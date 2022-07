Na sněmu STAN to žije: Vít Rakušan je jako Jaromír Jágr!

reklama

Hnutí STAN volilo kromě předsedy a prvního místopředsedy také čtyři místopředsedy. Celá volba začala tím, že se Petra Pecková, středočeská hejtmanka, vzdala kandidatury na pozici místopředsedkyně. Vzdala se této kandidatury s tím, že Středočeský kraj má 1 044 obcí a vyžaduje opravdu hodně práce, zvlášť když před pár týdny zesnul její ekonomický náměstek Věslav Michalik, jehož práci zatím vykonává, protože ekonomický náměstek kraje se bude volit až za pár týdnů.

Nominaci přijali Pavel Čížek z Plzeňského kraje, Jan Farský z Libereckého kraje, místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. Další nominaci přijal Jan Kuchař, Jan Lacina, Michaela Šebelová a Viktor Vojtko.

„STAN určitě není výtah k moci a určitě to není žádné zločinné spolčení, jak říkají někteří naši odpůrci,“ začal Čížek, první kandidát na místopředsedu.

STAN podle něj stojí na tom, že chce lidem poskytovat co nejlepší veřejné služby. A na to musí být dost peněz. Proto musí stát prosperovat a proto má hospodařit zodpovědně a podporovat podnikání i vědu a výzkum. „Problém je, že si toho lidé nevšimli. Zato si všimli našich problémů,“ upozornil Čížek.

Podle jeho názoru STAN bude muset na podzim lidem vysvětlit, jak se chovat v časech růstu cen energií. Kromě toho STAN musí nabídnout systém dostupného nájemného bydlení. Stát musí garantovat, že se tady budou stavět nové byty, které budou dostupné mladé generaci. Další věc je ekologie. Já jsem tady už na několika předchozích sněmech říkal, že STAN musí zezelenat, a to z přesvědčení,“ zdůrazňoval.

To by se mělo projevit např. na podpoře ekologických projektů, které prý on sám hodlá podporovat.

Po Čížkovi se přihlásil o slovo někdejší poslanec Jan Farský, který v roce 2017 objel všechny kraje a za hnutí se stal kandidátem na premiéra. Tam viděl, že regionální politici mají zkušenosti, které na celostátní úrovni poněkud chybějí.

„I nám chybí představa, kde budeme za patnáct let nebo za dvacet let. A bez toho nastane bloudění a kličkování. Tomu bych se chtěl věnovat,“ prozradil Farský. „To, co neumím, je krizová komunikace a tu rád přenechám jiným,“ přislíbil.

Když se dostala ke slovu Kovářová, popsala, že vidí STAN jako hnutí, které dospělo a potáhne za jeden provaz, i když rozhodně všichni členové nemají stejný názor. My budoucnost máme, my máme hodnoty a cíl a my ukážeme, co v nás je,“ slibovala delegátům Kovářová. Zdůraznila, že chce, aby STAN byl hnutím, kde bude hlas každého slyšet a každý si v něm najde své místo a bude prospívat celku.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Osobně by se prý ráda věnovala každodennímu životu na obcích, otázkám tamní dopravy, zdravotnictví a tak podobně. Tak aby se lidem v regionech žilo lépe. „Jde o pomoc každému starostovi, který má problém a požádá mě o pomoc, to je moje práce,“ volala Kovářová.

Chce propojit také hlasy ze Senátu, ze Sněmovny s hnutím STAN, tak aby hnutí STAN bylo užitečné lidem.

„Chci jít do toho s vámi. Proto žádám o vaši podporu,“ uzavřela Kovářová.

Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař konstatoval, že hnutí STAN potřebuje ve vedení také někoho, kdo ho bude bránit. Ať už před útoky opozice, tak před šťouchanci od koaličních partnerů, protože to koneckonců také jsou političtí konkurenti.

„Každý tým, který má Jaromíra Jágra, a já ho tady před sebou vidím,“ poznamenal Kuchař a díval se přitom na Rakušana, potřebuje také své obránce,“ pravil Kuchař.

Jan Kuchař STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A to bylo z jeho projevu téměř vše, po pár desítkách vteřin skončil.

Po něm se postavil k řečnickému pultíku pražské odnože STAN Jan Lacina. „Všechno dobře dopadne,“ přislíbil delegátům. „Já jsem se tuhle větu naučil říkat před volbami do Poslanecké sněmovny, kdy mi lidé říkali, že to dopadne špatně, protože tady bude vládnout Andrej Babiš (ANO) a SPD. Nakonec to dobře dopadlo. Měl jsem pravdu. A tak to říkám i dnes. Ale říkám, že to nebude hned a nebude to zadarmo,“ zdůraznil Lacina.

Mgr. Jan Lacina STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Osobně by se rád věnoval budování mediálního obrazu STAN. Kdyby se o to STAN staral např. při odjezdu Jana Farského do USA, mohlo to podle Jana Laciny pro STAN dopadnout přece jen lépe.

Čas chce věnovat i revitalizaci pražské organizace poničené kauzou pánů Petra Hlubučka a Michala Redla. Věří, že na to má čas i sílu.

Po Lacinovi se k pultíku dostala Michaela Šebelová, která STAN přirovnala ke stromu, jenž musí mít pevné kořeny, aby přečkal „kdejakou vichřici a kdejakou nepřízeň počasí“.

„Přestože říkám, že naše kořeny jsou v regionech, teď vnímám i to, že teď patříme do celorepublikové politiky. Vnímám nás jako středopravé hnutí a hnutí liberální,“ popsala.

Mgr. Michaela Šebelová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Neměli bychom dopustit v rámci našich celostátních pozic, aby se samosprávám ubíraly kompetence. Může tady zaznívat, že obcí je moc a že by se měly slučovat, ale naším úkolem jako STAN je tomu bránit,“ upozornila Šebelová.

Moravskoslezský kraj prý občas vidí věci jinak než Praha a další regiony, a proto věří, že do vedení může přinést trochu jiný pohled.

Jako poslední promluvil Bojtko. Také on se dovolával kořenů STAN na komunální úrovni, ale zdůrazňoval, že STAN má i další společné body. Ať už proevropské směřování, tak ekologická myšlenka a další.

Zdůraznil, že svou osobní silnou stránku vidí v hledání funkčních řešení problémů.

Psali jsme: „Vás, co jste tady, označuje jeden mafián za mafiány!“ Rakušan burcoval delegáty sněmu Premiér Fiala: Problémy občas mají všechny strany Vlček jako pravá ruka Rakušana spustil na sněmu: Voliče nezajímá falešný nacionalismus... Rakušan pokračuje jako předseda hnutí STAN





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama