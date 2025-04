Nacismus, komunismus a bruselismus. Historik Fidler srovnává

Fidler v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentoval opakující se prohlášení politiků, kteří srovnávají situaci na Ukrajině s nacistickou okupací za druhé světové války a sovětskou okupací po roce 1968.

„Jsou to politici, tak je potřeba je brát s rezervou, protože u nich není důležitý obsah, ale forma. Oni hledají nějaké záchytné body a jejich schopnost jim porozumět je přímo úměrná jejich znalostem historie, které většinou nebývají nijak valné,“ prohlásil historik, že politici většinou nevědí, o čem mluví.

Podle Fidlera jsou například nesmyslná tvrzení, že s tehdejší okupací má něco společného současné Rusko. „Naše země byla ve 20. století okupovaná dvakrát, nejdřív Hitlerem a poté Sovětským svazem. Říkat, že za to může současné Rusko, je stejné, jako by za to mohla současná Německá spolková republika,“ vysvětloval.

Fidler na obě okupace napsal řadu historických knih a vysvětlil rozdíly mezi nimi. „Zatímco nacisté měli v plánu Čechy vyhladit, u té sovětské z roku 1968 si stojím za tím, že cílem bylo rozmístění jaderných hlavic na našem území. A k tomu bylo potřeba, aby tu byla armáda té země, které ty jaderné hlavice patřily. Jinak by došlo k porušení dohod a je to stejné jako v případě Západního Německa, kde byly americké a britské jaderné zbraně a byly tam americké a britské jednotky. Takže zatímco u té první okupace to byla záležitost naší samotné existence, u té druhé, a nechci to zlehčovat, to bylo spíše pro zlost,“ uvedl Fidler.

Srovnával také dobu komunistického režimu v područí Sovětského svazu a dnešní situaci v područí Bruselu. „My jsme byli samozřejmě ekonomicky a politicko-ideologicky napojení na tu sovětskou politiku, ale jinak jsme byli samostatní, měli jsme své politiky, prezidenta, soudce a tak dále. I dnes jsme přece ekonomicky a politicky napojení. Vezměte si všechny ty věci jako gender, LGBT, Green Deal. Já mám možnost srovnávat, jak působila ideologie komunismu a jak působí zelená ideologie a genderismus a ta nařízení z Bruselu. Určitě bych se nepouštěl do debat, že všechno bylo tenkrát špatně a teď je všechno zářící,“ řekl Fidler.

„Třeba v 80. letech jsem si neodpustil při vyučování na vysoké škole nějaké protirežimní řeči, ale nikdo mě neudal a nic se nedělo. Ale někdy před dvaceti lety, když jsem při učení prohlásil, že žijeme v marxismu-feminismu, na mě přišly do týdne tři stížnosti a do půl roku se mnou rozvázali pracovní poměr,“ srovnal historik své zkušenosti.

V další části rozhovoru Fidler hovořil například o letošním výročí 80 let od konce druhé světové války a debatách o tom, zda nás více osvobodili Američané, nebo Sovětský svaz.