl s tím, že intenzivně pracují na tom, aby měli nového dodavatele.

Ministerstvo dopravy předloží na začátku února do meziresortního připomínkového řízení návrh na změny v bodovém systému, který slouží k postihu řidičů za přestupky, sdělil také Ťok. Ze současných pěti kategorií výše bodů mají zůstat dvě - čtyři a šest bodů, u některých menších prohřešků se body už ukládat nebudou.

„Já dneska říkám, že ty sazby jsou tři. Nula, čtyři a šest bodů. Jinými slovy - u malých přestupků jdeme na to, že se můžou vyřešit mírnou finanční pokutou a nebo i domluvou, ta tam zůstává," uvedl Ťok. Body se podle něj nebudou přičítat například za to, pokud nebude mít řidič u sebe řidičský průkaz či další podobné věci. „Jsou to takové ty bagatelní přestupky, které jsme trestali dvěma body a myslím, že to není úplně fér," dodal.

Ambicí je podle ministra systém zjednodušit. „Chceme zdůraznit - jestliže jezdíš riskantně, chováš se jako pirát silnic, děláš to vědomě, tak bychom tě měli potrestat velmi rychle. Jestliže neuděláš nic, co je zásadního, tak bychom tě neměli trestat tím, že dostaneš body a budeme tě někde honit," podotkl. Dodal, že je důležité, aby systém podpořila policie, a to tím, že bude kontrolovat a postihovat chování řidičů v nebezpečných úsecích.

