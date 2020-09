Napaden Adam Vojtěch. Hned jak vyhlásil roušky všude

Za jediný den v České republice přibylo přes 1100 nově otestovaných nositelů koronaviru. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch proto svolal expertní skupinu a nechal si od odborníků poradit. Poté vyhlásil povinné nošení roušek v uzavřených prostorách po celé republice. Za své rozhodnutí to schytal... A to přesto, že se za něj postavil i premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Rakouska.

Experti ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi doporučili, aby přijal plošné opatření ke zbrždění nárůstu koronavirových případů. A Vojtěch se rozhodl nařídit nošení roušek v uzavřených prostorách v celé zemi.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 46% Neobávám 17% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 37% hlasovalo: 1665 lidí

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídicího týmu chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Podrobnosti vydáme v průběhu dne,“ oznámil Vojtěch na sociální síti Twitter.

Pod jeho příspěvkem se rozjela diskuse, ve které dostával ránu za ránou. Ale nejen za to, že nařídil nošení roušek, nýbrž i za to, že je vláda v létě dovolila odložit. Před odletem do Rakouska se pak Vojtěcha zastal premiér Andrej Babiš (ANO), který uvedl, že je potřeba brát vir vážně a že ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci.

Kdo však velmi výrazně ministerstvo zdravotnictví a kabinet Andreje Babiše (ANO) kritizuje, je opozice. Ta postrádá zveřejňování všech informací. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa celoplošná opatření odporují semaforu.

„Prosím vás, proč přesně se to jmenuje Chytrá karanténa, když už zase zavádíte plošná opatření. Nebylo by lepší to přejmenovat?“ otázal se ministra europoslanec Mikuláš Peksa.

„V Německu se nosí roušky ve vnitřních prostorách neustále, nevím, proč tomu tak nebylo i zde, vy STUPÍDA. Aha, já zapomněl, vy jste chytřejší než Němci,“ vypálil na ministra jeden z diskutujících.

Zazněla i výtka, že na stránkách ministerstva zdravotnictví dlouho visela mapa s daty z pátku a Česko v ní bylo vyobrazeno jako země prakticky bez koronavirových rizik.

„A proto je nyní na stránkách MZ semafor z pátku bez aktualizace a většina ČR v podstatě bez rizik... Ne, vy opravdu neřídíte stát jako firmu. Být takové výkony ve firmě, tak si na zeměkouli v oboru neškrtnete...“ napsal pan Radek P.

A tím to zdaleka neskončilo.

„Kene, ty jednak ze své pozice mimo nouzový stav plošná opatření vydávat vůbec nemůžeš, takže si to rovnou narvi do špic, a druhak, neměla to být náhodou právě chytrá karanténa, která fakticky samozřejmě vůbec neexistuje, co mělo těmto nesmyslům zabránit?“ otázal se pan Souček a přidal smajlíka.

Došlo i na hrubá slova a posílání „kamsi“.

„Jděte do prd*le. Měl byste rezignovat. Na co teda děláte semafor, když se jím pak neřídíte? Proj*bali jste půl bilionu, měli půl roku času a skutek utek,“ zahřměl další z voličů.

"Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil - všichni víme jaký je teď aktuálně % těžkých případů, všichni víme jak proti jaru klesla smrtnost, ale přesto se všichni necháme omezovat jako ovce, blbci a debilové a budeme všude nosit roušky. Jděte raději zpátky zpívat !!!" rozčílil se v diskuzi další diskutér a narazil na Vojtěchovu minulost a účast v soutěži Česko hledá superstar.

"Roušky to sakra nespasí, viz Španělsko, Izrael apod. Nechte to projít, ochraňte nemocné a seniory, připravte nemocnice, jiná cesta není! Tolik opovrhované Švédsko si minulý týden otestovalo 120 000 lidí, a mají jen1,2% pozitivních, je to za nimi a bez všech omezení," rozčílil se další.

"Palte oba do pi*e, vy zmr*i... Děláte z lidí ovce a ještě zavádíte a ohrožujete! Doufám, že se žaloby jenom pohrnou... Zm*di... Zasraný... Ty buzerante nesvolávej nic... Seber si zm*da Andreje a doufám, že už poplujete někam do pryč!" rozhorlil se další a neopomněl ani na vulgarity.

Další uživatel se pak strefil do chytré karantény. "Takže vaše chytrá karanténa je fakt ve skutečnosti úplně blbá a semafor k ničemu, proto zdraví lidé musí nosit roušky bez reálného opodstatnění?" zeptal se. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se připravuje projekt tzv. sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na covid-19 sami na webu vyplnili formulář s kontakty.

"Podělali jste, co jste mohli a opět se věc řeší několik hodin po dvanácté. Už máte sbaleno?" vyzval vládu k odchodu další uživatel. Další to pak napsal ještě ostřeji. "Roušky spasí svět. Vy jste fakt taková banda klaunů. Jděte do hajzlu," napsal.

A mračna se nad námi stahují i co se týče ciziny. Belgie se rozhodla zařadit Prahu na koronavirovém semaforu do červené kategorie. Uvádí to velvyslanectví ČR v Bruselu. Po návratu bude povinná karanténa. Obdobně postupuje i Německo, které podle zdrojů ČTK kvůli koronaviru od čtvrtka zařadí Prahu na seznam rizikových oblastí. Hranice se zavírat nebudou, nutný ale bude test.

Kdo se zatím nechystá vydat varování před cestami do Česka, je Rakouska. Vláda ale podle APA uvedla, že situaci sleduje.

Černě to však vidí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). "Členské státy EU se chystají dát Prahu na červený list. Všichni cestující, kteří tu strávili více jak 48 hodin, budou muset povinně do karantény. Definitivně se rozhodně dnes večer... Tolik k té pohádce o naší skvělé vládě, která vše zvládá. Držme si pěsti," napsal.

Členské státy EU se chystají dát Prahu na červený list. Všichni cestující, kteří tu strávili více jak 48 hodin, budou muset povinně do karantény. Definitivně se rozhodně dnes večer...



Tolik k té pohádce o naší skvělé vládě, která vše zvládá. Držme si pěsti #spolutozvladneme — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 9, 2020

