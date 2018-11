Nadlidi. Paní Witowské stoupla sláva do hlavy opravdu rychle. Mediální expert strhal výkon moderátorky, která se posmívala hostovi, že je ve „špatném klubu“

Mezi nadlidi a bořiče tradičních hodnot křesťansko-židovské civilizace se podle mediálního experta Jiřího Mikeše zařadila Světlana Witowská nezvládnutou debatou v pořadu Události, komentáře České televize. Podle jeho názoru jí stouplo do hlavy, že se náhle stala tak úspěšnou moderátorkou. Zatímco Václavu Moravcovi tenhle proces trval nějaký rok, Světlaně Witowské na to stačilo pár měsíců. Přesto ji Jiří Mikeš neodepisuje a věří, že si svůj prohřešek uvědomí a bude znovu moderovat s pokorou a vrátí se tak na stranu diváků, koncesionářů České televize.

Pro středeční debatu v rámci pořadu Události, komentáře na téma sňatky homosexuálů pozvala Česká televize vyvážené trio hostů: zastánkyni Radku Maxovou, poslankyni za ANO, odpůrce Marka Výborného, poslance za KDU-ČSL, a předkladatele kompromisního návrhu Patrika Nachera, poslance za hnutí ANO. Týž den totiž o tom měla jednat Poslanecká sněmovna, a i když se tento bod na jednání nakonec nevešel, veřejnoprávní televize už zřejmě svůj plán měnit nechtěla. Ale co se jí povedlo s výběrem diskutujících, poněkud devalvoval moderátorský výkon Světlany Witowské.

„Paní redaktorka Witowská před časem moderováním duelu prezidenta Zemana s akademikem Drahošem předvedla, že i v České televizi se najde inteligentní, elegantní a nestranný moderátor. Podle mého názoru slušně zvládla také nedávnou tzv. ‚stoletou‘ diskusi s prezidentem Zemanem i premiérem Babišem. Ale teď se nějak přiřadila do křesílka, které jí nabídli ‚nadlidi‘, tedy mezi ty bořiče tradičních hodnot křesťansko-židovské civilizace,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš nejčerstvější výkon Světlany Witowské.

Bylo příliš znát, že je moderátorka na straně duhových lidí

Poněkud rozpačitý z toho, jakým způsobem moderátorka debatu vedla, byl i jeden z trojice pozvaných. „Včera mi to v tom studiu ani tak nepřišlo, asi jsem si už zvykl, ale musím říci, že jsem dnes četl množství reakcí o nezvládnuté roli moderátorky, která stranila jednomu názoru a nezachovala si správný moderátorský odstup (skákání do řeči, útočné otázky, zpochybňování argumentů jen jedním směrem) při naší debatě v Událostech, komentářích. Názor nechť si každý udělá sám ...“ napsal den poté na svém facebookovém profilu Patrik Nacher a přidal odkaz na odvysílanou pasáž pořadu Události, komentáře.

„Ten její způsob moderování okomentoval pan poslanec Nacher velice výstižně. Plně mu dávám za pravdu. To skákání do řeči u dvou hostů, s nimiž nebyla zajedno, bylo hodně viditelné, stejně jako bylo jednoznačně poznat, že je na straně těch ‚duhových‘ lidí. Ale přesto věřím tomu, že si paní Witowská svůj prohřešek uvědomí a bude opět moderovat s pokorou a elegancí jí vlastní a vrátí se tak na stranu diváků, koncesionářů České televize,“ konstatuje bývalý prezident Rady pro reklamu a dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš.

Moravcovi to trvalo roky, Witowské stoupla sláva do hlavy za pár měsíců

Světlana Witowská vytasila proti Patriku Nacherovi, jehož zjevně vnímala v tomto tématu jako soupeře, výsledky průzkumu CVVM, podle kterého si 52 procent Čechů myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. „Paní redaktorko, 70 procent lidí je pro trest smrti, budeme ho zavádět? Jo, budeme se odvolávat na průzkumy?“ Moderátorka oponovala, že tady nejde o něčí život a že se to srovnávat nedá. Tak jí poslanec za hnutí ANO nabídl příklad se snížením daní, což by si v průzkumech také zcela jistě přála valná většina dotázaných. „Ta argumentace s průzkumem se jí opravdu moc nepovedla. Jednou se jí výsledky průzkumu hodí, jindy je odmítá,“ podivuje se Jiří Mikeš nad její názorovou pružností.

To byl hodně velký rozdíl oproti tomu, co předvedla v už zmíněné debatě prezidentských kandidátů před druhým kolem přímé volby hlavy státu v lednu letošního roku. Tehdy ji sledovalo rekordních 2,6 milionu lidí a ze všech stran se na ni jen řinula slova chvály za připravenost, korektnost i věcné vedení diskuse. „Myslím, že jí stouplo do hlavy, že se náhle stala tak úspěšnou moderátorkou. Panu Moravcovi to trvalo nějaký rok, jí to trvalo pár měsíců. Stouplo jí to do hlavy opravdu velice rychle,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

Měla by se vrátit k pokoře, svou namyšleností si to teď dost pokazila

Kromě argumentace výsledky průzkumu nebylo od moderátorky nejšťastnější ani to, když se začala do Patrika Nachera navážet, jestli není ve špatném klubu, že si výborně notuje s lidovcem Výborným. Ten jí vysvětlil, že poslanci hnutí ANO v podpoře či odporu sňatků lidí stejného pohlaví jsou rozděleni do tří skupin. S výhradou vůči Radce Maxové, že by měla být kvůli svému postoji v klubu Pirátů, kteří jsou jednotní v podpoře této novely zákona, však už Světlana Witowská v zájmu vyváženosti nepřišla.

Jiří Mikeš, který byl v roce 2000 za pedagogické zásluhy a spojení praxe s teorií jmenován hostujícím profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze, se věnuje na Fakultě mezinárodních vztahů výuce komerčních komunikací. Když má oznámkovat výkon Světlany Witowské, evidentně přimhouřil oči. „Protože jsem známý tím, že většinou od zkoušek nevyhazuji, snažím se pochopit, proč někdo zrovna není ve formě, tak bych jí dal trojku. Nechal bych ji projít, dal bych jí ještě šanci, protože věřím, že se vrátí k té pokoře a eleganci a nezařadí se mezi ty, kteří si tu Českou televizi zprivatizovali. Začala představovat návrat dobrého moderování, i když si to teď takovou namyšleností pokazila. Ale neodepsal bych ji,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

autor: Jiří Hroník