Národ vás semele! Utíkat budete. Šéf fabriky k plynu a Rusku, jako dosud nikdo

Hlasy, aby se země pokud možno co nejrychleji odstřihla od ruského plynu a ropy, nezaznívají jen v Česku, ale i na Slovensku. A i tam jsou tací, kteří před tímto scénářem varují. Patří mezi ně ředitel a spolumajitel Železáren Podbrezová, Vladimír Soták. Na nedávné tiskové konferenci varoval před následky odstřižení od ruského plynu a nebral si servítky. „Udělejte to a národ vás semele,“ varoval a dodal, že takové rozhodnutí by vydrželo týden. Ale ti, kdo by ho udělali, by nasedli na letadlo a víckrát by se na Slovensku neukázali.

„Tato banda nezodpovědných lidí by měla být pohnána k odpovědnosti,“ prohlásil a odsoudil, že se k věcem, za které nezodpovídají, vyjadřují v prezidentské kanceláři. „Oni si totiž neumějí představit, co to je odstavit fabriku,“ hřměl dál a vyjmenovával technikálie provozu, které musejí být zajištěny. Dotyční prý ani nevědí, co je to zodpovědnost pekaře za to, aby bylo ráno napečeno, a Soták se nechce dožít situace, kdy si matky nebudou moci ráno koupit chleba pro děti.

Kritizoval, že se „nezodpovědní“ vyjadřují k energetice, aby byli slavní. „Já to řeknu takhle. Když jsme tak blbí, tak hloupí, tak tupí, že chceme odstavit slovenskou ekonomiku, tak ji odstavme. A ať ji odstaví ti, kdo to chtějí. Ať odstaví všechno, ropu i plyn. A uvidí, co tu bude za týden, za dva. A pak to budou zapínat. Nebo budou utíkat letadlem do světa a už se tu neukážou,“ navrhnul. „Co si to dovolují? Já těmto lidem říkám: Udělejte to a národ vás semele,“ dodal ještě a konstatoval, že je potřeba, aby ekonomika fungovala. A pokud fungovat přestane, tak se Slováci „nebudou stačit divit“.

Dodal, že nerad diskutuje s lidmi, kteří nemají morální právo s ním diskutovat. „Někteří poslanci se vyjadřují k zaměstnavatelům. Oni nikdy nebyli zaměstnavatelé. Oni o tom nemají ani páru,“ zmínil a komentoval, že na hutního inženýra se studuje čtyři roky, zatímco poslancem může být každý, kdo se přihlásí v „kanceláři u Dunaje“.

Vymezil se, že Slovensko neživí příspěvky ze zahraničí, a prý by ho neměli řídit ti, kdo si myslí, že jsou něco jiného. „Oni jsou třetí sektor (specifický slovenský pojem pro média a občanskou společnost - pozn.red.). Jaký třetí sektor? Buď děláš, tvoříš hodnoty a odvádíš do rozpočtu, anebo tu nemáš co dělat, protože jsi vyžírka!“ prohlásil.

K válce na Ukrajině prohlásil, že diplomaté se měli mnohem více snažit, aby k ní nedošlo. „Válka je to nejhorší, co může být,“ konstatoval. Přítomným novinářům řekl, že kdyby byla mobilizace, tak on a pár jeho dalších přátel by ještě mohli dělat tiskové konference, ale většina z nich by byla povolána do zbraně. „Narukovali byste a neměli byste ani boty, ani bagančata, ani uniformu, ani pistoli, brali byste sekery a vidle z domu,“ zhodnotil slovenskou schopnost mobilizace.

Vyzval, aby ministr zahraničních věcí začal plnit svou funkci. Problém ovšem dle něho nevzniká na Slovensku, ale v EU. „V Bruselu se každé čtyři pět roků vymění lidé a přichází tam stále horší a horší kvalita,“ mínil. A pokud by Rusko zastavilo ropu a plyn, tak by se dle Sotáka zastavila evropská ekonomika, a tím okamžikem by EU padla. „Budeme chodit s metrem, dělat hranice. A všechno se sesype. Když nepojede ekonomika, nepojede NIC!“ zdůraznil.

Na dotaz novináře upřesnil, že nekritizuje prezidentku, ale lidi okolo ní, kteří se tváří jako odborníci, ale odborníci nejsou. Velmi tvrdě se obořil na europoslance, se slovy „banda darebáků“, která létá první třídou a spí v pětihvězdičkových hotelích. „Oni radí Slovákům, jak mají žít? V čem nám pomohli? V ničem,“ prohlásil a dodal: „Banda jedna vydrbaná“. Co se týče placení v rublech, Soták řekl, že kdyby měl platit v čínských juanech, platil by v čínských juanech.

