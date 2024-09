Nadšený miliardář z USA: Každý člověk bude neustále pod dohledem. Pomocí dronů a umělé inteligence

Larry Ellison je zakladatelem a technologickým ředitelem softwarové společnosti Oracle. Nyní je podle Bloomberg Billionaires Indexu šestým nejbohatším mužem světa s čistým jměním 157 miliard dolarů. S nástupem umělé inteligence Ellisonův majetek skokově vzrostl o 14 miliard dolarů, díky čemuž se dostal na indexu nejbohatších lidí před zakladatele společnosti Google nebo generálního ředitele Microsoftu.

Larry Ellison měl v počátku týdne schůzku s investory své společnosti Oracle, kde se s nimi podělil o své myšlenky stran umělé inteligence jako sledovacího nástroje. Ellison řekl, že umělá inteligence bude v budoucnu využívána k neustálému sledování a analýze rozsáhlých sledovacích systémů, jako jsou bezpečnostní kamery, policejní kamery, kamery na zvonky a kamery na palubní desce vozidel.

„Budeme mít nad vším dohled,“ řekl Ellison s nadšením. „Každý člověk bude neustále pod dohledem, a pokud se vyskytne problém, AI tento problém nahlásí příslušné osobě. Občané se budou chovat co nejlépe, protože budou neustále pod záznamem a bude se hlásit vše, co se děje.“

Ellison také očekává, že drony s umělou inteligencí nahradí policejní auta ve vysokorychlostních honičkách. „Stačí, aby auto sledoval dron. V době autonomních dronů je to velmi jednoduché,“ řekl Larry Ellison, jeden z předních investorů a vývojářů umělé inteligence.

Ellisonova společnost Oracle, jako téměř každá společnost v dnešní době, agresivně sleduje příležitosti v odvětví AI. Již pracuje na několika projektech včetně jednoho ve spolupráci se SpaceX Elona Muska.

Nad zprávou se velmi negativně pozastavil i český herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. Popsal, že už teď jsme pod palbou dohledu umělé inteligence, která vyhodnocuje naše chování na internetu. „Kamery už jsou všude. Radary jsou všude. AIčko nám fízluje zprávy na messengeru, příspěvky na sockách a prochází fotky na Google Drive. Do aut už se povinně montuje příprava na alkotester (to jako fakt, pokud to nevíte) a povinně mají autonomní omezovače rychlosti. Je jen otázka času, kdy budou auta podávat sama informace o přestupcích policii,“ nastiňuje budoucnost Vávra.

A popsal, co sám používá ve svém autě. „Já mám v autě takovou krabičku, co mi po každý jízdě udělí body za to, jak špatně jsem jel. Kolikrát jsem překročil rychlost, kolikrát jsem moc prudce brzdil, kolikrát jsem moc zrychlil. Až tam dají i gyroskop, budou vidět i jak moc jsem řezal zatáčky. Je jen otázka, kdy se to začne využívat, o tom nepochybuju.“

Nakonec přidal silné zvolání k nadšenému zavádění umělé inteligence ke sledování lidí. „1984 není manuál, vy zmrdi,“ uzavřel svůj komentář Vávra.

Ellisonova vize se více než jen letmo podobá varovnému světu vylíčenému v románu George Orwella 1984. V Orwellově fikci totalitní vláda Oceánie používá všudypřítomné „televizory“ k neustálému sledování občanů, čímž vytváří společnost, kde soukromí již neexistuje a nezávislé myšlení se stává téměř nemožným.

Ale Orwellova slavná věta „Velký bratr tě sleduje“ by nabyla nového významu v Ellisonově technologicky řízeném scénáři, kde by jako vždy bdělé oči autority sloužily spíše systémy AI, než lidští pozorovatelé. Kdysi byly podobné úvahy považované za náplň sci-fi, ovšem automatizované systémy se již stávají realitou: Podobné automatizované sledovací systémy již byly vyzkoušeny v londýnském metru a na olympijských hrách v roce 2024.

Čína již léta používá automatizované systémy (včetně umělé inteligence) ke sledování svých občanů. V roce 2022 agentura Reuters uvedla, že čínské firmy vyvinuly software AI pro třídění dat shromážděných o obyvatelích pomocí sítě sledovacích kamer rozmístěných po městech a venkovských oblastech jako součást čínské kampaně „ostré oči“ v letech 2015 až 2020. Tato technologie postavená na principu „jedna osoba, jedna složka“, údajně organizuje shromážděná data o jednotlivých čínských občanech.

Pod komentářem Daniela Vávra se ozvala i poznámka, že bude zaznívat, že kdo se chová slušně, nemusí se obávat. „No jistě a bude to komentováno slovy – však kdo se chová slušně a řádně, nemá se čeho bát. Libtardi už uchcávají blahem, protože za tím ,slušně a řádně‘ je myšleno PROrežimně. Jsou to fakt hajzlové!“ zaznělo v reakci.

A ozval se i obhájce sledování za pomoci umělé inteligence. „Jojo, kamery jsou zlo, že jsou všem u prdele, je vedlejší, že? Že ulehčujou práci kriminalistům při vyšetřování závažné násilné tr. činnosti, je také vedlejší, že? Nějakej blb plácne píčovinu a hned vytahujete 1984. Nenapadlo vás, že je to všem vlastně u prdele? Mně je fakt u piče, že mě nějakej algoritmus ,fízluje‘. Dělá to stejně jen proto, aby mi nacpal debilní reklamy na podprsenky a šampón na nutrie. Nechcete to? Zahoďte mobil a vypněte internet. Máte tu možnost,“ utrousil pod postem Vávry Vilém Kutil.

